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Новини Війна
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В окупованому Бердянську прогримів вибух на території порту, - Братчук. ФОТО

У небі над містом піднявся чорний та густий дим.

Про черговий вибух у місті повідомили місцеві телеграм-канали за інформацією мешканців. За їх словами, він трапився на території місцевого порту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Вони також розповіли, що у небі над містом піднявся чорний та густий дим. Наразі подробиці уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську стався вибух біля будівлі міського відділу поліції

Пізніше інформацію про вибух та пожежу в порту окупованого Бердянська підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

"Кажуть, дух острова "Змієбаївка" дістався тимчасово окупованого Бердянська", - прокоментував ситуацію Братчук.

В окупованому Бердянську прогримів вибух на території порту, - Братчук 01

В окупованому Бердянську прогримів вибух на території порту, - Братчук 02

Автор: 

Бердянськ (471) вибух (4525)


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Топ коментарі
+29
ВСУ нанесли прицельный удар по базе ЧВК «Вагнер» в Попасной

Есть много погибших и раненых «вагнеровцев».
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14.08.2022 19:53 Відповісти
+12
и о погоде)))
///
В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщают со ссылкой на https://t.me/************** Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают", - отметил он.

По его словам, информация о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина не подтверждается. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, есть пострадавшие.


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14.08.2022 20:12 Відповісти
+9
******** рускавня в портах палити - пагубна звичка...
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14.08.2022 19:50 Відповісти
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Що цього разу курять, махорку?
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14.08.2022 19:50 Відповісти
По ходу кацапы курят нефть !
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14.08.2022 19:54 Відповісти
Зараз кацапи скажуть, що то просто "Адмірал Кузнецов" мимо пропливав )
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14.08.2022 20:23 Відповісти
То бавовна, мабуть...
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14.08.2022 19:50 Відповісти
прастоє задимленіє
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14.08.2022 19:51 Відповісти
******** рускавня в портах палити - пагубна звичка...
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14.08.2022 19:50 Відповісти
ВСУ нанесли прицельный удар по базе ЧВК «Вагнер» в Попасной

Есть много погибших и раненых «вагнеровцев».
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14.08.2022 19:53 Відповісти
ждем картинок
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14.08.2022 19:57 Відповісти
и о погоде)))
///
В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщают со ссылкой на https://t.me/************** Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают", - отметил он.

По его словам, информация о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина не подтверждается. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, есть пострадавшие.


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14.08.2022 20:12 Відповісти
Прекрасная погода! ) Такую сводку погоды слушал бы и слушал каждый день.. )
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14.08.2022 20:35 Відповісти
Если бы не эти каждодневные частичные успехи у орков на донбассе
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14.08.2022 20:42 Відповісти
На пулубє матроси курілі папіроси...
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14.08.2022 19:54 Відповісти
*В Крыму начинают раздавать памятки на случай чрезвычайной ситуации. Туристов нет, зарабатывать негде - лучшие пляжи пустуют. Сейчас Крым живет за счет разграбления юга Украины.

*После сильнейшего удара по аэродрому в Крыму в Херсоне резко сократилось число желающих получить российский паспорт.

*Российские летчики, взлетающие из Крыма, с помощью взяток пытаются стереть приказы, по которым они летали и запускали ракеты, в результате убивая мирное население.

*россия переместила большинство своих кораблей из Севастополя в Новороссийск. Гуманитарный коридор все еще открыт по Крымскому мосту.
https://t.me/charter97_org/80843
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14.08.2022 20:02 Відповісти
не исключен..что подбитие получил малый сторжевой ракетный кораблоь несущий на борту КУалибр и обстьреливающий оттуда Украину.. или даже заскочил на огонек эсминец или Эссен или Макаров... после Саки откуда до Севастополя всего то 83 км..прямо до бухты Южной я просто ездил сам паромом через бухту потом там автостанция и на автобус и на Евпаторию через Саки...
стали Бердянск рассматрвиать как место заправки отстоя и загрузки боеприпасов... увы не спелось...
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14.08.2022 20:08 Відповісти
Зачем сообщать вранье? - не было никакого взрыва.... (сведения из оккупации)
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14.08.2022 21:09 Відповісти

є українська мудрість :
Диму без вогня не буває .
Так звідки дим ?
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15.08.2022 00:16 Відповісти
а шо такое?
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14.08.2022 21:30 Відповісти
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14.08.2022 23:39 Відповісти
 
 