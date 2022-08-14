Після ударів по мостах російські окупанти з Херсонщини тікають до Мелітополя, - мер Федоров
Після ударів ЗСУ по мостах через Дніпро у Херсонській області "керівництво" загарбників передислоковується до Мелітополя.
Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону новин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Керівництво" окупантів після підриву мостів на Херсонщині почало тікати до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Вони передислоковуються до Мелітополя, бо це найближча точка до окупованого Криму, і з неї вони хочуть вести командування", - сказав посадовець.
За його словами, зараз збирається інформація про те, хто саме з загарбників переміщується. Водночас Федоров наголосив, що місцеві сили опору готові їх зустрічати.
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Всі добре знають і про скумбрію за 8 грн, а також про квартиру Зеленського в центрі Лондона, в Криму і т.д.....
Коли тоне корабль - хороший капітан корабля покидає його останнім. Мелітополь під окупацією, то чому мер міста не очолив там партизанський спротив ? Це був його моральний обов язок. А тепер всі герої у кого довгий язик......І чим довший язик - тим більший герой і експерт у цій війні.
Це Арестович від травня постійно обіцяв контрнаступ української армії.
Вчора Кім говорив що кацапи втікають з Херсону.
Сьогодні уже Федоров говорить це.
Люба людина, яка має здібність логічно мислити уже давно не вірить цим брехунам.
Зо два десятки алкашів парашних відзнімуть, ящик бояри видадуть й намалюють прОтокол про стовідсоткову явку 114% голосів за приєднання до парасії
в радниє *****, в забайкальє?