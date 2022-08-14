Шкода довкіллю від пожеж на Тростянецькій шоколадній фабриці, куди окупанти не допускали ДСНС, сягає 10,6 млн гривень, - Держекоінспекція

Тростянецька шоколадна фабрика на Сумщині в результаті обстрілів окупантами горіла понад добу.

Про це повідомляється на сторінці Державної екологічної інспекції, передає Цензор.НЕТ.

Державна екологічна інспекція у Сумській області опрацювала інформацію щодо негативного впливу на довкілля внаслідок дій російських окупантів на території ПрАТ "Монделіс Україна". Відомо, що у другій половині березня 2022 року під час тимчасової окупації міста Тростянець військами РФ на місцевій шоколадній фабриці сталось кілька пожеж.

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Відповідно до інформації підприємства, там згоріло близько 13 000 метрів квадратних корпусу виробництва печива, 900 метрів квадратних тентованого складу, а також 265 метрів квадратних заготівельної дільниці. Оскільки росіяни не допускали рятувальників на територію фабрики для гасіння пожеж, на об’єктах вогонь вирував понад добу. Димові хмари несли в собі великі об’єми шкідливих речовин, що потрапили в атмосферне повітря.

На основі отриманих офіційних даних про час, характер, площі та місць горіння, фахівці Інспекції здійснили розрахунки збитків, завданих внаслідок забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. Загальна сума збитків - 10,6 млн гривень.

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