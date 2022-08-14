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Новини Війна
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Українські воїни знищили ворожий танк, САУ та бойову машину десанту, - ОК "Південь"

південь

Українці знищили ворожу техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що вночі на південному напрямку українські ракетно-артилерійські підрозділи під час відпрацювання вогневих завдань знищили 9 окупантів, ворожий танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту. Решта втрат ворога дорозвідується.

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Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у його складі та положенні не фіксується. Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний.

Раніше повідомлялося, що на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань завдали ударів по російських окупантах. 

армія рф (17842) Миколаївська область (2298) знищення (7578) втрати (4449) Херсонська область (5884)


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14.08.2022 15:58 Відповісти
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14.08.2022 16:00 Відповісти
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14.08.2022 16:45 Відповісти
 
 