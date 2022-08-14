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Новини Війна
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"Голові" Петропавлівської ОТГ на Харківщині Демченку повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс генпрокурора

генпрокурор

Житель Харківської області Володимир Демченко добровільно пішов на співпрацю із загарбниками і погодився очолити тимчасово окуповану Петропавлівську ОТГ (Куп’янський район), йому заочно оголошено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Демченко В.В. підозрюється в колабораційній діяльності, тобто добровільному занятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території... тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України", - йдеться в повідомленні про підозру, оприлюдненому офісом Генерального прокурора України.

Демченко був активним учасником "російської весни" в Харкові в 2014 році, намагався створити "Харківську народну республіку". Був затриманий правоохоронцями, але згодом в результаті обміну потрапив до Донецька, де став "заступником начальника з озброєння народної міліції ДНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся в Харківську область. Наприкінці червня цього року позиціонувався як "заступник голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації Харківської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборанти на Харківщині вкрали російську "гуманітарку" і потруїлися, - ЗМІ

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1171) підозра (787)


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вот эти недограждане Украины должны сидеть вместе с орками, и ни какой Европы. Этим недогражданам нужно запретить выезд в Европу забирать сразу загранпаспорт Украины, а на внутреннем ставить печать, склонен к предательству.
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14.08.2022 14:30 Відповісти
може тоді до рф їх просто відправити і не тратити ні час ні сили, бо вони все одно будуть гадити всіма доступними способами.
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14.08.2022 14:57 Відповісти
Міністерство оборони Росії заявляє про повний контроль над селом Уди Харківської області (Джерело: https://liveuamap.com/uk/2022/14-august-russian-ministry-of-defense-claims-full-control) . Правда, чи щось схоже на "знищення 100500 Хаймерсів" ?
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14.08.2022 14:55 Відповісти
Я бы предпочёл бы, что бы свинособакам местного происхождения, уведомляли о подозрении в морге МВД Украины...
Так надёжнее будет, пусть только попробует скрыться от правосудия! =)
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14.08.2022 15:04 Відповісти
Повідомлення треба відправляти з Баррета
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14.08.2022 15:06 Відповісти
В Омані був договорняк Зеленського і Патрушева про капітуляцію України де Ермак став смотрящим від ГРУ РФ. Зрадник зараз виконує роль президента України під контролем агента ГРУ РФ Ермака.
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14.08.2022 15:09 Відповісти
 
 