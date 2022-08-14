Сенцов закликав Раду призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя: "Саме такі люди мають змінювати цю корумповану систему"

Завтра, 15 серпня, депутати Верховної Ради будуть розглядати кандидатуру Романа Маселка на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку український режисер, який наразі служить у лавах ЗСУ, Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Поки наша увага зосереджена на війні та боротьбі зі зовнішнім ворогом не менш історична та важлива боротьба відбувається в Києві. А саме: боротьба за чесні суди та справжню судову реформу. Від того чи переможемо ми в цій боротьбі залежить наше майбутнє як демократичної країни.

Це Роман Маселко.

У 2014 році Роман на власні очі побачив свавілля українських суддів під час розгляду сфальсифікованих справ щодо Автомайдану. Це круто змінило його життя й замість успішної кар’єри в корпоративній сфері Роман присвятив своє життя боротьбі за справедливі суди.

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За 8 років він ініціював більше 400 дисциплінарних справ проти суддів і вже добився звільнення 60 упирів. Продовжує вести справи потерпілих під час Майдану та боротися за звільнення та справедливе покарання ДАІшників, прокурорів, слідчих та суддів Майдану.

Роман Маселко – особистий ворог багатьох корумпованих суддів на зразок вовка та аблова й вже цього факту достатньо, щоб зрозуміти, що саме такі люди як Роман і мають змінювати цю корумповану систему.

Завтра депутати Верховної Ради будуть розглядати кандидатуру Романа Маселка на посаду члена ключового судового органу – Вищої ради правосуддя й я закликаю набратися сміливості й нарешті зробити впевнений крок до судової реформи проголосувавши за Романа.

Ми обов’язково переможемо на фронті й вже завтра можемо наблизити нашу перемогу в боротьбі за правосуддя призначивши Романа Маселка членом ВРП", - закликав Сенцов.