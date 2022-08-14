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Новини Війна
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Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб

війна

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Також читайте: Рада заборонила на час воєнного стану відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Автор: 

ВР (15045) комітет (370) мобілізація (3119) воєнний стан (575) Железняк Ярослав (564)


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Топ коментарі
+24
заробітчанський лох, який три роки тому сходив на вибори по-приколу, має страждати. Браво Ze!
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14.08.2022 17:46 Відповісти
+13
Я за нього не голосував і тут це писав три роки назад. Чому я і такі як я маємо страждати?
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14.08.2022 17:48 Відповісти
+10
Дайте йому ще 100 днів для " прота пірістать стрілять " .
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14.08.2022 17:45 Відповісти
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14.08.2022 17:45 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів для " прота пірістать стрілять " .
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14.08.2022 17:45 Відповісти
заробітчанський лох, який три роки тому сходив на вибори по-приколу, має страждати. Браво Ze!
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14.08.2022 17:46 Відповісти
Я за нього не голосував і тут це писав три роки назад. Чому я і такі як я маємо страждати?
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14.08.2022 17:48 Відповісти
Отожбо : " за себья и того парнья "
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14.08.2022 17:52 Відповісти
У другому турі ти за нього голосував (з вірогідністю 90%).
Або не ходив голосувати. Страждай.
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14.08.2022 17:56 Відповісти
Ні в першому турі,ні в другому турі,ні на парламентських,я за нього і них не голосував.
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14.08.2022 18:03 Відповісти
Я свідок,бо знаю ваш нік давно
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14.08.2022 18:08 Відповісти
В мене тоді інший був нік. Але і з цим я вже два роки говорю, що за Зеленського не голосував і можу знайти архівні коментарі.
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14.08.2022 18:30 Відповісти
А толку тепер? Я також не голосував. Але що тепер робити з закритими кордонами? Ну добре, зечмо повний ідіот. Але ж має там бути хоч хтось вміняємий, щоб вирішити якось на державному рівні цю проблему?
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14.08.2022 18:48 Відповісти
І хто це по вашому?
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14.08.2022 20:30 Відповісти
Єрмак.
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14.08.2022 20:36 Відповісти
Саме такі як ти і зробили це - нас, хто за Пороха голосував, передбачаючи катастрофічні наслідки правління маріонетки, була меншість.
А вам було "*****" - так що не виправдовуйся.
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14.08.2022 19:32 Відповісти
Я теж ні, а вигрібають усі ДУМАЙ-те вам казали???! Отака Х...ЙНЯ малята,думайте завжди.
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14.08.2022 22:18 Відповісти
Интересно, когда кацы Сирию бомбили, когда в фигове куче других стран ближнего востока и Африки шли боевые действия, правительство этих стран тоже закрывало границы для мужского населения? Шото мне подсказывает, что это ноу-хау прописано только в нашем рабском совком законодательстве
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14.08.2022 18:10 Відповісти
Как Вы не понимаете, мы же не Африка! Мы же гораздо...зеленее!!
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14.08.2022 18:15 Відповісти
Порошенко вводил военное положение всего на месяц...без продления...та Верховная рада чуть не всралась от просьбы Алексеевича...дебаты были не на шутку...🤣😛
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14.08.2022 18:19 Відповісти
Оманскиє чуваки Зе и патрушев заказали кровавый "спектакль" на неизвестно сколько лет...
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14.08.2022 18:26 Відповісти
А квартальцы мордатые засевшие в Польше ,"эксперты по *******" Арестович,Подоляк,Лещенко и другие подлежат мобилизации ?
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14.08.2022 18:42 Відповісти
Ето другоє ні ні.
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14.08.2022 22:20 Відповісти
якусь хрінь несе ботва отут...абищо, тільки не про свою шкуру бидлячу... Ніхто ж з вас, сволоти платної отут і не гавкне про те, що чомусь, попри війну, не прийняті для загалу обмеження громадянських прав, нема пркарання за порушення режиму, нема розстрілів зрадників наживо, а тільки-но підозри якісь, що дозволяють державним злочинцям легко промайнути повз кордон. За те у нас є заборона виїзду для людей,котрі безумовно НЕ підходять для участі в бойових діях. Якби я особисто міг, то вже би був у війську, а так на жаль... після другої ротації по інвалідності як учасник отого, що встидливо називали АТО, до тепер маю проблеми з отриманням посвідки. Горіть ви у вогні разом з вашими господарями москальськими!!!
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14.08.2022 19:28 Відповісти
Пидите не прощо це добре що надан час законо різати русню користуємося
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14.08.2022 20:56 Відповісти
Скоро чекайте: облави на всіх чоловіків на вулицях, підвищення віку військовозобов'язаних до 65 років, взяття на облік та призовжінок, скасування броні для студентів…
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14.08.2022 21:11 Відповісти
Так кацапчику в підозрасіі це вже
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14.08.2022 21:12 Відповісти
Якраз з підораші і можна виїхати за кордон. Багато чоловіків ризикує, переходить на окуповану територію, далі в Крим і через росію, білорусь на Польщу. Я б так не ризикнув. Але факт, що в цьому плані раша вільніша країна, ніж наш концтабір імені зеленого наркомана
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14.08.2022 22:49 Відповісти
Суки прокремлівські. Не визнають стан війни. Придумали спонсора тероризму. Не буде ні трибуналу типу Нюрнбергського, ні репарацій. У звірствах прокурори будуть звинувачувати окремих бурятів-терористів, які з-за Уралу будуть у відповіть дулі показувати. Зелена шобла явно не збирається притягати рашку до відповідальності, а також залишає можливість мародерам і зрадникам уникнути військового трибуналу.
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14.08.2022 21:56 Відповісти
хоть паржом па пріколу... ну шо - паржалі? треба відміняти таємне голосування і вносити в паспорт за кого ти проголосував
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14.08.2022 22:06 Відповісти
Якось усе дуже дивно Одна частина країни воює інша дороги строїть Сюр
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14.08.2022 22:14 Відповісти
ніби-то є інші варіати... Досить вже ***** тут постити!
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14.08.2022 23:18 Відповісти
 
 