УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11318 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 559 23

Міністр оборони Словаччини Надь спростував інформацію, яку поширювали іноземні ЗМІ: Наші літаки МіГ-29 не в Україні

міг29

У Словаччині наголосили, що не передавали літаки Україні.

Про це написав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, літаки досі розміщені на військовому аеродромі в Слячі та будуть охороняти повітряний простір країни до кінця серпня. Громадяни зможуть їх побачити на SIAF - Словацькому міжнародному авіаційному фестивалі.

Читайте також: Словаччина спише свої МіГ-29 наприкінці серпня. Ми зацікавлені в тому, щоб ці літаки пішли в Україну, - міністр оборони Надь

"Ми ведемо переговори з нашими союзниками і партнерами, що з ними робити далі. Рішення ще не прийнято. Ми повідомимо вам, коли це зміниться", - наголосив Надь.

авіація (4169) Словаччина (1116) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Ермако-подляковские пи@@расы, которые сдают все данные, до которых дотянутся их зелёные ручёнки!
показати весь коментар
14.08.2022 16:30 Відповісти
+9
от ты ж елки-палки... хто ж так поторопился нас радовать???
показати весь коментар
14.08.2022 15:53 Відповісти
+7
Але їх можуть вкрасти закарпатські контрабасисти...
показати весь коментар
14.08.2022 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, так это ж очевидно
показати весь коментар
14.08.2022 15:50 Відповісти
Але їх можуть вкрасти закарпатські контрабасисти...
показати весь коментар
14.08.2022 15:51 Відповісти
от ты ж елки-палки... хто ж так поторопился нас радовать???
показати весь коментар
14.08.2022 15:53 Відповісти
Ермако-подляковские пи@@расы, которые сдают все данные, до которых дотянутся их зелёные ручёнки!
показати весь коментар
14.08.2022 16:30 Відповісти
Какик все данные они сдают, и сколько они уже сдали, бот?
показати весь коментар
14.08.2022 18:18 Відповісти
Германцы давят. Слава Годфриду
показати весь коментар
14.08.2022 15:56 Відповісти
А кто это 3,14 , какое им дело, сидят на проплате рф и громко гавкоют.
показати весь коментар
14.08.2022 15:59 Відповісти
Запчасти и боеприпасы в Украине, а сами самолеты прибудут позже....
показати весь коментар
14.08.2022 16:01 Відповісти
У відкритому доступі з'явилось відео, яке вказує - пропаганда Кремля уже почала лякати своїх громадян тим, що Збройні Сили України начебто отримали від США тактичні ракети типу MGM-140 ATACAMS із дальністю стрільби до 300 кілометрів. Рашистські пропагандони говорять, що ЗСУ неодмінно застосують такі ракети не тільки для ударів по окупованому Криму, але й битимуть по інфраструктурним об'єктам на території РФ, від Ростова до Смолєнска. Тому звичайним оркам потрібно бути "бдітєльними".
У відкритому доступі також з'явились фото "методичок" для жителів тимчасово окупованого Криму, укладених "на випадок надзвичайних ситуацій". Ці "методички" в цілком радянському закликають своїх читачів покласти у "тривожний чемодан" сірники, ліхтарик та радіоприймач. Ну і також - створити запас продуктів, для приготування яких "потрібен мінімальний запас води", або взагалі не вода не потрібна.
https://t.me/spekamedia/3619
показати весь коментар
14.08.2022 16:03 Відповісти
Якщо це правда,то дуже хорошо--нехай не сплять і ждуть прильотів.
показати весь коментар
14.08.2022 17:25 Відповісти
Дуже багато лівої інформації, вигадані, фейкові новини, а ще за останні дні багато ботів для приниження гідності ЗСУ,проти переселенців, волонтерів. Кому це потрібно
показати весь коментар
14.08.2022 16:04 Відповісти
іде не тільки гаряча, а й інформаційна війна. та й в Україні ще, мабуть, повно агентів, консерв і всіляких зрадників типу Наумова і Кулініча. тільки їх ще не викрили.
показати весь коментар
14.08.2022 20:06 Відповісти
про корисних ідіотів ще забули.
показати весь коментар
14.08.2022 21:26 Відповісти
Правильно - правильно. Це не ми. Їх в кожному магазині можна купити.
показати весь коментар
14.08.2022 16:20 Відповісти
МІГ-и на аеродромі у Слячі захистять повітряний простір Словаччини??? Чомусь згадалися МІГ-и в Молдавії... і чого б то? Словаки вийо.уються, не розуміючи, яка пиз.а їм ломиться. Парочка крилатих ракет - і від Слячі з міг-ами не залишиться мокрого місця. Московську орду треба зупиняти в Україні і всім світом. Поки не пізДно...
показати весь коментар
14.08.2022 16:36 Відповісти
В кого Шо....
В одній країні Фестиваль
В інший Війна....
показати весь коментар
14.08.2022 16:52 Відповісти
Ну коли вже зелені жаби не будуть ставити воза вперед кобили? Скільки вже можна брехати мерзотникі?
показати весь коментар
14.08.2022 17:22 Відповісти
Модернiзацiя МIГ-29 в Рашi визнана недоцільною, через корозію і застарілiсть конструкції. У Словаччини 10 літаків МіГ 29АС, це розробка 70-х років, у Словаччині вони з часів Варшавського договору, і якось я сумніваюсь, що вони потiм обслуговувалися, Словаччина-країна НАТО. Тут промайнуло, що Україна забирає цей непотріб на запчастини. Літати на них в бойовій обстановці, вже небезпечно, а ремонтувати можливо у Львовi
показати весь коментар
14.08.2022 17:25 Відповісти
Каких 70х?
В 2006 году модернизация была под стандарт НАТО
И продление ресурса на 12 лет
показати весь коментар
14.08.2022 18:02 Відповісти
У серпні 1972 року замовнику була пред'явлена друга редакція аванпроекту Міг-29. Це якi роки? Міг-29АС, серед перших розробок Міг-29 Хто їм, країнi НАТО, постачав новi запчастини? Нi в Словаччинi, нi в Украаїнi? їх немає. У Львовi ставили якесь додаткове обладнаня для стрiльби.
показати весь коментар
14.08.2022 18:37 Відповісти
Тим часом в США заговорили про а-29 та ат-6, далеко не те що хотілося б але й такі згодяться якщо дадуть штук 50.
показати весь коментар
14.08.2022 17:31 Відповісти
Дам не дам, дам не вам, дам але пізніше.
показати весь коментар
14.08.2022 18:13 Відповісти
 
 