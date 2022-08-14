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Кулеба закликає ЄС та G7 заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ

росіяни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни ЄС та "Великої сімки" заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще в квітні Всесвітня туристична організація ООН призупинила членство Росії, оскільки "туризм є опорою миру та міжнародної дружби... Дії Росії невиправдані та суперечать самим принципам UNWTO". Звучить цілком застосовним до заборони ЄС і Великою сімкою туристичних віз для росіян", - йдеться в повідомленні.

3 серпня повідомлялось, що Фінляндія хоче запровадити візові обмеження для росіян. Пізніше стало відомо, що Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів. Болгарія також призупинила видачу віз росіянам.

Водночас ЗМІ повідомляли, що припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС. Естонська влада планує не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС

Також читайте: Польща думає, як відмовляти росіянам у візах

Автор: 

віза (736) росія (66080) туризм (1564) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
хлопці, покажіть приклад, не видавайте законодавчо кацапні візи в Україну,
навіть коли мама кацапка в накацапії, а її неповнолітні діти, чомусь, в Україні...
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14.08.2022 18:26 Відповісти
+7
так само не видавати візи громадянам України, які взяли громадянство рефії з 2014року до теперішнього часу.
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14.08.2022 18:31 Відповісти
+4
Спочатку страни прийняли те рішення, а потім Кулеба закликав. Ні дня без піару
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14.08.2022 18:27 Відповісти
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хлопці, покажіть приклад, не видавайте законодавчо кацапні візи в Україну,
навіть коли мама кацапка в накацапії, а її неповнолітні діти, чомусь, в Україні...
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14.08.2022 18:26 Відповісти
та то таке.... головне щоб хтось щось за зеплесень зробив....
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14.08.2022 19:13 Відповісти
Спочатку страни прийняли те рішення, а потім Кулеба закликав. Ні дня без піару
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14.08.2022 18:27 Відповісти
Це відгук в пустій голові.
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14.08.2022 18:30 Відповісти
Ты хоть сам понял своей пустой головой , что ты написал. Украинский знаю прекрасно. Ты каким переводчиком пользовался))
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14.08.2022 19:01 Відповісти
так користуйся....якщо мєтодічка дозволяє....
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14.08.2022 19:15 Відповісти
НИ КТО , НИЧЕГО не принял , откуда такие мысли ?
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14.08.2022 18:31 Відповісти
Польша, Страны Балтии, Финляндия в процессе
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14.08.2022 19:01 Відповісти
розберися з кулебяками-алкашами в автсрііі
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14.08.2022 20:04 Відповісти
ще ніхто нічого не прийняв. почали про це говорити. Кулеба просто підливає піздюлєй щоб швише чухалися. але там буде куча обмежень - у гості до рідних та до лікарів не заборонять
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15.08.2022 01:01 Відповісти
так само не видавати візи громадянам України, які взяли громадянство рефії з 2014року до теперішнього часу.
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14.08.2022 18:31 Відповісти
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14.08.2022 18:34 Відповісти
Наем це ж та х,...йня, яка тролила Яника за його корупцію?
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14.08.2022 19:03 Відповісти
Бельгия не выдает визы Шариковым Мацковии с 1 июля...Латвия Финляндия Болгария и Чехия риостановили выдачу виз на неопределенное время... Процесс идёт..
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14.08.2022 18:53 Відповісти
Не розумію владу,то вони вимагають зняти санкції із головного гаманця пуйла абрамовича, який ніби спас аж 400 тисяч укракїнців, то вимагають покарання кацапів. У вас з логікою все нормально?
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14.08.2022 19:34 Відповісти
мацкалям треба видавати тільки одну візу:
к іпеней матері
на бєлом катері
"мацква"
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14.08.2022 20:22 Відповісти
Петров и Боширов назвали себя туристами в Солсбери
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14.08.2022 22:28 Відповісти
они угрожают ядерной катастрофой всему миру. Вместо туристов приедут диверсанты. Европа для них враг сейчас
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14.08.2022 22:30 Відповісти
Не сейчас, а всегда.
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15.08.2022 00:29 Відповісти
 
 