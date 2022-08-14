В окупованому Бердянську прогримів вибух на території порту, - Братчук. ФОТО

У небі над містом піднявся чорний та густий дим.

Про черговий вибух у місті повідомили місцеві телеграм-канали за інформацією мешканців. За їх словами, він трапився на території місцевого порту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Вони також розповіли, що у небі над містом піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.

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Пізніше інформацію про вибух та пожежу в порту окупованого Бердянська підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

"Кажуть, дух острова "Змієбаївка" дістався тимчасово окупованого Бердянська", - прокоментував ситуацію Братчук.