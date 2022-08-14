У США 9-річній Саші з Бучі, що втратила руку через ворожі обстріли, поставлять хай-тек протез

Саша Філіпчук отримає протез в США та проходитиме там реабілітацію.

Про це повідомляється на сторінці Олени Зеленської, передає Цензор.НЕТ.

До повномасштабного вторгнення родина Саші жила в Бучі. Дев’ятирічна Саша Філіпчук під час обстрілів окупантами автомобіля її родини по дорозі з окупованого Гостомеля отримала поранення руки. На місці від ран загинув її вітчим. Дівчинка з матір'ю переховувалися, однак їй була потрібна медична допомога. До лікарні її вдалося довезти лише за два дні. Лікарі прийняли рішення про ампутацію руки дівчинки.

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В рамках проєкту з надання допомоги з протезування для українців в США Саша з мамою полетіли до Вашингтону. Найближчими днями вони переїдуть до Нью-Йорка. 22 серпня в них запланований візит до протезиста в клініці Unlimited Tomorrow, Inc. Саші поставлять хай-тек протез.