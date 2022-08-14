Росія замовила в Ірану тисячу ударно-розвідувальних БПЛА, серед них "Shahed 129", - журналіст

Росія замовила в Ірану 1 тисячу ударно-розвідувальних безпілотників.

Про це повідомив ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Перші дрони вже застосовувалися в Україні", - пише журналіст.

Зокрема, йдеться про Shahid 129.

За словами Маг'є, останнє десятиліття РФ не приділяла належної уваги і інвестицій індустрії дронів, а зосередилася на розробці гіперзвукових ракет. Але, як показала війна в Україні, безпілотники стали необхідні кожній армії.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

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