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Новини Війна
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Окупанти в Херсоні вимагають від медиків написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплату в рублях, - ГУР

херсонщина,херсонська

На Херсонщині медикам погрожують звільненням за відмову отримувати зарплату в рублях та співпрацювати з окупаційною владою.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Розвідники повідомляють, що в тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висунули вимоги співробітникам швидкої допомоги. Медики мають написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплатню в російських рублях. У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

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Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

Окупанти продовжують збирати паспортні дані українців. Працівників комунальних підприємств та пенсіонерів змушують заповнювати анкети задля отримання т.з. "гуманітарної допомоги". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо.

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Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

лікарня (1364) окупація (6751) розвідка (3881) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+4
Це вони там тимчасові, а не робочі місця для медиків. Пора закінчувати з такими публікаціями,де начебто орки мають на щось час.
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14.08.2022 18:07 Відповісти
+4
Ніхто і нікого не мітив запроданцями. Я пам'ятаю усе про тей час,рівно як і читаю,що ви тут з учора. Навіщо? Сіяти смуту не вийде.
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14.08.2022 18:16 Відповісти
+2
А почему? Сколько у орков времени зависит от того когда будет деокупирована Херсонская область. А что делать жителям других областей? Выезжать или оставаться? Помню в 2014 году говорили крымчанам немного подождать и не брать паспорта российские. А потом просто объявили всех предателями.
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14.08.2022 18:13 Відповісти
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Це вони там тимчасові, а не робочі місця для медиків. Пора закінчувати з такими публікаціями,де начебто орки мають на щось час.
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14.08.2022 18:07 Відповісти
А почему? Сколько у орков времени зависит от того когда будет деокупирована Херсонская область. А что делать жителям других областей? Выезжать или оставаться? Помню в 2014 году говорили крымчанам немного подождать и не брать паспорта российские. А потом просто объявили всех предателями.
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14.08.2022 18:13 Відповісти
с паспортами уже девятый год
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14.08.2022 18:14 Відповісти
Ніхто і нікого не мітив запроданцями. Я пам'ятаю усе про тей час,рівно як і читаю,що ви тут з учора. Навіщо? Сіяти смуту не вийде.
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14.08.2022 18:16 Відповісти
Ніхто і нікого не мітив запроданцями. Я пам'ятаю усе про тей час...

Освежить видимо надо свою память, почитать что вы тут писали.

Навіщо?

Это вам виднее. Я не психотерапевт.
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14.08.2022 18:19 Відповісти
тобто тобі свою брехню доводити не треба? рускайа?
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14.08.2022 18:22 Відповісти
Ви його пацієнт
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14.08.2022 18:31 Відповісти
https://ibb.co/F87rWm8 Ваньку и Маруську надо как Чуркина в ООН в гдевашидоказательства носом тыкать.
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14.08.2022 19:38 Відповісти
Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур - Так це ж для рассеї нормальна практика. Інакше вони жити не вміють (і не хочуть - поки це не торкається їх особисто).
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14.08.2022 18:14 Відповісти
які ж орки оптімісти тут треба ноги в руки і свалівать а вони мріють працювати з новой владою, до чогож тупоголові істоти
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14.08.2022 18:18 Відповісти
Nikolai Chizhevsky писал(а):

"вони мріють працювати з новой владою, до чогож тупоголові істоти"

Да уж. Очень сложный случай.
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14.08.2022 18:26 Відповісти
дунька, ты заблудилось. иди домой, водки нет
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14.08.2022 18:38 Відповісти
Ваня, ты только свои гдевашидоказательства больше на стол не выкладывай, не надо.
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14.08.2022 20:18 Відповісти
Непростий вибір для медпрацівників. Або вмирай з голоду або ставай зрадником.
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14.08.2022 18:26 Відповісти
"Кабинет Министров предлагает определить виды деятельности и мероприятия, которые можно осуществлять на временно оккупированных территориях Украины..."

"На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность хозяйствующих субъектов:
...........................
выплаты и доставки пенсий и пособий;
мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности, предоставление медицинских и социальных услуг;
производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
предоставление жилищно-коммунальных услуг;"
............................/и т.д./
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14.08.2022 18:42 Відповісти
Получається що українська влада в Києві дала дозвіл раніше працювати медикам на кацапів.
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14.08.2022 19:00 Відповісти
працювати...на кацапів
Слишком сложно все. Что делать людям, за какие средства им жить? Никому же не хочется оказаться на месте этих людей. Они ждут контрнаступление, освобождение...Но в условиях, когда им говорят, что нужно готовиться к зиме..., когда оно будет это контрнаступление?..Люди оказались в заложниках. Всем выехать?..Наверное, не столкнувшись с этим, рассуждать не так уж и сложно. А вот в реальности...
В общем, я бы не торопилась приклеивать этим людям ярлыки предателей.
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14.08.2022 19:12 Відповісти
от і збір данних для рехферендумів..роздрукують списки, хрестики намалюють і все..
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14.08.2022 18:31 Відповісти
орки просто регеструють інший мед заклад. Бажаєш працювати --заява на прийом на роботу і ніхто не питає якими папірцями платити! однаково шо то шо то....
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14.08.2022 18:58 Відповісти
 
 