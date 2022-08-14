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Росія замовила в Ірану тисячу ударно-розвідувальних БПЛА, серед них "Shahed 129", - журналіст

shahed

Росія замовила в Ірану 1 тисячу ударно-розвідувальних безпілотників.

Про це повідомив ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Перші дрони вже застосовувалися в Україні", - пише журналіст.

Зокрема, йдеться про Shahid 129.

За словами Маг'є, останнє десятиліття РФ не приділяла належної уваги і інвестицій індустрії дронів, а зосередилася на розробці гіперзвукових ракет. Але, як показала війна в Україні, безпілотники стали необхідні кожній армії.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

Також читайте: Представники РФ тренувалися вправлятися з іранськими безпілотниками, - Держдеп

Автор: 

безпілотник (4339) Іран (2069) росія (66080)


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Топ коментарі
+51
а Ірану часом зерно не потрібне? бо ми ще не все розпродали і вивезли..
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14.08.2022 18:39 Відповісти
+39
Натомість https://t.me/s/dragonspech блогер, письменник і солдат на передку Дмитро Каленчук (Вовнянко) повідомляє:
https://t.me/dragonspech/5370 Сьогодні і завтра Петро і Марина Порошенко відвідують республіку Кіпр, де серед іншого буде підписана багатомільйонна угода про закупівлю партії безпілотніх авіаційних комплексів для ЗСУ. Про це повідомили депутати "Євросолідарності" і в глузливій формі запросили "Плюси" стежити і провокувати .
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14.08.2022 18:49 Відповісти
+26
так, треба нагодувати сердешних, щоб з голоду під верстат не падали, їм же тепер пахати день і ніч, то не жарти - замовлення на 1000 безпилотників.
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14.08.2022 18:42 Відповісти
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БО ДЕХТО дуже хотів заробити на Армії,і,на жаль,народ таких БАРИГ МОЖЕ ПОСЛАТИ НАХ лише раз на 5 років(

https://bloginside.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%96-%D0%BA%D0%BE-15-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0/ ПОРОШЕНКО І КО 15 РАЗІВ ВІДМОВЛЯЛИ КОМПАНІЇ, ЩО ОЗБРОЮЄ НАТО, У БУДІВНИЦТВІ ЗАВОДУ В УКРАЇНІ

Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось? Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пишеhttps://p-p.com.ua/news/gladkovskyi-15-raziv-vidmovyv-kompanii-yaka-ozbroyue-nato-u-budivnytstvi-patronnogo-zavodu/ Під прицілом.
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14.08.2022 20:55 Відповісти
Присилайте! Перевіримо! Багато вже ми за ці півроку російського "анало-говнєтного" перебачили Справляться наче навчилися! І з "шахідом" справимся!
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14.08.2022 20:48 Відповісти


"За даними американських експертів"

Яких конкретно?
У всьому світы такі еКСПерди, як аБдрестович трапляються.

"копія ізраїльського БПЛА "Germes", за всіма параметрами, він крутіше "Байрактара" в рази"

Саме "копія", насправді тільки по зовнішньому вигляду.

"Нагадаю, Іран ракети з супутниками запускає. "
Запускає, тільки через два на третій, аж ДВА військових супутника в 2020 та 2022 роках,
розміром меньше за коробку для взуття.
Як думаєш, скількіж саме там розвідувального обладнання, якщо потрібно десь розмістити акумулятори, двигун корекції орбіти, мінімальний запас палива, засоби шифрування та зв'язку та багато ще чого?

"сканує всю землю в 4-х діапазонах, з синхронною передачею даних на землю."
Мозок вмикай, якщо є.
1) "в 4-х діапазонах" досягнення США та совка далеких 60-тих.
2) Якщо сканує всю поверхню Землі, то синхронної передачі данних бути не може в принципі, передавати може тільки +/- над територією Ірана.

Твої джерела "інформації" - смітник.
Не треба тут транслювати тупе лайно.
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14.08.2022 21:12 Відповісти
Всирамно..рабZeянские аналоГовнеты круче💀
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14.08.2022 19:47 Відповісти
Держава- терорист продає зброю кандидату на присвоєння звання держави-терориста. Все вчасно.
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14.08.2022 19:59 Відповісти
"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери.

ЦЕЙ ФАКТ каже,що не менше 2-х з партії у 1000 вже виготовлено...

