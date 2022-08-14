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У США 9-річній Саші з Бучі, що втратила руку через ворожі обстріли, поставлять хай-тек протез

сша

Саша Філіпчук отримає протез в США та проходитиме там реабілітацію.

Про це повідомляється на сторінці Олени Зеленської, передає Цензор.НЕТ.

До повномасштабного вторгнення родина Саші жила в Бучі. Дев’ятирічна Саша Філіпчук під час обстрілів окупантами автомобіля її родини по дорозі з окупованого Гостомеля отримала поранення руки. На місці від ран загинув її вітчим. Дівчинка з матір'ю переховувалися, однак їй була потрібна медична допомога. До лікарні її вдалося довезти лише за два дні. Лікарі прийняли рішення про ампутацію руки дівчинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я Степаненків, що постраждала під час обстрілу вокзалу Краматорська, проходить протезування в Каліфорнії, - Садовий. ФОТО

В рамках проєкту з надання допомоги з протезування для українців в США Саша з мамою полетіли до Вашингтону. Найближчими днями вони переїдуть до Нью-Йорка. 22 серпня в них запланований візит до протезиста в клініці Unlimited Tomorrow, Inc. Саші поставлять хай-тек протез.

США (23417) протез (98) Буча (542)


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Топ коментарі
+26
Вы не знаете, как переводится слово "хай-тек"? К чему такой вопрос с явным **********?

Круче биологической руки ничего нет, но регенерацию конечностей еще не изобрели.

И машины времени, чтоб вы проголосовали по другому, тоже еще нет.
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14.08.2022 17:56 Відповісти
+11
бідна дитинка...
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14.08.2022 17:56 Відповісти
+7
про машину, як раз, найкраще)
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14.08.2022 18:15 Відповісти
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что значит хай-тек протез??? типа будет круче биологической руки???
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14.08.2022 17:53 Відповісти
Вы не знаете, как переводится слово "хай-тек"? К чему такой вопрос с явным **********?

Круче биологической руки ничего нет, но регенерацию конечностей еще не изобрели.

И машины времени, чтоб вы проголосовали по другому, тоже еще нет.
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14.08.2022 17:56 Відповісти
про машину времени в ТАКОЙ теме я зря написал, признаю.
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14.08.2022 17:58 Відповісти
про машину, як раз, найкраще)
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14.08.2022 18:15 Відповісти
Это значит, что она сможет мощно дать в морду любому придурку.
И ей будет не больно. Готовься.
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14.08.2022 21:06 Відповісти
бідна дитинка...
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14.08.2022 17:56 Відповісти
Діти ростуть. Протез прийдеться робити кожен раз новий через певні проміжки часу.
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14.08.2022 18:28 Відповісти
Боже, бідне дитя((
цікаво, яка ручка, ліва чи права. так шкода...
показували і жінку з дівчинкою з Краматорська, учаться ходити на протезах в Сан Дієго, і кажуть, що хочуть додому... господи... скільки горя приніс нам путлер, коли він уже горітиме у пеклі.
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14.08.2022 20:01 Відповісти
Дуже хочеться , щоби цей пітєрський вишкрабок , поскоріше здох ,
тільки в страшних муках 😠‼️
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14.08.2022 20:09 Відповісти
і до речі піду напишу їм там, що свої сім'ї вони вивезли, а Сашиній сім'ї набрехали, що війни не буде, сидіть вдома.
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14.08.2022 20:09 Відповісти
Гарнюня. Права рука здорова. Ліва також діюча. Так що все гаразд.
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14.08.2022 21:07 Відповісти
Вот зачем такое писать в новостях?
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14.08.2022 21:57 Відповісти
 
 