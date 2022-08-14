Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб
Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію
Топ коментарі
+24 Super Gut
показати весь коментар14.08.2022 17:46 Відповісти Посилання
+13 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар14.08.2022 17:48 Відповісти Посилання
+10 Віктор Степаненко
показати весь коментар14.08.2022 17:45 Відповісти Посилання
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https://m.youtube.com/watch?v=2pnCGagrbXA
Або не ходив голосувати. Страждай.
А вам було "*****" - так що не виправдовуйся.