могли замовити і 10 000, але бабла(з відкатами) було лише на 1000..
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14.08.2022 20:33 Відповісти
Иран хочет приключений ? Он их найдёт.
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14.08.2022 21:03 Відповісти
Чергове ІПСО. Прямо тисяча? Чому не мільярд???
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14.08.2022 21:43 Відповісти
Тому що, іранські безпілотники йдуть на вагу. А Байрактари по штучно. 1 байракатр там 10ти штук тих гівнолетів вартий
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14.08.2022 21:56 Відповісти
Иран дает безпилотники Раше, а Израиль и США морозятся, ето какой- то ПОЗОР¡!!!¡!!!!!!!!!!!!Азербайбжану дали , єто позор
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14.08.2022 22:51 Відповісти
Скоріше за все - гововброс .. . Немає в Ірана тисячі зайвих безпілотників щоб продати їх кацапам . У них їх всього на озброєнні мабуть - тисяча .
Иранская промышленность выпускает по три БпЛА «Шахед-129» в год, и все произведенные беспилотники поступают на вооружение КСИР. К 2017 году было изготовлено и поставлено 17 беспилотников, к 2021 году - порядка 30 летательных аппаратов. В 2024 году на вооружении войск КСИР должно быть поставлено 40 единиц БпЛА этой модели.https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/ ......- https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/
До того ж , ті Шахіди , легка здобич для винищувачів .
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14.08.2022 23:49 Відповісти
Іран - суперпромдержава - спосібна виробляти безпілотники -тисячами
Ще би така угода - з Китаєм - повірив би ...
А тут - що ? полякати ? Чи безпілотники приїдуть з Китаю через Іран ?
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15.08.2022 00:08 Відповісти
Ага! А безпілотники ці будуть запускать північнокорейські солдати - росіяни пишуть, що "бойовий хом"як" скоро пришле їх СТО ТИСЯЧ! От на кожний безпілотник - по тисячі корейців і по величезній "резинці" Хай натягують!
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15.08.2022 02:55 Відповісти
Характеристики
Загальні

Екіпаж: немає
Вантажопідйомність: 400 кг корисного навантаження
Довжина: 8 м
Розмах крил: 16 м
Висота: 3,1 м
Силова установка: 1 × чотирициліндровий чотиритактний авіаційний двигун Rotax 914 75 кВт (100 к.с.)
Пропелери: 3-лопатеві

Продуктивність

Крейсерська швидкість: 150 км/год
Бойова дальність: 1700 км
Дальність поромної переправи: 3400 км
Витривалість: 24 год
Максимальна експлуатаційна стеля: 7300 м

Озброєння

Бомби: 4 × Садід-345 ПГМ

Вага бомби 34 кг, довжина 1,63 метра і діаметр 152 мм. Вона має чотири фіксованих плавника на корпусі для підйому і опору і чотири відхилених плавника на хвості для управління траекторією. Бомба має дальність дії 6 км і виготовлена з композитного матеріалу.

Боєва частина Садід-345 представлена вибуховою речовиною складу H6 і попередньо фрагментована, із заданим радіусом ураження 30 м.
Авіоніка

Електрооптичний/інфрачервоний датчик Oghab-6
Лазерний далекомір

Вкрай неприємна штука. Україну врятує:

- або відговорити Іран від цієї авантюри, щоб світ обклав непомірними санкціями
- і чому мовчить наша влада та дипломатія???
- або дуже багато засобів ППО на території країни, дальність 1700 км дозволяє атакувати всю країну, аж до Закарпаття
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15.08.2022 00:22 Відповісти
Тільки вчора тут реготали з перекладу висновку експерта по факту вбивства американським продюсером співробітниці-українки на знімальному майданчику Сьогодні ти "ліпиш" про "плавники" на керованій бомбі Ти -б ще про "плавальний міхур" написав! У бомбах - "стабілізатори!!! Є фіксовані (непорушні) а є "керовані (рухомі) Перші використовуються для стабілізації польоту снаряда, який падає по балістичній траєкторії а другі - для корегування курсу під його час падіння
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15.08.2022 03:03 Відповісти
А разве Израиль не позаботился о заводе?
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15.08.2022 01:22 Відповісти
Під Дамаском! А це - не Іран! Скільки таких заводів у самому Ірані - не відомо Однак не треба забувать і про таке поняття як "масова інженерна культура" Особливо в такій країні як ******** Іран Доведено століттями людського існування - будь-яка теократія гальмує розвиток науки Як тільки священники починали керувать державою - науку "затоптували"! Чому? Та тому що наука - це безкінечний пошук нового це безкінечну сумніви у існуючому А релігія вимагає стабільності і непорушності А тепер варто подумать - а де мулли в переважно сільському Ірані наберуть армію технічних спеціалістів для масового випуску такої кількості цих високотехнологічних агрегатів? Проведу аналогію - у битві під Бродами радянських танків було в кілька разів більше ніж німецьких І вони за бойовими якостями були однаковими Однак вони були розгромлені Дві речі сприяли цьому - недостатня підготовка екіпажів (особливо мехводів) і відсутність радіозв"язку між танками та танковими підрозділами "Лохонулися" більшовики в цьому плані! Танків наклепали а піднять рівень знань у екіпажів - не змогли І зв"язку не було - тобто не було керівництва битвою ТЕ ж саме може буть і в Ірані - корпусів наклепають а "начинки" високотехнологічної - "йок"! Саме це я і називаю "масовою інженерною культурою"
До речі - зверни увагу на таку характеристику ТТХ : "Силова установка: 1 × чотирициліндровий чотиритактний авіаційний двигун Rotax 914 75 кВт (100 к.с.)" Це - НІМЕЦЬКИЙ двигун Як ти думаєш - перси встигли закупить у "Ротакс" кілька тисяч двигунів? І як на це подивилися в НАТО? Адже розвідка-б доповіла про випробування цих двигунів на бойових безпілотниках І якби надійшло замовлення на таку масу двигунів - були-б вжиті заходи - Іран же під санкціями! А це - виріб подвійного призначення"!
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15.08.2022 03:29 Відповісти
штуку в день чалматі вимолюють...
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15.08.2022 03:00 Відповісти
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