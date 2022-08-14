Внаслідок підриву на міні на пляжу в Затоці загинули дві людини, ще одну - поранено, - ОК "Південь"
У Білгород-Дністровському районі Одеської області двоє відпочивальників загинули від підриву на невідомому пристрої, ще одна людина отримала поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у телеграмі.
"На одному з пляжів Одещини в Білгород-Дністровському районі в прибережних водах від підриву невідомого пристрою загинуло двоє і поранено одну людину", - зазначив він.
За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.
Назаров уточнив, що підірвалися люди на невідомому вибуховому пристрої під час плавання.
На місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.
Раніше в Одеській ОВА повідомили, що у Затоці на Одещині люди підірвалися на міні: попри заборону відвідували пляж.
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Подібні люди в 2019 не розуміли кого і на яку посаду обирають аж ДВА рази, так чому у таких людей зненацька розум повинен прорізатись?
Дивишся в ТБ, там якесь тєлєшоу і все і всіх гаразд і все у всіх під контролем.
Головне капелюх одягати щоб не було холодно.
Море мені по коліна!
Відірвало до самої сраки.