Пістолет Болдвіна не міг вистрілити в українку Гатчінс без натискання на курок, - звіт ФБР
ФБР опублікувало судово-медичний звіт, в якому міститься висновок, що під час знімання фільму "Іржа" ("Rust") у жовтні 2021 року актор Алек Болдвін не міг застрелити оператора-українку Галину Гатчінс не натискаючи на курок пістолета.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News, передає Цензор.НЕТ.
"У звіті ФБР зроблено висновок, що Алек Болдвін натиснув на курок пістолета, унаслідок чого була вбита оператор на знімальному майданчику "Rust", - йдеться у повідомленні.
Сам Болдвін завжди стверджував, що не натискав на курок. Однак судово-медичне розслідування ФБР засвідчує, що зі зброї, про яку йдеться, не можна було здійснити постріл без фізичного натискання на курок.
В Управлінні медичних розслідувань Нью-Мексико класифікували смерть Галини Гатчінс як нещасний випадок.
"Смерть настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітки", - йдеться у звіті.
При цьому вивчення звітів правоохоронних органів не дало переконливих доказів того, що вогнепальна зброя, яка використовувалася на знімальному майданчику, була навмисно заряджена бойовими патронами.
Будь ласка, зачекайте...
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але це не фбр, а казкові журналісти. одне тупе переклало, інші - передрали
Те ж саме і тут - дали придурку юридичний документ, а він його за допомогою гугл-перекладача "переклав"!
- Ту-ті-ту-ту-ту...
Ніхто не розуміє, що хоче сказати їх клієнт. Просять повторити. Він знову:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!
Директор готелю викликає перекладача. Перекладач заходить у номер, а кацап знову за своє:
- Ту-ті-ту-ту-ту!!!
Перекладач:
- Що ви цим хотіли сказати?
- Я хотів сказати цим баранам, що хочу два чаї в 22 номер!
а цей не міг?
Болдвин Должен был нажать на курок, и пистолет Должен был выстрелить - таков сюжет!
"кто засунул в барабан боевой патрон?" - вот главный вопрос..., и именно тут тема и не раскрыта!
саме за це і був фільм і саме такі ковбої мали тоді на озброєнні.
а ще я впевнений шо там був не ******** "boxer" капсюль а кришечки (caps) які більш чутливі до ударів
обычно пистолеты стреляют сами, и даже сами целятся.....
оператору нужно просто держать его в руках.....
Бедная девочка.
я б сприйняв з більшим розуміння чим оце - "пісталет пальнув сам"...
https://www.youtube.com/watch?v=2bOUT5Kf9Go
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хто - вбивця?
хто виконав заміну пістолета?
кому це вигідно?
А за убитую никто не заступится.
А Украина полгода тому сорвала аплодисменты всего мира,
получила лендлиз и вот он результат - на спусковой крючок
убийца таки нажал.
Напередодні він дуже заводився від ідеї,
що можна вбити людину на очах у всіх і вийти сухим з води.
Тому потрібно готуватись до вязниці