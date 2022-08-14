У Затоці на Одещині люди підірвалися на міні: попри заборону відвідували пляж, - ОВА

У Затоці Одеської області на пляжі, за попередньою інформацією, стався підрив людей на мінно-вибуховому пристрої.

Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж!!! Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше. Нагадую про ЗАБОРОНУ виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах", - написав Братчук.

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