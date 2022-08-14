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Новини Війна
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Шкода довкіллю від пожеж на Тростянецькій шоколадній фабриці, куди окупанти не допускали ДСНС, сягає 10,6 млн гривень, - Держекоінспекція

сумщина

Тростянецька шоколадна фабрика на Сумщині в результаті обстрілів окупантами горіла понад добу.

Про це повідомляється на сторінці Державної екологічної інспекції, передає Цензор.НЕТ.

Державна екологічна інспекція у Сумській області опрацювала інформацію щодо негативного впливу на довкілля внаслідок дій російських окупантів на території ПрАТ "Монделіс Україна". Відомо, що у другій половині березня 2022 року під час тимчасової окупації міста Тростянець військами РФ на місцевій шоколадній фабриці сталось кілька пожеж.

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Відповідно до інформації підприємства, там згоріло близько 13 000 метрів квадратних корпусу виробництва печива, 900 метрів квадратних тентованого складу, а також 265 метрів квадратних заготівельної дільниці. Оскільки росіяни не допускали рятувальників на територію фабрики для гасіння пожеж, на об’єктах вогонь вирував понад добу. Димові хмари несли в собі великі об’єми шкідливих речовин, що потрапили в атмосферне повітря.

На основі отриманих офіційних даних про час, характер, площі та місць горіння, фахівці Інспекції здійснили розрахунки збитків, завданих внаслідок забруднення атмосферного повітря продуктами горіння. Загальна сума збитків - 10,6 млн гривень.

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Держекоінспекція (248) Сумська область (3882) екологія (1357) Тростянець (38)


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Топ коментарі
+11
qwest:

Тростянецька шоколадна фабрика

Виробляла шоколадки "Milka", "Корона", печиво "Оrео", крекери "Tuc", бісквіти "Барні".

"Фабрика приналежит Mondelez International (ранее - Kraft Foods)

Американский кондитерский гигант Mondelez International решил не закрывать заводы в России…"

Mondelez International платить податки російським терористам, це означає, що вони самі оплатили знищення власної фабрики…

Wespe:

Хочете вам прикол розкажу пов'язаний з цією фабрикою. Місцеві впевнені що це Порошенко наказав р..ні знищити фабрику, щоб у Рошену не було конкурентів…

У лохторату мізки настільки припудрені, що схоже на правду. У всьому винен Порошенко…
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14.08.2022 17:24 Відповісти
+7
Так, а ви шо не знали шо Порошенко на Україну кацапів наслав? Смішно звичайно, але бидломаса на юго-вАстокьЄ навіть в це повірить. Нажаль...
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14.08.2022 17:35 Відповісти
+7
Видали цю маячню. Ніхто із місцевих так не думає. Я тут ніколи такого не чув!
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14.08.2022 18:14 Відповісти
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qwest:

Тростянецька шоколадна фабрика

Виробляла шоколадки "Milka", "Корона", печиво "Оrео", крекери "Tuc", бісквіти "Барні".

"Фабрика приналежит Mondelez International (ранее - Kraft Foods)

Американский кондитерский гигант Mondelez International решил не закрывать заводы в России…"

Mondelez International платить податки російським терористам, це означає, що вони самі оплатили знищення власної фабрики…

Wespe:

Хочете вам прикол розкажу пов'язаний з цією фабрикою. Місцеві впевнені що це Порошенко наказав р..ні знищити фабрику, щоб у Рошену не було конкурентів…

У лохторату мізки настільки припудрені, що схоже на правду. У всьому винен Порошенко…
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14.08.2022 17:24 Відповісти
Так, а ви шо не знали шо Порошенко на Україну кацапів наслав? Смішно звичайно, але бидломаса на юго-вАстокьЄ навіть в це повірить. Нажаль...
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14.08.2022 17:35 Відповісти
Не накручуйте себе , пан Грицько
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14.08.2022 17:41 Відповісти
У суботу купила Київський від Рошен з фундуком. Разом з сусідкою, Кропивницький, зїли за Перемогу України. Тримайтесь і бережіть себе
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14.08.2022 18:05 Відповісти
Видали цю маячню. Ніхто із місцевих так не думає. Я тут ніколи такого не чув!
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14.08.2022 18:14 Відповісти
Шкоду заподіяну довкіллю пожежами не повернеш грошима
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14.08.2022 17:40 Відповісти
Бізнес на крові. Шкода, що українці втратили робочі місця
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14.08.2022 17:54 Відповісти
жоден завод
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14.08.2022 19:49 Відповісти
Чёт так и не понял - по какой причине произошло НЕСКОЛЬКО пожаров ?
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14.08.2022 19:46 Відповісти
При совдепии эта фабрика выпускала шоколад ,Аленка, популярный был. 100гр плитка. Дети особо любили. Редко в магазинах лежала такая шоколадка. А там в Тростянце были всегда. Иногда в командировку в Сумы ездил с бригадой, набирали побольше. Хороший городок, природа, скромно. Живи работай радуйся. Но вот пришли твари. Твари никогда не умели радоватся, работать тем более. Но больше всего твари ненавидят тех кто это умеет всегда. Я считаю что эта война, и то что мы все раньше замечали в разные времена за северными братанами----и была причина базовая для нападения на нас. Просто терпеть они уже больше не могли.
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14.08.2022 19:54 Відповісти
 
 