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Новини Війна
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Внаслідок підриву на міні на пляжу в Затоці загинули дві людини, ще одну - поранено, - ОК "Південь"

міни

У Білгород-Дністровському районі Одеської області двоє відпочивальників загинули від підриву на невідомому пристрої, ще одна людина отримала поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у телеграмі.

"На одному з пляжів Одещини в Білгород-Дністровському районі в прибережних водах від підриву невідомого пристрою загинуло двоє і поранено одну людину", - зазначив він.

За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Затоці на Одещині люди підірвалися на міні: попри заборону відвідували пляж, - ОВА

Назаров уточнив, що підірвалися люди на невідомому вибуховому пристрої під час плавання.

На місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Раніше в Одеській ОВА повідомили, що у Затоці на Одещині люди підірвалися на міні: попри заборону відвідували пляж.

Автор: 

мінування (1218) Одеська область (3295) пляж (158) Затока (54)


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Топ коментарі
+11
Знову складнощі перекладу?
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14.08.2022 20:07 Відповісти
+7
Люди не розуміють, що йде війна, як ще попереджати...
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14.08.2022 20:03 Відповісти
+5
влада пів року не розуміла і зневажала попередження - то які можуть бути претензії до людей?
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14.08.2022 20:17 Відповісти
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Люди не розуміють, що йде війна, як ще попереджати...
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14.08.2022 20:03 Відповісти
влада пів року не розуміла і зневажала попередження - то які можуть бути претензії до людей?
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14.08.2022 20:17 Відповісти
ти в туалет без влади не сходиш?
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14.08.2022 20:36 Відповісти
Це ті самі люди що обрали зелений мавпятник у 2019
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14.08.2022 21:44 Відповісти
А кого кгбэшная методичка рекоммендует избирать - путина?
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14.08.2022 23:25 Відповісти
іванов, нормальні люди хвамілію пуйла так не пишуть. доповіси куратору про провал.
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15.08.2022 10:58 Відповісти


Подібні люди в 2019 не розуміли кого і на яку посаду обирають аж ДВА рази, так чому у таких людей зненацька розум повинен прорізатись?
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14.08.2022 21:26 Відповісти
А Як ЗРОЗУМІТИ ЩО ЙДЕ ВІНА - ПО ВАТНОМУ ТЄЛЄМАРАФОНУ ЧИ ЯК ?
Дивишся в ТБ, там якесь тєлєшоу і все і всіх гаразд і все у всіх під контролем.
Головне капелюх одягати щоб не було холодно.
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14.08.2022 22:05 Відповісти
Знову складнощі перекладу?
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14.08.2022 20:07 Відповісти
Дуракам закон не писан.
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14.08.2022 20:27 Відповісти
тиражуєте одну і туж новину
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14.08.2022 20:15 Відповісти
Уставшиеотвайни
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14.08.2022 20:46 Відповісти
Хай працюють , а ні вештаються
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14.08.2022 20:50 Відповісти
Якісь ватніки
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14.08.2022 21:09 Відповісти
Як там в пєстнє пайоцца: "Панадєявшись на рускій "авось"...
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14.08.2022 21:42 Відповісти
Горілка у рота залилася,
Море мені по коліна!
Відірвало до самої сраки.
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14.08.2022 22:48 Відповісти
є відео на ютубі https://www.youtube.com/watch?v=3uAu-CafkAY

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15.08.2022 01:25 Відповісти
 
 