У США 9-річній Саші з Бучі, що втратила руку через ворожі обстріли, поставлять хай-тек протез
Саша Філіпчук отримає протез в США та проходитиме там реабілітацію.
Про це повідомляється на сторінці Олени Зеленської, передає Цензор.НЕТ.
До повномасштабного вторгнення родина Саші жила в Бучі. Дев’ятирічна Саша Філіпчук під час обстрілів окупантами автомобіля її родини по дорозі з окупованого Гостомеля отримала поранення руки. На місці від ран загинув її вітчим. Дівчинка з матір'ю переховувалися, однак їй була потрібна медична допомога. До лікарні її вдалося довезти лише за два дні. Лікарі прийняли рішення про ампутацію руки дівчинки.
В рамках проєкту з надання допомоги з протезування для українців в США Саша з мамою полетіли до Вашингтону. Найближчими днями вони переїдуть до Нью-Йорка. 22 серпня в них запланований візит до протезиста в клініці Unlimited Tomorrow, Inc. Саші поставлять хай-тек протез.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Круче биологической руки ничего нет, но регенерацию конечностей еще не изобрели.
И машины времени, чтоб вы проголосовали по другому, тоже еще нет.
И ей будет не больно. Готовься.
цікаво, яка ручка, ліва чи права. так шкода...
показували і жінку з дівчинкою з Краматорська, учаться ходити на протезах в Сан Дієго, і кажуть, що хочуть додому... господи... скільки горя приніс нам путлер, коли він уже горітиме у пеклі.
тільки в страшних муках 😠‼️