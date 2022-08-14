Міністр оборони Словаччини Надь спростував інформацію, яку поширювали іноземні ЗМІ: Наші літаки МіГ-29 не в Україні

У Словаччині наголосили, що не передавали літаки Україні.

Про це написав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, літаки досі розміщені на військовому аеродромі в Слячі та будуть охороняти повітряний простір країни до кінця серпня. Громадяни зможуть їх побачити на SIAF - Словацькому міжнародному авіаційному фестивалі.

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"Ми ведемо переговори з нашими союзниками і партнерами, що з ними робити далі. Рішення ще не прийнято. Ми повідомимо вам, коли це зміниться", - наголосив Надь.