Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

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