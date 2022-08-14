Шкода довкіллю від пожеж на Тростянецькій шоколадній фабриці, куди окупанти не допускали ДСНС, сягає 10,6 млн гривень, - Держекоінспекція
Тростянецька шоколадна фабрика на Сумщині в результаті обстрілів окупантами горіла понад добу.
Про це повідомляється на сторінці Державної екологічної інспекції, передає Цензор.НЕТ.
Державна екологічна інспекція у Сумській області опрацювала інформацію щодо негативного впливу на довкілля внаслідок дій російських окупантів на території ПрАТ "Монделіс Україна". Відомо, що у другій половині березня 2022 року під час тимчасової окупації міста Тростянець військами РФ на місцевій шоколадній фабриці сталось кілька пожеж.
Відповідно до інформації підприємства, там згоріло близько 13 000 метрів квадратних корпусу виробництва печива, 900 метрів квадратних тентованого складу, а також 265 метрів квадратних заготівельної дільниці. Оскільки росіяни не допускали рятувальників на територію фабрики для гасіння пожеж, на об’єктах вогонь вирував понад добу. Димові хмари несли в собі великі об’єми шкідливих речовин, що потрапили в атмосферне повітря.
На основі отриманих офіційних даних про час, характер, площі та місць горіння, фахівці Інспекції здійснили розрахунки збитків, завданих внаслідок забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. Загальна сума збитків - 10,6 млн гривень.
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Тростянецька шоколадна фабрика
Виробляла шоколадки "Milka", "Корона", печиво "Оrео", крекери "Tuc", бісквіти "Барні".
"Фабрика приналежит Mondelez International (ранее - Kraft Foods)
Американский кондитерский гигант Mondelez International решил не закрывать заводы в России…"
Mondelez International платить податки російським терористам, це означає, що вони самі оплатили знищення власної фабрики…
Wespe:
Хочете вам прикол розкажу пов'язаний з цією фабрикою. Місцеві впевнені що це Порошенко наказав р..ні знищити фабрику, щоб у Рошену не було конкурентів…
У лохторату мізки настільки припудрені, що схоже на правду. У всьому винен Порошенко…