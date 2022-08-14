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Новини Війна
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Зберігав у квартирі зброю та антиукраїнські агітаційні матеріали. В Одесі викрили колаборанта, - Братчук

боєприпаси

Правоохоронці затримали в межах контрдиверсійної операції одесита, якого підозрюють у причетності до співпраці з РФ. Під час обшуку квартири у нього виявили не лише антиукраїнські агітаційні матеріали, а й зброю та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає "Укрінформ".

"Одеські правоохоронці затримали громадянина, удома в якого знайшли не лише агітаційні матеріали, а й зброю та боєприпаси. Наразі слідчі встановлюють, чи затриманий причетний до диверсійної діяльності. Остаточну кваліфікацію надасть суд", - зазначив Братчук.

За його словами, у серпні зросла кількість затримань пособників ворога, причому жителі Одеси, як і Миколаєва, активно допомагають правоохоронцям у викритті агітаторів та коригувальників вогню.

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"Майже всі дані, які надходять до правоохоронних органів про діяльність місцевих колаборантів, підтверджуються", - уточнив Братчук.

Речник ОВА додав, що не зменшується мінно-вибухова небезпека на морському узбережжі, до якого штормові хвилі постійно приносять морські міни.

"Буквально сьогодні саперний підрозділ знищить одну з мін, яку шторм зірвав з якоря, але, на щастя, її виявили в суботу", - уточнив він і вкотре застеріг від перебування на узбережжі.

Одеса (5499) колабораціонізм (1171) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+27
Сьогодні в ночі, жінка приїхала з України, відвозила допомогу ЗСУ. Їхала зі Львова до Праги автобусом з Ізмаїла. В автобусі сама вата, хотіли руських фільмів і музики. Коли моя жінка була проти, то казали що нас більше і вас переголосуємо. Але вони не знають мою жінку, вона добилася того, щоб кацапське лайно вимкнули.
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14.08.2022 15:34 Відповісти
+8
саме так, дали право голоса худобі, вона і наголосує як худоба. Право голосу має бути тільки у громадян, а громадянином є той, у кого високий рівень соціальної відповідальності. Ті, що думають сракою або брюхом мають нульовий рівень соціальної відпвідальності.
Респект вашій жінці.
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14.08.2022 15:48 Відповісти
+5
о, мій комент вибили!!))
тоді запитаю інакше, це ті праваахаронці які тепер від 60к отримують, в ОДЕСІ - затримали ОДНОГО колаборанта???? браво Моні СТИРЬскому!!))
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14.08.2022 15:39 Відповісти
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Условный срок этому негодяю!
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14.08.2022 15:25 Відповісти
Тих хто затримував його , негайно оштрафувати . Затриманому особисте вибачення
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14.08.2022 15:43 Відповісти
прысудыть читати Кобзаря, падлі такій!!!! хай знає!!
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14.08.2022 15:28 Відповісти
Так, спочатку присудять. Але захист надасть довідку від проктолога, що у підзахисного "руская чєлюсть", і Шевченка замінять на Пушкіна.
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14.08.2022 17:13 Відповісти
Одеса - це культурна столиця
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14.08.2022 15:34 Відповісти
Сьогодні в ночі, жінка приїхала з України, відвозила допомогу ЗСУ. Їхала зі Львова до Праги автобусом з Ізмаїла. В автобусі сама вата, хотіли руських фільмів і музики. Коли моя жінка була проти, то казали що нас більше і вас переголосуємо. Але вони не знають мою жінку, вона добилася того, щоб кацапське лайно вимкнули.
показати весь коментар
14.08.2022 15:34 Відповісти
саме так, дали право голоса худобі, вона і наголосує як худоба. Право голосу має бути тільки у громадян, а громадянином є той, у кого високий рівень соціальної відповідальності. Ті, що думають сракою або брюхом мають нульовий рівень соціальної відпвідальності.
Респект вашій жінці.
показати весь коментар
14.08.2022 15:48 Відповісти
о, мій комент вибили!!))
тоді запитаю інакше, це ті праваахаронці які тепер від 60к отримують, в ОДЕСІ - затримали ОДНОГО колаборанта???? браво Моні СТИРЬскому!!))
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14.08.2022 15:39 Відповісти
Не нагнетай. Они исправятся
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14.08.2022 15:44 Відповісти
Які страшні **********! Навіть в сталінські часи малокаліберна зброя ( а на фото патроні 22 LR) була дозволена для широкого загалу. Але ж ми живемо не в сталінські часи. В часи НЕЗАЛЕЖНОЇ України. Судячи по всьому - і від здорового глузду також.
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14.08.2022 15:46 Відповісти
Ти мабуть й на жiнцi так дригаЭшся,як тексти читаЭш...Ну добре,хай не до кiнця,але хоч би до середини мiг би й здюжити- "виявили не лише антиукраїнські агітаційні матеріали.."
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14.08.2022 15:58 Відповісти
Зря Вы так про мелкашку. Многие ошибочно считают мелкашку чуть ли не игрушкой, несерьезным калибром. Но на 50 метров даже дозвуковой мелкашечный боеприпас спокойно пробивает бок 200-литровой металлической бочки. У меня на участке такая стоит, для сжигания всяких бодылей, я в ней отверстия для доступа воздуха именно из мелкашки "насверлил", с 50 метров.
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14.08.2022 17:49 Відповісти
Цих падлюк вже як срусні! Чому не дадуть довічне привселюдно? Щоб інші думали (якщо є чим)
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14.08.2022 16:00 Відповісти
Для чого нам це гімно на довічному, міняти на наших полонених з екстрадицією до підарашки.
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14.08.2022 20:14 Відповісти
На гілляку гниду!
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14.08.2022 16:39 Відповісти
да какой там суд, Братчук видимо не знает, что одесские судьи выписывают коллаборантам, любителям россии, да и просто врагам Украины условные сроки? С судьями б для начала разобрались, за прошлый месяц как минимум троим условные сроки!
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14.08.2022 17:14 Відповісти
А ви думаєте такого лайна мало в Дніпрі чи Запоріжжі?Повно.Тільки,поки що,примовкли.
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14.08.2022 17:36 Відповісти
та ты подумай как эти гады буквально в августе так резко и много проникли в город! КАК? Ведь и близко не было такого там. Но наши красавы быстро их взяли! Профессионалы---не отнять! Там в Одессе все почти такие. Враг не пройдёт.
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14.08.2022 19:40 Відповісти
 
 