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Пістолет Болдвіна не міг вистрілити в українку Гатчінс без натискання на курок, - звіт ФБР

болдвін

ФБР опублікувало судово-медичний звіт, в якому міститься висновок, що під час знімання фільму "Іржа" ("Rust") у жовтні 2021 року актор Алек Болдвін не міг застрелити оператора-українку Галину Гатчінс не натискаючи на курок пістолета.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News, передає Цензор.НЕТ.

"У звіті ФБР зроблено висновок, що Алек Болдвін натиснув на курок пістолета, унаслідок чого була вбита оператор на знімальному майданчику "Rust", - йдеться у повідомленні.

Сам Болдвін завжди стверджував, що не натискав на курок. Однак судово-медичне розслідування ФБР засвідчує, що зі зброї, про яку йдеться, не можна було здійснити постріл без фізичного натискання на курок.

В Управлінні медичних розслідувань Нью-Мексико класифікували смерть Галини Гатчінс як нещасний випадок.

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"Смерть настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітки", - йдеться у звіті.

При цьому вивчення звітів правоохоронних органів не дало переконливих доказів того, що вогнепальна зброя, яка використовувалася на знімальному майданчику, була навмисно заряджена бойовими патронами.

Автор: 

Голлівуд (22) стрілянина (1794) США (23417) Болдвін Алек (7)


