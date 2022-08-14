В окупованому Бердянську прогримів вибух на території порту, - Братчук. ФОТО
У небі над містом піднявся чорний та густий дим.
Про черговий вибух у місті повідомили місцеві телеграм-канали за інформацією мешканців. За їх словами, він трапився на території місцевого порту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Вони також розповіли, що у небі над містом піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.
Пізніше інформацію про вибух та пожежу в порту окупованого Бердянська підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.
"Кажуть, дух острова "Змієбаївка" дістався тимчасово окупованого Бердянська", - прокоментував ситуацію Братчук.
Топ коментарі
+29 Roman Skripnik
показати весь коментар14.08.2022 19:53 Відповісти Посилання
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.08.2022 20:12 Відповісти Посилання
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар14.08.2022 19:50 Відповісти Посилання
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Есть много погибших и раненых «вагнеровцев».
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В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера".
Об этом сообщают со ссылкой на https://t.me/************** Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.
"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают", - отметил он.
По его словам, информация о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина не подтверждается. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, есть пострадавшие.
*После сильнейшего удара по аэродрому в Крыму в Херсоне резко сократилось число желающих получить российский паспорт.
*Российские летчики, взлетающие из Крыма, с помощью взяток пытаются стереть приказы, по которым они летали и запускали ракеты, в результате убивая мирное население.
*россия переместила большинство своих кораблей из Севастополя в Новороссийск. Гуманитарный коридор все еще открыт по Крымскому мосту.
https://t.me/charter97_org/80843
стали Бердянск рассматрвиать как место заправки отстоя и загрузки боеприпасов... увы не спелось...
є українська мудрість :
Диму без вогня не буває .
Так звідки дим ?