Командир танкового батальйону Грудзевич про битву за Маріуполь: Довелося і танкові бої вести, і брати до рук автомат, і діяти як піхотинець. Дуже економили снаряди

Підполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка розповів про важкі бої з окупантами, які вели захисники Маріуполя. З кожним днем боєприпасів та запасів їжі ставало все менше.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"Довелося паралельно і танкові бої вести, і брати до рук автомат і діяти як піхотинець. Розумієте, і патронів до автомата, і снарядів до танка, як і самих танків, не ставало більше. Наш танковий батальйон взаємодіяв зі 36-ю бригадою морської піхоти. Наприклад, один танк з мого підрозділу і ще один танк з 36-ї бригади їздили по периметру "Азовмаша", де потрібно було застосувати більше вогневого впливу на противника, а також виїжджали і за межами заводу. За крайніх днів 10 до нашого від’їзду з міста мої танкісти, у яких уже не було танка і які не були поранені, а також зенітники, які були під моїм підпорядкуванням, стали просто піхотою. Ми організували цілодобове чергування. Чим далі, тим більше було стрілецьких боїв за територію заводу", - згадує він.

"Хоча на танках ми виїжджали кожен день до нашого крайнього дня перебування у Маріуполі. Звичайно, не всі їх одразу задіяли, але працювали на бронетехніці постійно. Ми дуже економили снаряди, які закінчувалися. Якщо напочатку могли і по піхоті з танка працювати, то потім вже задля економії танки використовували або проти скупчення піхоти, або проти ворожої бронетехніки", - продовжує Грудзевич.

За його словами, на території "Азовмашу" було до 5 КПП.

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"Рашисти на нас лізли з усіх сторін. Вони намагалися взяти кількістю, та ми відбивалися...За даними нашої розвідки, у ворога на цьому напрямку було близько п’яти бригад, це 12 тис. людей. Наших у самому Маріуполі було набагато менше, це разом з "азовцями" якщо рахувати, 36-ю бригадою морпіхів, прикордонниками, нацгвардійцями. При цьому у ворога втрати були колосальні. Складно сказати, скільки саме їх загинуло, думаю, не менше 7 тис. Тобто постійно було тисяч 12, але вони весь час мали втрати і задля того, аби утримувати сталу кількість, здійснювали поповнення особового складу. У них там і спецназ був російський, і бойовики так званої "ДНР", - додав командир батальйону.