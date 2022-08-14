Окупанти в Херсоні вимагають від медиків написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплату в рублях, - ГУР

На Херсонщині медикам погрожують звільненням за відмову отримувати зарплату в рублях та співпрацювати з окупаційною владою.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Розвідники повідомляють, що в тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висунули вимоги співробітникам швидкої допомоги. Медики мають написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплатню в російських рублях. У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

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Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

Окупанти продовжують збирати паспортні дані українців. Працівників комунальних підприємств та пенсіонерів змушують заповнювати анкети задля отримання т.з. "гуманітарної допомоги". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо.

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Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.