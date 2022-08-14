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Новини газ
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Швейцарія може приєднатися до угоди ЄС зі скорочення споживання газу на 15%, - ЗМІ

газ

Швейцарія може запобігти нестачі енергії, приєднавшись до плану Європейського союзу зі скорочення використання газу на 15% цієї зими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр енергетики Симонетта Соммаруга, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація серйозна", - сказав Соммаруга, додавши, що заклик швейцарської комісії з електропостачання до домогосподарств запастися свічками на випадок відключення електроенергії цієї зими став "тривожним дзвінком для всіх".

Наприкінці червня швейцарський уряд виклав плани щодо усунення можливого браку природного газу цієї зими та заявив, що може вдатися до нормування, якщо інші заходи виявляться недостатніми. Швейцарія, яка не має виходу до моря, отримує газ через сусідні країни ЄС і газ становить близько 15% її загального споживання енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Євросоюзі набув чинності план зі скорочення використання газу на 15%

За даними уряду, близько 42% газу використовується для опалення житлових приміщень, а решта – у промисловості, сфері послуг та транспорті.

На запитання, чи має Швейцарія дотримуватися угоди ЄС, яка вимагає від усіх країн блоку добровільно скоротити споживання газу на 15% цієї зими, Соммаруга відповіла: "Це, безумовно, має сенс. Федеральна рада ухвалить рішення".

Вона також сказала, що уряд розпочне кампанію у цьому напрямку найближчими тижнями і що вона наполягатиме на зменшенні опалення у громадських будівлях.

газ (10495) Швейцарія (871) Євросоюз (13666)


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Ось як кацапи все порозбивають ми теж приєднаємось.
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14.08.2022 14:11 Відповісти
похвально для "нейтралов"
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14.08.2022 14:17 Відповісти
Ми вже приедналися просто не всі про це знають Зимою і дізнаються
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14.08.2022 14:19 Відповісти
Якось перезимуємо ...
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14.08.2022 14:49 Відповісти
Як би тільки мерзнути, то нічого. А от марафон зі ''зверненнями'', то дійсно вбиває
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14.08.2022 14:59 Відповісти
 
 