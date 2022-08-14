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Новини Війна
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ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного", - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

міст,антонівський

Збройні Сили України в ніч на неділю завдали ще одного удару по Антонівському мосту на території тимчасової зайнятої російськими окупантами Херсонської області.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантами прийняти правильне рішення і направити їх чергові "жести доброї волі" в потрібному нам напрямку", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю.

За її словами, новий удар по Антонівському мосту було завдано для того, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного".

При цьому, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи справді ЗСУ вдалося пошкодити всі стаціонарні канали поставок важкого озброєння окупантів з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області, Гуменюк сказала: "так, це означає, що важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості (таких перевезень. - Ред.). Ми продовжуємо уточнювати всі результати і коли отримаємо абсолютну оцінку, зокрема експертну, для розуміння того, що ці артерії вже не можуть використовуватися, то проголосимо це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мости в Херсоні не придатні для переправи військової техніки, витривалість окупаційних сил залежатиме від їхніх запасів на західному березі Дніпра, - британська розвідка

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" також зазначила, що наразі керівний склад військових підрозділів окупантів використовує на Правобережжі "залишки транспортних шляхів" для власної евакуації на лівий берег Дніпра.

"Для рядового особового складу (військових підрозділів окупантів. - Ред.) це означає, що їм доводиться залишатися на місці і приймати волю долі. Україна - гуманна країна і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, тому в полоні їм буде краще, ніж навіть після повернення до власної країни", - підсумувала Гуменюк.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про завдання українською армією нового удару по Антонівському мосту.

Нагадаємо, 10 серпня 2022 року високоточні удари української сторони призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки. Останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який залишається структурно підірваним.

Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання для своїх військових.

Також читайте: Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій, - глава британської розвідки Гокенгалл

Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться вразливими. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі залежить лише від двох понтонних пунктів переправи. З огляду на обмежений ланцюжок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, буде ключовим фактором витривалості російських сил.

Автор: 

міст (1240) обстріл (29206) Херсон (3442) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+26
в смысле... наступать не даст?
а подвозить боезапас и технику тоже не даст...и увозить 300 и 200 (побольше) тоже не даст... и подвозить новых кандидатов в 200/300 тоже не даст...ну это ж не мелочи...
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14.08.2022 15:51 Відповісти
+25
Щож , орда ! На правому березі , вам хана !
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14.08.2022 15:46 Відповісти
+18
Жоден паром і світі не замінить мосту . Наприклад - нахея ж тоді вам було - будувати керченський міст , там вже ж були пороми . ?? Морські до речі , не якісь срані понтони .
По друге , добре плавати на тій херні по Волзі - на навчаннях , коли тебе ніхто не обстрілює .
А - тут вам нє здєсь . Тут - парочку таких ******** Хаймарси втоплять , і кінець всяким переправам . Більше не захочеться . .
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14.08.2022 16:40 Відповісти
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Щож , орда ! На правому березі , вам хана !
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14.08.2022 15:46 Відповісти
правобережна групіровка орків переведена в статус копитних лемінгів самовбивць
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14.08.2022 17:37 Відповісти
в смысле... наступать не даст?
а подвозить боезапас и технику тоже не даст...и увозить 300 и 200 (побольше) тоже не даст... и подвозить новых кандидатов в 200/300 тоже не даст...ну это ж не мелочи...
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14.08.2022 15:51 Відповісти
сложные логистические задачи не под силу "второй армии мира" =)
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14.08.2022 16:12 Відповісти
Настолько возможно, как и Киев за три дня.
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14.08.2022 16:12 Відповісти
російські свинособаки Київ хотіли не за три дні, а за два. За три дні вони збирались всю Україну захопити.
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14.08.2022 17:19 Відповісти
Ти знов тут? Його в двері виштовхують, а воно в вікно лізе з своєю волгою під сил-сранню. Киш, кацапня лаптєнога!
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14.08.2022 16:13 Відповісти
Жоден паром і світі не замінить мосту . Наприклад - нахея ж тоді вам було - будувати керченський міст , там вже ж були пороми . ?? Морські до речі , не якісь срані понтони .
По друге , добре плавати на тій херні по Волзі - на навчаннях , коли тебе ніхто не обстрілює .
А - тут вам нє здєсь . Тут - парочку таких ******** Хаймарси втоплять , і кінець всяким переправам . Більше не захочеться . .
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14.08.2022 16:40 Відповісти
Реєстрація: 14.08.2022 =) Все понятно, товарищ рядовой =)))))
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14.08.2022 16:34 Відповісти
ну чому зразу рядовой? бери вище - єфрейтор!!!
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14.08.2022 17:00 Відповісти
Ти прямо як Герінг після оточення німців під Сталінградом Той Гітлеру "повітряний міст" обіцяв А у кацапів мабуть буде "телепорт"
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14.08.2022 16:41 Відповісти
Телепорт - то довго. Поки його зліплять (як завше - дендро-фекальним методом і кривими руками), техніку, ********** і самих орків якось доставляти все ж потрібно. От мітя рагозін і поставить Великого Батута. А може навіть два або і три.
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14.08.2022 17:06 Відповісти
Навiщо "подвозить\увозить"? Стикс Днiпро всiх прийме...але ракiв рокiв зотри iсти не буду...
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14.08.2022 16:04 Відповісти
Були раки, стануть лобстери
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14.08.2022 16:39 Відповісти
Чого? М"ясо їдять тільки самки Самці їдять лише рослинну їжу
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14.08.2022 16:43 Відповісти
Вы споритеис пригожинским троллем. Ему все равно. У него оплата в печатные знаки.
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14.08.2022 17:00 Відповісти
Чим показове відео попадання по Антонівському мосту?

