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У Затоці на Одещині люди підірвалися на міні: попри заборону відвідували пляж, - ОВА

море,затока,одеська,узбережжя

У Затоці Одеської області на пляжі, за попередньою інформацією, стався підрив людей на мінно-вибуховому пристрої.

Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж!!! Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше. Нагадую про ЗАБОРОНУ виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах", - написав Братчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, - Миколаївська ОВА

Автор: 

мінування (1218) Одеська область (3295) пляж (158) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+17
Дурні завжди біжать за премією Дарвіна, їх нічим не зупиниш.
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14.08.2022 19:06 Відповісти
+11
Дегенератам немає спокою.
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14.08.2022 19:05 Відповісти
+9
Твій вихід Дарвіне...
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14.08.2022 19:06 Відповісти
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попередньо - двоє загиблих і є ще поранені, до яких поки неможливо дістатися (цитата)
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14.08.2022 19:03 Відповісти
відео цього вибуху на ютубі є - https://www.youtube.com/watch?v=3uAu-CafkAY

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15.08.2022 01:30 Відповісти
Дегенератам немає спокою.
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14.08.2022 19:05 Відповісти
Твій вихід Дарвіне...
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14.08.2022 19:06 Відповісти
Дурні завжди біжать за премією Дарвіна, їх нічим не зупиниш.
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14.08.2022 19:06 Відповісти
У меня вопрос ко всем комментариям, а почему ни кто не осуждает зерновозы в Черном море , которые стоят на одесском рейде?
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14.08.2022 19:40 Відповісти
Ти хочеш, щоб те зерно згнило на елеваторах? Чи тебе влаштовує бакс по 80 грн?!
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14.08.2022 19:45 Відповісти
а как же законы Дарвина , а как же люди на судне, а куда вдруг подевались плавающие мины ( и тут я понял все дело в деньгах)
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14.08.2022 22:49 Відповісти
Насрати на них.Кожен день кажуть що не можна але все ріно кончені лізуть.
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14.08.2022 19:08 Відповісти
новую лодку обмывали?
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14.08.2022 19:11 Відповісти
Гірше макак ,,, природній відбір
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14.08.2022 19:11 Відповісти
Еволюція працює.
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14.08.2022 19:21 Відповісти
Может быть ,по этому и Чонгар разминировали , боялись , что зебилы ломанутся в Крым на шашлыки и Зеленский потеряет электорат
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14.08.2022 19:26 Відповісти
У меня море- в шаговой доступности, без плаванья в море мне хреново- остеохондроз от писанья-читанья и т.д. Но! Низзя-так низзя! Чтобы не расстраиваться, даже мимо моря не проезжаю. Хожу, как бледная поганка, но считаю, что пусть это будет самым большим горем в моей жизни. Дебилов- не жалко. ( Если они, не дай Бог, детей с собой потащили..)
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14.08.2022 19:42 Відповісти
 
 