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Новини Війна
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43 країни направили МАГАТЕ спільну заяву щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції

заес,аес,запорізька

У спільній заяві лунають заклики до РФ щодо виведення військ з території ЗАЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

Спільну заяву від 12 серпня 2022 року про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції підписали представники від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу.

"Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Російської Федерації проти України, суверенної держави, грубо порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН. Ми рішуче підтримуємо важливість фундаментальних семи стовпів безпеки та фізичної безпеки при використанні ядерної енергії, викладені Генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Контроль Росії над Запорізькою атомною електростанцією - найбільшою атомною електростанцією Європи - велика небезпека для цих принципів. Розміщення кадрових російських військових і зброї на ядерному об’єкті є неприйнятним та нехтує безпекою, фізичною безпекою, і принципами гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов'язалися поважати", - йдеться в тексті.

Читайте також: Радбез ООН проводить засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Також у заяві вказано, що присутність російських військ на Запорізькій атомній електростанції перешкоджає оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання щодо ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій та стандартів безпеки МАГАТЕ та заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили і всього іншого, а також неуповноваженого персоналу з Запорізької АЕС, її найближчого оточення, і всієї України, таким чином, щоб оператор і українська влада змогли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародної політики України, визнаних кордонів, і законний робочий персонал зміг виконувати свої обов'язки, виключити стороннє втручання, загрози або неприйнятно важкі умови праці. Це також дозволить МАГАТЕ провести верифікацію відповідно до гарантій України зобов'язань в безпечних і надійних умовах і вчасно. Ми повністю підтримуємо роботу МАГАТЕ та його Генерального директора щодо допомоги Україні в сферах ядерної безпеки, фізичної безпеки та впровадження гарантій під час продовження РФ загарбницької війни проти України, дотримуючись повного українського суверенітету над своєю територією та інфраструктурою. Як уже було зазначено в резолюції Ради керуючих GOV/2022/17, це незаперечним є те, що вторгнення Росії та її подальша присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій", - наголошено в тексті.

Країни-підписанти засуджують використання Росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні та зазначають, що міжнародна спільнота притягне РФ до відповідальності за її агресію, адже вона має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Деструктивна позиція Росії перешкоджає візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

МАГАТЕ (735) ядерна безпека (570) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+13
Россия мировой террорист
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14.08.2022 14:53 Відповісти
+5
Если не хотите применять действенные инструменты воздействия на агрессора то до лампочки ваши заявления терпилы.
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14.08.2022 15:14 Відповісти
+5
магате, рівно як оон і її виплодки, повинна залишитися без учасників і згинути, як помилка світового люду у 20 столітті.
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14.08.2022 15:26 Відповісти
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зараз рашка засудить, з підтримкою днр,лнр,пмр,ю.осетія,абхазія,сірія,кндр,венесуєла,белоруссія,нікарагуа а їн.....
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14.08.2022 14:51 Відповісти
Россия мировой террорист
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14.08.2022 14:53 Відповісти
Und?
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14.08.2022 14:54 Відповісти
Шо ж нас так мало підтримує -- в світі більше 200 краін
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14.08.2022 14:59 Відповісти
решта країн чхати хотіли на радіоактивну хмару , бо до неї будет далеко
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14.08.2022 15:07 Відповісти
Вангую---- >>>> ( ГЛУБОЧАЙШАЯ Озабоченность, галактического масштаба)
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14.08.2022 15:09 Відповісти
из статьи совершенно непонятно кто подписывал заявление.? О-о Чья юрисдикция?
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14.08.2022 15:09 Відповісти
42 країни, учасники МАГАТЕ. Там написано
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14.08.2022 15:12 Відповісти
Если не хотите применять действенные инструменты воздействия на агрессора то до лампочки ваши заявления терпилы.
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14.08.2022 15:14 Відповісти
"дественниє інструмєнти" у них як і у зелених ******** зроблені з асфальту...
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14.08.2022 15:30 Відповісти
Смени уже пластинку. Твоего интеллекта хватает только на асфальт?))) Выдай что- нибудь умное. Напрягись)))
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14.08.2022 16:32 Відповісти
магате, рівно як оон і її виплодки, повинна залишитися без учасників і згинути, як помилка світового люду у 20 столітті.
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14.08.2022 15:26 Відповісти
Очередное беспокойство и глубокая озабоченность параше по барабану. Они даже не обратят внимания на это заявление. Будут и дальше угрожать накрыть Европу ядерным пеплом до тех пор пока мы не прогоним их с нашей земли. Нужно больше оружия, а не бесполезные заявления...
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14.08.2022 15:36 Відповісти
МАГАТЕ- филиал ООН, значить толку ни какого.
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14.08.2022 15:52 Відповісти
а сама МАГАТЭ не видела ситуацию? Или теперь нужно менять эту бесполезную организацию на мобильно-силовую службу,которая ЗАСТАВЛЯЕТ выполнять обязанности по безопасности,особенно при военных действиях..У ООН есть специальный мандат на подобные военные операции в случае,если убеждения "не доходят" до нарушителя атомной безопасности. МАГАТЭ уже показало свою слабость,начав "призывы к сторонам конфликта".прекрасно понимая,что есть только ОДНА сторона,которая причинила опасность ядерной катастрофы-россия.
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14.08.2022 16:23 Відповісти
Гопніку треба дати по яйцях: десант НАТО на ЗАЄС та повна зачистка 30 км. зони від окупантів які несуть терористичну загрозу всьому людству!
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14.08.2022 16:40 Відповісти
Краще б крилатих ракет на смердючий кремль направили...
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14.08.2022 16:43 Відповісти
Цікаво, чи після цього листа МАГАТЕ, зокрема його Генеральний директор Маріано Ґроссі будуть говорити про те, що "РФ продовжує загарбницьку війну проти України", або про "необхідність повного українського суверенітету над своєю територією та інфраструктурою"??
Адже це ті країни, які більшістю голосів можуть поміняти керівництвоіМАГАТЕ і Маріано Ґроссі зокрема... Не допоможуть йому касапи, китайози і індійці...
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14.08.2022 17:11 Відповісти
Пока кое-кто ежедневно запиливает "героические" видосики, кто-то (США) собирает до кучи Рамштайн,дает ленд-лиз и пр. плюшки, организовывает санкции, заявления, вроде этого и пр. непубличное давление на рашарейх.

Но для пересичного зрителя зомбимарафона найвелычнейший лидор ********** и герой --боневтик(четырежды уклонист) трус и лгун---нарид не поумнел...
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14.08.2022 17:19 Відповісти
Не можна коверкати слово "народ", якщо кажеш про українців. Це робить тільки кацапня.
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14.08.2022 18:41 Відповісти
В сраку запхніть свою заяву.
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14.08.2022 17:56 Відповісти
Забули стурбованість і занепокоєння..Ідіоти.Нічого в головах немає не розуміють що вони справу мають с русскими фашистами це сволота яку тільки ніщити треба !
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14.08.2022 18:01 Відповісти
Вот когда 43 страны поставят вооружение, а ещё лучше предоставят свой военный контингент.....а так эти сопли и слюни кацапам до сраки!
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14.08.2022 19:20 Відповісти
 
 