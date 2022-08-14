43 країни направили МАГАТЕ спільну заяву щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції

У спільній заяві лунають заклики до РФ щодо виведення військ з території ЗАЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

Спільну заяву від 12 серпня 2022 року про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції підписали представники від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу.

"Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Російської Федерації проти України, суверенної держави, грубо порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН. Ми рішуче підтримуємо важливість фундаментальних семи стовпів безпеки та фізичної безпеки при використанні ядерної енергії, викладені Генеральним директором МАГАТЕ Гроссі. Контроль Росії над Запорізькою атомною електростанцією - найбільшою атомною електростанцією Європи - велика небезпека для цих принципів. Розміщення кадрових російських військових і зброї на ядерному об’єкті є неприйнятним та нехтує безпекою, фізичною безпекою, і принципами гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов'язалися поважати", - йдеться в тексті.

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Також у заяві вказано, що присутність російських військ на Запорізькій атомній електростанції перешкоджає оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання щодо ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій та стандартів безпеки МАГАТЕ та заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили і всього іншого, а також неуповноваженого персоналу з Запорізької АЕС, її найближчого оточення, і всієї України, таким чином, щоб оператор і українська влада змогли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародної політики України, визнаних кордонів, і законний робочий персонал зміг виконувати свої обов'язки, виключити стороннє втручання, загрози або неприйнятно важкі умови праці. Це також дозволить МАГАТЕ провести верифікацію відповідно до гарантій України зобов'язань в безпечних і надійних умовах і вчасно. Ми повністю підтримуємо роботу МАГАТЕ та його Генерального директора щодо допомоги Україні в сферах ядерної безпеки, фізичної безпеки та впровадження гарантій під час продовження РФ загарбницької війни проти України, дотримуючись повного українського суверенітету над своєю територією та інфраструктурою. Як уже було зазначено в резолюції Ради керуючих GOV/2022/17, це незаперечним є те, що вторгнення Росії та її подальша присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій", - наголошено в тексті.

Країни-підписанти засуджують використання Росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні та зазначають, що міжнародна спільнота притягне РФ до відповідальності за її агресію, адже вона має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні.

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