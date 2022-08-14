Після ударів по мостах російські окупанти з Херсонщини тікають до Мелітополя, - мер Федоров

Після ударів ЗСУ по мостах через Дніпро у Херсонській області "керівництво" загарбників передислоковується до Мелітополя.

Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону новин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Керівництво" окупантів після підриву мостів на Херсонщині почало тікати до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Вони передислоковуються до Мелітополя, бо це найближча точка до окупованого Криму, і з неї вони хочуть вести командування", - сказав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на окупованій Херсонщині продовжують готуватися до "референдуму", - Соболевський

За його словами, зараз збирається інформація про те, хто саме з загарбників переміщується. Водночас Федоров наголосив, що місцеві сили опору готові їх зустрічати.