Міністр оборони Словаччини Надь спростував інформацію, яку поширювали іноземні ЗМІ: Наші літаки МіГ-29 не в Україні
У Словаччині наголосили, що не передавали літаки Україні.
Про це написав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, літаки досі розміщені на військовому аеродромі в Слячі та будуть охороняти повітряний простір країни до кінця серпня. Громадяни зможуть їх побачити на SIAF - Словацькому міжнародному авіаційному фестивалі.
"Ми ведемо переговори з нашими союзниками і партнерами, що з ними робити далі. Рішення ще не прийнято. Ми повідомимо вам, коли це зміниться", - наголосив Надь.
Топ коментарі
+12 Валентин Пруденко
показати весь коментар14.08.2022 16:30 Відповісти Посилання
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.08.2022 15:53 Відповісти Посилання
+7 Харьков Сумской
показати весь коментар14.08.2022 15:51 Відповісти Посилання
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У відкритому доступі також з'явились фото "методичок" для жителів тимчасово окупованого Криму, укладених "на випадок надзвичайних ситуацій". Ці "методички" в цілком радянському закликають своїх читачів покласти у "тривожний чемодан" сірники, ліхтарик та радіоприймач. Ну і також - створити запас продуктів, для приготування яких "потрібен мінімальний запас води", або взагалі не вода не потрібна.
https://t.me/spekamedia/3619
В одній країні Фестиваль
В інший Війна....
В 2006 году модернизация была под стандарт НАТО
И продление ресурса на 12 лет