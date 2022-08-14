Кулеба закликає ЄС та G7 заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни ЄС та "Великої сімки" заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще в квітні Всесвітня туристична організація ООН призупинила членство Росії, оскільки "туризм є опорою миру та міжнародної дружби... Дії Росії невиправдані та суперечать самим принципам UNWTO". Звучить цілком застосовним до заборони ЄС і Великою сімкою туристичних віз для росіян", - йдеться в повідомленні.

3 серпня повідомлялось, що Фінляндія хоче запровадити візові обмеження для росіян. Пізніше стало відомо, що Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів. Болгарія також призупинила видачу віз росіянам.

Водночас ЗМІ повідомляли, що припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС. Естонська влада планує не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгеськими візами.

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС

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