Росія замовила в Ірану тисячу ударно-розвідувальних БПЛА, серед них "Shahed 129", - журналіст
Росія замовила в Ірану 1 тисячу ударно-розвідувальних безпілотників.
Про це повідомив ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Перші дрони вже застосовувалися в Україні", - пише журналіст.
Зокрема, йдеться про Shahid 129.
За словами Маг'є, останнє десятиліття РФ не приділяла належної уваги і інвестицій індустрії дронів, а зосередилася на розробці гіперзвукових ракет. Але, як показала війна в Україні, безпілотники стали необхідні кожній армії.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".
Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://bloginside.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%96-%D0%BA%D0%BE-15-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0/ ПОРОШЕНКО І КО 15 РАЗІВ ВІДМОВЛЯЛИ КОМПАНІЇ, ЩО ОЗБРОЮЄ НАТО, У БУДІВНИЦТВІ ЗАВОДУ В УКРАЇНІ
Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось? Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пишеhttps://p-p.com.ua/news/gladkovskyi-15-raziv-vidmovyv-kompanii-yaka-ozbroyue-nato-u-budivnytstvi-patronnogo-zavodu/ Під прицілом.
"За даними американських експертів"
Яких конкретно?
У всьому світы такі еКСПерди, як аБдрестович трапляються.
"копія ізраїльського БПЛА "Germes", за всіма параметрами, він крутіше "Байрактара" в рази"
Саме "копія", насправді тільки по зовнішньому вигляду.
"Нагадаю, Іран ракети з супутниками запускає. "
Запускає, тільки через два на третій, аж ДВА військових супутника в 2020 та 2022 роках,
розміром меньше за коробку для взуття.
Як думаєш, скількіж саме там розвідувального обладнання, якщо потрібно десь розмістити акумулятори, двигун корекції орбіти, мінімальний запас палива, засоби шифрування та зв'язку та багато ще чого?
"сканує всю землю в 4-х діапазонах, з синхронною передачею даних на землю."
Мозок вмикай, якщо є.
1) "в 4-х діапазонах" досягнення США та совка далеких 60-тих.
2) Якщо сканує всю поверхню Землі, то синхронної передачі данних бути не може в принципі, передавати може тільки +/- над територією Ірана.
Твої джерела "інформації" - смітник.
Не треба тут транслювати тупе лайно.
ЦЕЙ ФАКТ каже,що не менше 2-х з партії у 1000 вже виготовлено...
могли замовити і 10 000, але бабла(з відкатами) було лише на 1000..
Иранская промышленность выпускает по три БпЛА «Шахед-129» в год, и все произведенные беспилотники поступают на вооружение КСИР. К 2017 году было изготовлено и поставлено 17 беспилотников, к 2021 году - порядка 30 летательных аппаратов. В 2024 году на вооружении войск КСИР должно быть поставлено 40 единиц БпЛА этой модели.https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/ ......- https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/
До того ж , ті Шахіди , легка здобич для винищувачів .
Ще би така угода - з Китаєм - повірив би ...
А тут - що ? полякати ? Чи безпілотники приїдуть з Китаю через Іран ?
Загальні
Екіпаж: немає
Вантажопідйомність: 400 кг корисного навантаження
Довжина: 8 м
Розмах крил: 16 м
Висота: 3,1 м
Силова установка: 1 × чотирициліндровий чотиритактний авіаційний двигун Rotax 914 75 кВт (100 к.с.)
Пропелери: 3-лопатеві
Продуктивність
Крейсерська швидкість: 150 км/год
Бойова дальність: 1700 км
Дальність поромної переправи: 3400 км
Витривалість: 24 год
Максимальна експлуатаційна стеля: 7300 м
Озброєння
Бомби: 4 × Садід-345 ПГМ
Вага бомби 34 кг, довжина 1,63 метра і діаметр 152 мм. Вона має чотири фіксованих плавника на корпусі для підйому і опору і чотири відхилених плавника на хвості для управління траекторією. Бомба має дальність дії 6 км і виготовлена з композитного матеріалу.
Боєва частина Садід-345 представлена вибуховою речовиною складу H6 і попередньо фрагментована, із заданим радіусом ураження 30 м.
Авіоніка
Електрооптичний/інфрачервоний датчик Oghab-6
Лазерний далекомір
Вкрай неприємна штука. Україну врятує:
- або відговорити Іран від цієї авантюри, щоб світ обклав непомірними санкціями
- і чому мовчить наша влада та дипломатія???
- або дуже багато засобів ППО на території країни, дальність 1700 км дозволяє атакувати всю країну, аж до Закарпаття
До речі - зверни увагу на таку характеристику ТТХ : "Силова установка: 1 × чотирициліндровий чотиритактний авіаційний двигун Rotax 914 75 кВт (100 к.с.)" Це - НІМЕЦЬКИЙ двигун Як ти думаєш - перси встигли закупить у "Ротакс" кілька тисяч двигунів? І як на це подивилися в НАТО? Адже розвідка-б доповіла про випробування цих двигунів на бойових безпілотниках І якби надійшло замовлення на таку масу двигунів - були-б вжиті заходи - Іран же під санкціями! А це - виріб подвійного призначення"!