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Новини Війна
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Командир танкового батальйону Грудзевич про битву за Маріуполь: Довелося і танкові бої вести, і брати до рук автомат, і діяти як піхотинець. Дуже економили снаряди

грудзевич

Підполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка розповів про важкі бої з окупантами, які вели захисники Маріуполя. З кожним днем боєприпасів та запасів їжі ставало все менше.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"Довелося паралельно і танкові бої вести, і брати до рук автомат і діяти як піхотинець. Розумієте, і патронів до автомата, і снарядів до танка, як і самих танків, не ставало більше. Наш танковий батальйон взаємодіяв зі 36-ю бригадою морської піхоти. Наприклад, один танк з мого підрозділу і ще один танк з 36-ї бригади їздили по периметру "Азовмаша", де потрібно було застосувати більше вогневого впливу на противника, а також виїжджали і за межами заводу. За крайніх днів 10 до нашого від’їзду з міста мої танкісти, у яких уже не було танка і які не були поранені, а також зенітники, які були під моїм підпорядкуванням, стали просто піхотою. Ми організували цілодобове чергування. Чим далі, тим більше було стрілецьких боїв за територію заводу", - згадує він.

"Хоча на танках ми виїжджали кожен день до нашого крайнього дня перебування у Маріуполі. Звичайно, не всі їх одразу задіяли, але працювали на бронетехніці постійно. Ми дуже економили снаряди, які закінчувалися. Якщо напочатку могли і по піхоті з танка працювати, то потім вже задля економії танки використовували або проти скупчення піхоти, або проти ворожої бронетехніки", - продовжує Грудзевич.

За його словами, на території "Азовмашу" було до 5 КПП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир танкового батальйону Грудзевич, який вивів свій підрозділ із окупованого Маріуполя: Ми пройшли 175 км, йшли групами по 15-20 людей. ФОТО

"Рашисти на нас лізли з усіх сторін. Вони намагалися взяти кількістю, та ми відбивалися...За даними нашої розвідки, у ворога на цьому напрямку було близько п’яти бригад, це 12 тис. людей. Наших у самому Маріуполі було набагато менше, це разом з "азовцями" якщо рахувати, 36-ю бригадою морпіхів, прикордонниками, нацгвардійцями. При цьому у ворога втрати були колосальні. Складно сказати, скільки саме їх загинуло, думаю, не менше 7 тис. Тобто постійно було тисяч 12, але вони весь час мали втрати і задля того, аби утримувати сталу кількість, здійснювали поповнення особового складу. У них там і спецназ був російський, і бойовики так званої "ДНР", - додав командир батальйону.

Автор: 

боєприпаси (2297) Маріуполь (3243) танк (2087)


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Топ коментарі
+6
В умовах оточення, коли нема підвозу, мусиш все економити.
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14.08.2022 13:11 Відповісти
+5
это вопрос к нашему верховному дебилу
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14.08.2022 13:26 Відповісти
+4
Де зараз ви, кати мого народу,
де сила ваша, велич ваша де?
На тихі зорі і на ясні води
Вже злоба ваша чорна не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є, народ мій завжди буде,
Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд

Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
(В Симоненко)
Нагадую всім потомкам "гайдамаків": Сьогодні у 21:30 (після сходу Місяця) - "День "свяченого ножа"! В цей час, у 1768 році, у Холодному Яру на Черкащині, було освячено зброю на "Коліївщину" - повстання проти гнобителів українського народу
Так що пом"яніть наших предків, які передали нам нашу любов до свободи і яка й далі веде їх потомків до перемоги!
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14.08.2022 13:19 Відповісти
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Снаряди економити, чому?
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14.08.2022 13:10 Відповісти
В умовах оточення, коли нема підвозу, мусиш все економити.
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14.08.2022 13:11 Відповісти
Питати про причини оточення не варто?
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14.08.2022 13:45 Відповісти
після вибухів в Калинівці, Ічні, Сватова, Балаклєї при відсутності заводу виготовлення ***********, вони в принципі в дефіциті
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14.08.2022 14:25 Відповісти
это вопрос к нашему верховному дебилу
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14.08.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2022 13:10 Відповісти
Де зараз ви, кати мого народу,
де сила ваша, велич ваша де?
На тихі зорі і на ясні води
Вже злоба ваша чорна не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є, народ мій завжди буде,
Ніщо не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
і орди завойовників-заброд

Ви, байстрюки катів осатанілих,
не забувайте, виродки, ніде:
- Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
(В Симоненко)
Нагадую всім потомкам "гайдамаків": Сьогодні у 21:30 (після сходу Місяця) - "День "свяченого ножа"! В цей час, у 1768 році, у Холодному Яру на Черкащині, було освячено зброю на "Коліївщину" - повстання проти гнобителів українського народу
Так що пом"яніть наших предків, які передали нам нашу любов до свободи і яка й далі веде їх потомків до перемоги!
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14.08.2022 13:19 Відповісти
The T-72 tank was hit again by the Ukrainians... the Russians were destroyed...

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsY5j-lfGQOU%26fbclid%3DIwAR14s0wj45tt3gl9QCgKBlmYtz8OWehmlZH1l6hAyvui7IhGXEZXc-lgvV8&h=AT3zmzWxq_6LeuvJxiJPmqJkpjd6DHJdAnpFUPXUtfOfRyfXPLFRv3qgCR-TNL6KF298c-FLB_53h_oPRUgxzXIwlD_YzpaCMrzZ6kAKjvjyPCBvZG4ZRStFcBDM78TRPZc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3u9dcmL4uuOtdHwDnDv3rz2xQcnGVOvQ06Y5U3Eq1qZa7w1lPU2RDPSVqHsV7W-L7Sw22ORcVw2NVTuewtktNE4TrnzXdanHVT-PXujSeFo3fZljBvjBRqEq0Fyi5Vb5-mVNybExQwy3remE1RnwdhGjN2r1VFYRGj8aJwtqlGHR3Gdyo https://www.youtube.com/w

In order to defeat this Russian absolute evil in the form of Russia with 10,000 nuclear bombs, we even need the moral support of ordinary people from your country... Share our post among your friends, this way you will help Ukraine
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14.08.2022 13:20 Відповісти
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14.08.2022 13:34 Відповісти
Добре що зберегли танкістів. Шкода що не всіх
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14.08.2022 14:34 Відповісти
всім захисникам Маріуполя велика повага
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14.08.2022 14:57 Відповісти
Зелена мерзота злила найкращих!!! Будете горіти у пеклі, потвори!
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14.08.2022 15:01 Відповісти
Респект командиру тб !Он предпочел плену с боями пробиваться из глубокого окружения и вывел часть своих подчиненных совершив многокилометровый рейд по тылам рашистов..Слава героям-танкистам ВСУ!
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14.08.2022 15:36 Відповісти
Я пам'ятаю, як благали хлопці до влади про зброю, а їм відказувал : воюйте тим що захопили. Кричали що не можуть допогти , а потім віддали їх у полон на нелюдські муки.
Сволота зелена горітимете у пеклі разом з нечистю російською, бо нічим не відрізняється від цих нелюдів.
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14.08.2022 15:48 Відповісти
 
 