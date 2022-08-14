Окупанти в Херсоні вимагають від медиків написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплату в рублях, - ГУР
На Херсонщині медикам погрожують звільненням за відмову отримувати зарплату в рублях та співпрацювати з окупаційною владою.
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Розвідники повідомляють, що в тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висунули вимоги співробітникам швидкої допомоги. Медики мають написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплатню в російських рублях. У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.
Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".
Окупанти продовжують збирати паспортні дані українців. Працівників комунальних підприємств та пенсіонерів змушують заповнювати анкети задля отримання т.з. "гуманітарної допомоги". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо.
Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.
На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.
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Освежить видимо надо свою память, почитать что вы тут писали.
Навіщо?
Это вам виднее. Я не психотерапевт.
"вони мріють працювати з новой владою, до чогож тупоголові істоти"
Да уж. Очень сложный случай.
"На временно оккупированных территориях может осуществляться такая деятельность хозяйствующих субъектов:
...........................
выплаты и доставки пенсий и пособий;
мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности, предоставление медицинских и социальных услуг;
производство лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами;
предоставление жилищно-коммунальных услуг;"
............................/и т.д./
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Слишком сложно все. Что делать людям, за какие средства им жить? Никому же не хочется оказаться на месте этих людей. Они ждут контрнаступление, освобождение...Но в условиях, когда им говорят, что нужно готовиться к зиме..., когда оно будет это контрнаступление?..Люди оказались в заложниках. Всем выехать?..Наверное, не столкнувшись с этим, рассуждать не так уж и сложно. А вот в реальности...
В общем, я бы не торопилась приклеивать этим людям ярлыки предателей.