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Топ коментарі
+17
а курок відводять.
але це не фбр, а казкові журналісти. одне тупе переклало, інші - передрали
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14.08.2022 19:29 Відповісти
+14
Нема нічого гіршого, коли перекладом "тексту спеціального призначення" займається людина- "неспеціаліст" Колись мені мій товариш розказував із роздратуванням і сміхом, як "перекладач" переклала з української на російську його статтю про роботу мисливської собаки в полі Вислів "Собака рухалася по полю "човником" (спеціальний рух коли собака снує по полю перед мисливцем "зигзагом"), вона переклала як "Собака двигалась по полю "лодочкой" (в російській мисливській термінології для цього існує термін "челнок") Дивлюсь часто американські природничі передачі з перекладом на російську чи українську мову і "плюваться хочеться"!
Те ж саме і тут - дали придурку юридичний документ, а він його за допомогою гугл-перекладача "переклав"!
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14.08.2022 19:52 Відповісти
+9
Можливо, в ФБР не знають, що при пострілі треба натискати на ГАЧОК, а не на курок.
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14.08.2022 19:25 Відповісти
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Можливо, в ФБР не знають, що при пострілі треба натискати на ГАЧОК, а не на курок.
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14.08.2022 19:25 Відповісти
а курок відводять.
але це не фбр, а казкові журналісти. одне тупе переклало, інші - передрали
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14.08.2022 19:29 Відповісти
найцікавіше, що у звіті йдеться саме про курок і про те, що з того пістолета можно вистрілити тільки, якщо його відвести. Тобто Болдуїн збрехав, коли стверджував зворотне.
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14.08.2022 19:36 Відповісти
Нема нічого гіршого, коли перекладом "тексту спеціального призначення" займається людина- "неспеціаліст" Колись мені мій товариш розказував із роздратуванням і сміхом, як "перекладач" переклала з української на російську його статтю про роботу мисливської собаки в полі Вислів "Собака рухалася по полю "човником" (спеціальний рух коли собака снує по полю перед мисливцем "зигзагом"), вона переклала як "Собака двигалась по полю "лодочкой" (в російській мисливській термінології для цього існує термін "челнок") Дивлюсь часто американські природничі передачі з перекладом на російську чи українську мову і "плюваться хочеться"!
Те ж саме і тут - дали придурку юридичний документ, а він його за допомогою гугл-перекладача "переклав"!
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14.08.2022 19:52 Відповісти
Таких горе-перекладачів в усіх сферах хоч греблю гати. Я останнім часом фахову літературу англійською або німецькою мовою. Бо після того, як з технічного документу познущаються перекладачі можна такого натворити... Наприклад німецьке слово "Messer" має два значення: "ніж" або "вимірювач, пристосування для вимірювання". Уявіть собі, мені доводилось читати текст, де філолог вирішив показати свою обізнаність і замість "ніж" вставив "вимірювач", а українською цеї термін звучить як "розширювач". І то був не єдиний "ляп" в перекладі. Добре, що я знав, що то переклад з німецької і я володію їхньою фаховою термінолгією. Як той документ читали і розуміли інші, я і уявити ме можу.
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14.08.2022 20:13 Відповісти
А от уяви, що було, коли я отримав "переклад" юридичного документу зі Швеції! Читаю-читаю - нічого зрозуміть не можу! Слова наче нормальні - українські, а виходить "беліберда" А мені ж з ним у судовому засіданні працювать! Добре, що був час, так клієнт звернувся до іншої перекладацької фірми і зробили нормальний переклад (А першій я порекомендував компенсувать моєму клієнту витрати "тихенько" - бо пригрозив надрукувать розгромну статтю в пресі)
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14.08.2022 20:25 Відповісти
Приїхав новий руський в американський п'ятизірковий готель. Поселився. Через деякий час він дзвонить до service і каже:
- Ту-ті-ту-ту-ту...
Ніхто не розуміє, що хоче сказати їх клієнт. Просять повторити. Він знову:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!
Директор готелю викликає перекладача. Перекладач заходить у номер, а кацап знову за своє:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!!
Перекладач:
- Що ви цим хотіли сказати?
- Я хотів сказати цим баранам, що хочу два чаї в 22 номер!
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14.08.2022 22:08 Відповісти
чому всі пісталети вистрелюють по 10 разів на день без натискання курка,
а цей не міг?
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14.08.2022 19:34 Відповісти
ужосснах. Актуально.
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14.08.2022 19:38 Відповісти
Кххмм..Вообще-то, любой револьвер одинарного действия ( для выстрела необходимо взвести) может выстрелить без взвода и нажатия спуска. Достаточно с определенной силой ударить непосредственно по головке бойка. Именно поэтому при ношении таких револьверов рекомендуется держать пустым тот цилиндр, на котором "отдыхает" боек.
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14.08.2022 19:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ldHPNnsp-cs Вот тут, с 2 мин.30 сек. дядька наглядно это показывает, зарядив холостой патрон.
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14.08.2022 19:51 Відповісти
та вопрос же не в том, может он выстрелить, или нет......
Болдвин Должен был нажать на курок, и пистолет Должен был выстрелить - таков сюжет!
"кто засунул в барабан боевой патрон?" - вот главный вопрос..., и именно тут тема и не раскрыта!
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14.08.2022 19:58 Відповісти
Болдвін не причому - то був семіавтоматичний самозаряднo-стріляючий лазерний револьвер Smith & Wesson.
саме за це і був фільм і саме такі ковбої мали тоді на озброєнні.
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14.08.2022 20:01 Відповісти
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14.08.2022 20:03 Відповісти
"семіавтоматичний" , вам на два коменти вгору, до перекладачів
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15.08.2022 10:59 Відповісти
та отож який пістолет у часи Дикого Західу 😀
а ще я впевнений шо там був не ******** "boxer" капсюль а кришечки (caps) які більш чутливі до ударів
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15.08.2022 00:22 Відповісти
Алек имел single-action ,45 Colt revolver from Pietta. У меня другая копия - Ruger Vaquero, ,45 Colt. Классная машинка, мне все больше и больше нравится(отримав 2 роки тому, на день нарождення).
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15.08.2022 00:32 Відповісти
очень интересная конструкция пистолета!
обычно пистолеты стреляют сами, и даже сами целятся.....
оператору нужно просто держать его в руках.....
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14.08.2022 19:50 Відповісти
И что нам делать с этой актуальной информацией - я прям растерялси!
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14.08.2022 19:53 Відповісти
Жить
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14.08.2022 19:56 Відповісти
Шо еще за хрень; которой мне не хватало
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14.08.2022 19:56 Відповісти
Вот такая вот хрень, тем более, что ее ты узнал и решил, что именно её то как раз и не хватало 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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14.08.2022 19:59 Відповісти
Бу-га-га. Поржали вместе
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14.08.2022 20:12 Відповісти
Царство ей Небесное.
Бедная девочка.
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14.08.2022 20:01 Відповісти
навіть - "і сам не знаю чому так сталося, що я натиснув гачок"
я б сприйняв з більшим розуміння чим оце - "пісталет пальнув сам"...
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14.08.2022 20:10 Відповісти
Болдвін мав натиснути гачок - за сценарієм. Чому пістолет був заряджений бойовими набоями? Хто це зробив? Кому було потрібно, щоб саме Болдвін став вбивцею? Кому було потрібно, щоб Болдвін вбив саме Галину Гатчінс, оператора-українку?
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14.08.2022 20:44 Відповісти
Вставлю свой пятачок... Ответ на все вопросы без ФБР!!!
https://www.youtube.com/watch?v=2bOUT5Kf9Go
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14.08.2022 20:11 Відповісти
мутна перемутна ситуація
----------------------------------------------------
хто - вбивця?
хто виконав заміну пістолета?
кому це вигідно?
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14.08.2022 20:12 Відповісти
Болдуин думал, что вс' спишут, потому что он продьюсер.
А за убитую никто не заступится.
А Украина полгода тому сорвала аплодисменты всего мира,
получила лендлиз и вот он результат - на спусковой крючок
убийца таки нажал.
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14.08.2022 21:22 Відповісти
І шож теперь будет ? Де,герой продюсуватиме далі,?
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15.08.2022 01:20 Відповісти
ну пальнула "продюсер-звізда" з бодуніща - затре бабками і жерви родичів візьмуть, от тільки людини вже нема...
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14.08.2022 20:38 Відповісти
Там не з бодуніща: Болдуіну бракує клепки. .
Напередодні він дуже заводився від ідеї,
що можна вбити людину на очах у всіх і вийти сухим з води.
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14.08.2022 21:24 Відповісти
ФБР займалася не тим питанням.Питання в тому яким чином на зйомках фільму використовувалась справжня вогнепальна зброя а не реквізит?
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15.08.2022 00:15 Відповісти
Сяде Болдуін,чи ні?
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15.08.2022 01:16 Відповісти
Гадаю сяде, роки півтора буде експертно-юридична тяганина і потім суворий але справедливий вирок
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15.08.2022 03:24 Відповісти
Якийсь,він простий,як дитина:- само стрельнулл,само бойовий патрон вставило. Наче під нормального косить. Цікаво,як Феміда вирішує питання з вбивствами?
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15.08.2022 01:24 Відповісти
Вбивство , просто вбивство !
Тому потрібно готуватись до вязниці
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15.08.2022 03:22 Відповісти
 
 