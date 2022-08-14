Країни-партнери додали до санкційних списків ще понад 150 осіб, що підтримують агресію проти України, - НАЗК

Канада, США, Британія та Швейцарія наклали санкції на російських військових, олігархів, колаборантів в Україні, пропагандистів.

Про це повідомляється на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

У період з 25 липня по 12 серпня країни-партнери наклали санкції на понад 150 осіб, які сприяють веденню війни проти України. 54 особи потрапило під санкції Швейцарії, яка синхронізувала свої списки із сьомим санкційним пакетом ЄС. Це військові та силовики, зокрема керівники Повітряно-космічних сил Росії, що завдають ударів по Україні, та керівництво Росгвардії, які використовуються для придушення протестів місцевого населення.

Велика Британія додала в санкційні списки 28 губернаторів і керівників регіонів, які вперше потрапили під міжнародні санкції. Британія та Швейцарія наклали санкції й на військових, які допомагають агресору вербувати сирійських та палестинських найманців.

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Під санкціями Британії - Грем Вільям Філліпс – британський журналіст, блогер, до березня 2015 року – співробітник російських телеканалів Russia Today і "Звезда", який активно пропагує путінський режим.

США наклали санкції на коханку Путіна Аліну Кабаєву, Андрія Мельніченка, бенефіціара "Єврохіму" і вугільної компанії "СУЕК", Дмитра Пумпянського – голову Ради директорів Трубної металургійної компанії, Андрія Гур’єва та його сина – колишніх керівників компанії "ФосАгро", Олександра Іонова, який писав доноси на незалежні видання, засновника Антиглобалістського руху росії, та главу Центру підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія" Наталію Бурлінову, діяльність якої фінансують російські спецслужби.

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Канада запровадила новий раунд санкцій проти військових, які вбивали та катували мирних жителів у Бучі – керівників військових частин 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії. До санкційних списків США, Великої Британії та Швейцарії потрапили також представники окупаційної влади та колаборанти.