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Новини Війна
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Після ударів по мостах російські окупанти з Херсонщини тікають до Мелітополя, - мер Федоров

мелітополь

Після ударів ЗСУ по мостах через Дніпро у Херсонській області "керівництво" загарбників передислоковується до Мелітополя.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону новин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Керівництво" окупантів після підриву мостів на Херсонщині почало тікати до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Вони передислоковуються до Мелітополя, бо це найближча точка до окупованого Криму, і з неї вони хочуть вести командування", - сказав посадовець.

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За його словами, зараз збирається інформація про те, хто саме з загарбників переміщується. Водночас Федоров наголосив, що місцеві сили опору готові їх зустрічати.

Автор: 

армія рф (17842) Мелітополь (773) окупація (6751) Федоров Іван (651) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+46
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14.08.2022 18:20 Відповісти
+15
пост, зроблений ЗЕленою гнидою за 10 днів до повномасштабного вторгнення.
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14.08.2022 18:19 Відповісти
+9
Керує як більшовицький фюрер з куріня в заливі.
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14.08.2022 18:20 Відповісти
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а мер федоров-вже-втік яким боком до Мелітополя вже?
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14.08.2022 18:17 Відповісти
Керує як більшовицький фюрер з куріня в заливі.
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14.08.2022 18:20 Відповісти
Що Ви ? Не з куреня. Вони ці сказочники живуть за державний кошт в Києві в бункерах. Получають хорошу зарплату, на повному забезпеченні і навіть прислуга у них є, яка получає гроші з держ.бюджету. І у них самих валютні вклади в іноземних банках і нерухомість за кордоном вартістю в декілька мільйонів долларів.
Всі добре знають і про скумбрію за 8 грн, а також про квартиру Зеленського в центрі Лондона, в Криму і т.д.....

Коли тоне корабль - хороший капітан корабля покидає його останнім. Мелітополь під окупацією, то чому мер міста не очолив там партизанський спротив ? Це був його моральний обов язок. А тепер всі герої у кого довгий язик......І чим довший язик - тим більший герой і експерт у цій війні.
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14.08.2022 18:56 Відповісти
Арестович тижня 2 назад говорив що кацапи в Херсонській області попали в котел і буде багато військовополонених.

Це Арестович від травня постійно обіцяв контрнаступ української армії.

Вчора Кім говорив що кацапи втікають з Херсону.

Сьогодні уже Федоров говорить це.

Люба людина, яка має здібність логічно мислити уже давно не вірить цим брехунам.
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14.08.2022 18:47 Відповісти
Бігають по Зеліному коридору як таргани.
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14.08.2022 18:17 Відповісти
Хороший господар і чекає "гостинно ". Респект руху Опору
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14.08.2022 18:18 Відповісти
пост, зроблений ЗЕленою гнидою за 10 днів до повномасштабного вторгнення.
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14.08.2022 18:19 Відповісти
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14.08.2022 18:20 Відповісти
Порода боневтіків?
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14.08.2022 18:56 Відповісти
клоун-пінчер гундосоносий.
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14.08.2022 20:15 Відповісти
або тойклоун.
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14.08.2022 20:16 Відповісти
Слева - хороша собачка. Справа - Лохбонэвтик
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14.08.2022 21:36 Відповісти
непотоплямая(пока что) гнида
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14.08.2022 18:21 Відповісти
А тепер докази про розмінування на бочку. Не пости від інтернет-ехспердів, а докази - відео, фото, офіційні документи і свідчення тих хто там був.
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14.08.2022 21:55 Відповісти
як два пальця: чому москалі за кілька годин були вже на Антонівському мосту і на Каховській греблі? Як можна провести купу війська по замінованих територіях? Значить що? Ну, сірьожа, думай...
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14.08.2022 23:25 Відповісти
І вони планували референдуми тепер тікають? Напевно там ніяких референдумів не буде або проведуть для картинки і значення взагалі ніякого не буде окупантів будуть гнати незважаючи на рефередуми.
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14.08.2022 18:20 Відповісти
Ви як з неба впали..які до сраки рехферендуми???

Зо два десятки алкашів парашних відзнімуть, ящик бояри видадуть й намалюють прОтокол про стовідсоткову явку 114% голосів за приєднання до парасії
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14.08.2022 18:27 Відповісти
Якраз по нових асфальтованих дорогах
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14.08.2022 18:41 Відповісти
Мутний цей мер ....
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14.08.2022 18:47 Відповісти
чьоткий паца, якого боневтік визволяв через ГУР за кошти платників податків... єлекторат яким боком не повертай, тепер відпрацьовує
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14.08.2022 19:21 Відповісти
Чого б москалям зразу не забратися, скажімо, в радниє *****, в забайкальє?
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14.08.2022 18:56 Відповісти
Главное, чтобы не оказалось, что они в Николаев бегут…
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14.08.2022 20:13 Відповісти
 
 