Так, це свіже відео, ранішнє. Показове воно тим, що окупант вчиться, аналізує, та вирішує свої гештальти. Вони насунули до мосту стільки ППО, що відкрили Крим біля Саків, та зняли його з інших напрямків. Вони показують його важливість такими ходами, що ми не можемо на таку бережність не відповісти

Так, вони дещо уже можуть збити, але цілим роєм ракет різних комплексів. І тільки осколковою хмарою збити з курсу декілька снарядів Хаймарсів. Але головне тут в двох аспектах - ми всеодно попадемо і вони забагато ресурсів кинули на охорону цього мосту. Значить - відкритими залишаються інші ділянки фронту. Їхня велич оборонки не може перекрити усі ділянки фронту ППО - а ми можемо це використовувати. Ракетами проти РЛС, тому що тут велике скупчення ППО, та успішній роботі нашої авіації на інших частинах фронту.

Це саме той успішний він-він кейс, де трьома Хаймарсами виконується ну дуже багато успішного на фронті. Знищення штабів, складів, ППО, РЛС та відкриття ділянок для нашої успішної роботи. А ще шалений страх командування в штабах та задіяні великі ресурси на пошуки Хаймарсів. Всього три комплекси

Слава ЗСУ!
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14.08.2022 18:14 Відповісти
буде легше стояти в обороні для ЗСУ.
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14.08.2022 15:52 Відповісти
3433333
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14.08.2022 15:53 Відповісти
вооот, правильно. Пусть начинают рассеиваться с левого берега на правый. Процесс рассеивания - он такой: его легко начать, но трудно остановить.
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14.08.2022 15:54 Відповісти
Летаргия была?
Тогда сообщаю, что передовые группы кацапов заходили на окраины Киева и Харькова.
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14.08.2022 16:10 Відповісти
Над аккаунтом еще пыль не улеглась. Специально для этого зарегился?
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14.08.2022 16:27 Відповісти
Это пригожинакий тролль, прикидывается шо он"Шевченко", а на самом деле хвамилия и звание-ефрейтор-клавишкик, Обстолбху..беев.
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14.08.2022 17:06 Відповісти
згодна..вирізати, травити, душити, підривати легше...вони ж поссяти будуть боятись вийти, курви
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14.08.2022 15:58 Відповісти
Ночами глотки різати кацапам будуть - тільки так можна іх вибити із нашоі краіни !
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14.08.2022 16:05 Відповісти
І надовго вони там "розселяться"? Тиждень? Два? Місяць? І чим ти оту "орду в декілька десятків тисяч годувать там будеш? Звідки харчі брать? Ти хоч трохи уявляєш СКІЛЬКИ треба продуктів щоб прогодувать добу хоча-б сотню здорових чоловіків? Це мотострілецька рота Щоб приготувать їм обід треба польову кухню А вона зараз у військах РФ не передбачена Там зараз у польових умовах поклалися на сухі пайки А ти коли-небудь хоч тиждень "сухпаєм" харчувався? І харчування - це лише один з "нюансів"
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14.08.2022 16:15 Відповісти
Зранку відео про цю подію вже викладали на інших ресурсах.
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14.08.2022 15:50 Відповісти
Так гарне кiно завжди рекомендуют для перегляду...
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14.08.2022 16:06 Відповісти
Правый берег вычистит Украина, а как наступать на Крым. Форсирование Днепра -- это не шоу.
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14.08.2022 15:55 Відповісти
Там уже отримали техніку від німців для такого випадку.
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14.08.2022 15:57 Відповісти
Через мелитополь
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14.08.2022 16:01 Відповісти
А ви карту Украiни дивилися?
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14.08.2022 16:07 Відповісти
Бывает такое, что гуглмэп раздаёт баны, а на глобусе - сильно мелко.
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14.08.2022 16:13 Відповісти
Это чувак тролль.
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14.08.2022 17:07 Відповісти
это просто свежезареганый кацап из белогородской области.
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14.08.2022 21:28 Відповісти
После очистки правого берега, ЗСУ возьмут под огневой контроль Чонгар и Перекоп и будут продолжать выбивать склады с БК для левобережной групировки рашистов. у орков не останется выбора, - либо отползать под ударами пологовско-гуляй-польской групировки ЗСУ, либо стоять до конца в буквальном смысле этого слова, т.е. сдохнуть.
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14.08.2022 16:15 Відповісти
как-то так.
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14.08.2022 16:17 Відповісти
а нам как перебраться потом?
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14.08.2022 16:25 Відповісти
Для тех, кто в русском танке, - наши УЖЕ там. В районе Гуляй-Поля, Полог.
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14.08.2022 16:32 Відповісти
Выше написали - через Мелитополь.
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14.08.2022 16:38 Відповісти
По левому берегу.
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14.08.2022 19:40 Відповісти
Последний штрих.
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14.08.2022 16:08 Відповісти
кинет ********** своих точно.
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14.08.2022 16:14 Відповісти
Теперь хорошо бы было уничтожать поезда и вагоны РФ повсеместно докуда можно достать!
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14.08.2022 16:44 Відповісти
Может для начала прекратить помогать РФ продавать в Европу газ? А то получается разрыв шаблона, не покупайте российский газ а сами его качаете, а потом можешь начинать поезда под откос пускать.
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14.08.2022 20:03 Відповісти
Питання. А ми самі збираємось наступати на лівий берег чи ні? Мабуть що ні , бо мостів нема, а інакше як?
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14.08.2022 19:24 Відповісти
С севера, не пересекая Днепр.
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14.08.2022 19:41 Відповісти
боюсь спросить, а у вас по остальным предметам тоже все трояки были?
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14.08.2022 21:30 Відповісти
 
 