Російський "воєнкор Среда" вказав місце штабу ПВК "Вагнер", по якому вдарили HIMARS ЗСУ. ФОТО

Повідомляється про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами російських пропагандистів, ЗСУ завдали удару по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній. РосЗМІ повідомляють, що серед "вагнерівців" є вбиті та поранені.

"Базу вагнерівців у Попасній спалив черговий російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова "кумедна історія". Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених злочинців, яких набирали до "Вагнера" з російських в'язниць, а воєнкору Середі вручається премія імені Коца", - пише Казанський.

Водночас "Радио Свобода" опублікувало геолокацію п'ятиповерхівки за адресою "Миронівська, 12" у Попасній, яку "засвітив" на фотографіях російський "воєнкор Середа". У телеграм-каналах "ЧВК Вагнера" підтверджують удар.

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