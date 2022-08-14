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Новини Судова реформа
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Сенцов закликав Раду призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя: "Саме такі люди мають змінювати цю корумповану систему"

маселко

Завтра, 15 серпня, депутати Верховної Ради будуть розглядати кандидатуру Романа Маселка на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку український режисер, який наразі служить у лавах ЗСУ, Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Поки наша увага зосереджена на війні та боротьбі зі зовнішнім ворогом не менш історична та важлива боротьба відбувається в Києві. А саме: боротьба за чесні суди та справжню судову реформу. Від того чи переможемо ми в цій боротьбі залежить наше майбутнє як демократичної країни.

Це Роман Маселко.

У 2014 році Роман на власні очі побачив свавілля українських суддів під час розгляду сфальсифікованих справ щодо Автомайдану. Це круто змінило його життя й замість успішної кар’єри в корпоративній сфері Роман присвятив своє життя боротьбі за справедливі суди.

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За 8 років він ініціював більше 400 дисциплінарних справ проти суддів і вже добився звільнення 60 упирів. Продовжує вести справи потерпілих під час Майдану та боротися за звільнення та справедливе покарання ДАІшників, прокурорів, слідчих та суддів Майдану.

Роман Маселко – особистий ворог багатьох корумпованих суддів на зразок вовка та аблова й вже цього факту достатньо, щоб зрозуміти, що саме такі люди як Роман і мають змінювати цю корумповану систему.

Завтра депутати Верховної Ради будуть розглядати кандидатуру Романа Маселка на посаду члена ключового судового органу – Вищої ради правосуддя й я закликаю набратися сміливості й нарешті зробити впевнений крок до судової реформи проголосувавши за Романа.

Ми обов’язково переможемо на фронті й вже завтра можемо наблизити нашу перемогу в боротьбі за правосуддя призначивши Романа Маселка членом ВРП", - закликав Сенцов.

Автор: 

ВР (15045) судова реформа (1459) Сенцов Олег (899) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+22
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14.08.2022 19:14 Відповісти
+18
Не для того єлдаки і татарови захоплювати владу, щоб Ви через Маселко і таких, як Маселко її відібрали. Ніт, скажуть депутати від зеленого лайна і нарід 73% будуть продовжувати вихваляти абдристовичів, президента і іншу зграю за їх впертість, що не підкорилися і побіжать купувати футболки з їх фото.
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14.08.2022 19:23 Відповісти
+16
Сенцов: коррупционеры, назначьте Маселка, именно такие люди должны с вами бороться!
Коррупционеры(рада): ща, только шнурки погладим!
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14.08.2022 19:20 Відповісти
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14.08.2022 19:14 Відповісти
мітбола не чіпай - полєзний ідіот
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14.08.2022 19:23 Відповісти
не, но тут он прав, я считаю!
хотя я его и не читаю - просто случайно попался.....
https://twitter.com/porosheldon/status/1558412844768665600?s=20&t=Dj45V-hoBqIq85A4IhyINg
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14.08.2022 19:36 Відповісти
Сенцов: коррупционеры, назначьте Маселка, именно такие люди должны с вами бороться!
Коррупционеры(рада): ща, только шнурки погладим!
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14.08.2022 19:20 Відповісти
Маселко завше дуже помічне, аби процес прудкіше рухавсь!
)))
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14.08.2022 19:21 Відповісти
Маселко - це голова!
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14.08.2022 19:22 Відповісти
ніт, ви нічєво нє панімаєтє!
вся судьба завісіт от Єрмака і Татарова!
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14.08.2022 19:22 Відповісти
Даже если он так хорош , по мнению Олега Сенцова , всё равно - Один в поле не воин.
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14.08.2022 19:23 Відповісти
он не один, у них целая адвокатская организация
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14.08.2022 19:25 Відповісти
Не для того єлдаки і татарови захоплювати владу, щоб Ви через Маселко і таких, як Маселко її відібрали. Ніт, скажуть депутати від зеленого лайна і нарід 73% будуть продовжувати вихваляти абдристовичів, президента і іншу зграю за їх впертість, що не підкорилися і побіжать купувати футболки з їх фото.
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14.08.2022 19:23 Відповісти
поважаю Романа
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14.08.2022 19:30 Відповісти
Новий екзамен для оп
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14.08.2022 19:37 Відповісти
Зелени мавпи не для цього відкривали счета в Омані щоб хтось ім заважав.
Забанять.. треба іх гуртом зносити.
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14.08.2022 19:37 Відповісти
Так в Раде большинство зеленых ********* турборежимных,для их проголосовать за Рому Маселка,смерти подобно.
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14.08.2022 19:38 Відповісти
о, да. зекоманда таких (розумних і чесних) принципово нікуди не ставить. вони тільки людей татарова і портнова назначають. або таких зрадників, як Наумов і Кулініч.
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14.08.2022 19:56 Відповісти
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14.08.2022 20:08 Відповісти
А він що, друг Єрмака, чи його партнер по бізнесу, чи чоловік бухгалтерки кварталістів? Чим він підходить?
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14.08.2022 21:40 Відповісти
Ідеалізм -одна людина сама по собі в команді корупціонерів нічого не зробить. треба заводити командами нових чесних юристів. Але ж більщість у Раді це Слуги олігархів, нащо їм чесні непідкупні юристи ?
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14.08.2022 21:54 Відповісти
Це основна причина завалити його. Сєнцову треба було американському послу писати. США мають важіль впливу на Зе компанію.
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13.07.2023 22:25 Відповісти
 
 