Зберігав у квартирі зброю та антиукраїнські агітаційні матеріали. В Одесі викрили колаборанта, - Братчук

Правоохоронці затримали в межах контрдиверсійної операції одесита, якого підозрюють у причетності до співпраці з РФ. Під час обшуку квартири у нього виявили не лише антиукраїнські агітаційні матеріали, а й зброю та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає "Укрінформ".

"Одеські правоохоронці затримали громадянина, удома в якого знайшли не лише агітаційні матеріали, а й зброю та боєприпаси. Наразі слідчі встановлюють, чи затриманий причетний до диверсійної діяльності. Остаточну кваліфікацію надасть суд", - зазначив Братчук.

За його словами, у серпні зросла кількість затримань пособників ворога, причому жителі Одеси, як і Миколаєва, активно допомагають правоохоронцям у викритті агітаторів та коригувальників вогню.

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"Майже всі дані, які надходять до правоохоронних органів про діяльність місцевих колаборантів, підтверджуються", - уточнив Братчук.

Речник ОВА додав, що не зменшується мінно-вибухова небезпека на морському узбережжі, до якого штормові хвилі постійно приносять морські міни.

"Буквально сьогодні саперний підрозділ знищить одну з мін, яку шторм зірвав з якоря, але, на щастя, її виявили в суботу", - уточнив він і вкотре застеріг від перебування на узбережжі.