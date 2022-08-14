ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного", - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

Збройні Сили України в ніч на неділю завдали ще одного удару по Антонівському мосту на території тимчасової зайнятої російськими окупантами Херсонської області.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантами прийняти правильне рішення і направити їх чергові "жести доброї волі" в потрібному нам напрямку", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю.

За її словами, новий удар по Антонівському мосту було завдано для того, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного".

При цьому, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи справді ЗСУ вдалося пошкодити всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння окупантів з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області, Гуменюк сказала: "так, це означає, що важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості (таких перевезень. - Ред.). Ми продовжуємо уточнювати всі результати і коли отримаємо абсолютну оцінку, зокрема експертну, для розуміння того, що ці артерії вже не можуть використовуватися, то проголосимо це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мости в Херсоні не придатні для переправи військової техніки, витривалість окупаційних сил залежатиме від їхніх запасів на західному березі Дніпра, - британська розвідка

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" також зазначила, що наразі керівний склад військових підрозділів окупантів використовує на Правобережжі "залишки транспортних шляхів" для власної евакуації на лівий берег Дніпра.

"Для рядового особового складу (військових підрозділів окупантів. - Ред.) це означає, що їм доводиться залишатися на місці і приймати волю долі. Україна - гуманна країна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде краще, ніж навіть після повернення до власної країни", - підсумувала Гуменюк.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про завдання українською армією нового удару по Антонівському мосту.

Нагадаємо, 10 серпня 2022 року високоточні удари української сторони призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який залишається структурно підірваним.

Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання для своїх військових.

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Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. З огляду на обмежений ланцюжок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, буде ключовим фактором витривалості російських сил.