Пістолет Болдвіна не міг вистрілити в українку Гатчінс без натискання на курок, - звіт ФБР

ФБР опублікувало судово-медичний звіт, в якому міститься висновок, що під час знімання фільму "Іржа" ("Rust") у жовтні 2021 року актор Алек Болдвін не міг застрелити оператора-українку Галину Гатчінс не натискаючи на курок пістолета.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"У звіті ФБР зроблено висновок, що Алек Болдвін натиснув на курок пістолета, унаслідок чого була вбита оператор на знімальному майданчику "Rust", - йдеться у повідомленні.

Сам Болдвін завжди стверджував, що не натискав на курок. Однак судово-медичне розслідування ФБР засвідчує, що зі зброї, про яку йдеться, не можна було здійснити постріл без фізичного натискання на курок.

В Управлінні медичних розслідувань Нью-Мексико класифікували смерть Галини Гатчінс як нещасний випадок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загибель українки Хатчинс у США: Розслідування зосередилося на двох членах знімальної групи

"Смерть настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітки", - йдеться у звіті.

При цьому вивчення звітів правоохоронних органів не дало переконливих доказів того, що вогнепальна зброя, яка використовувалася на знімальному майданчику, була навмисно заряджена бойовими патронами.