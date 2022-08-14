Російський "воєнкор Среда" вказав місце штабу ПВК "Вагнер", по якому вдарили HIMARS ЗСУ. ФОТО
Повідомляється про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за словами російських пропагандистів, ЗСУ завдали удару по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній. РосЗМІ повідомляють, що серед "вагнерівців" є вбиті та поранені.
"Базу вагнерівців у Попасній спалив черговий російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова "кумедна історія". Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених злочинців, яких набирали до "Вагнера" з російських в'язниць, а воєнкору Середі вручається премія імені Коца", - пише Казанський.
Водночас "Радио Свобода" опублікувало геолокацію п'ятиповерхівки за адресою "Миронівська, 12" у Попасній, яку "засвітив" на фотографіях російський "воєнкор Середа". У телеграм-каналах "ЧВК Вагнера" підтверджують удар.
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наши взяли его пример, и предупреждают рашистов , умно
То, може, пора усвідомити, що в голову можна не лише жерти, а й зрідка нею думати? Чи навіть це для вас заскладно?
Давайте ще адреси!
Мне кажется, что мы родственники.
Я им подкинул ещё одну...))))
Далі іде пустир, і розбита заправка.
Був там у 2015-му, майже одразу після звільнення Попасної.
Пиши далі, ваєнкор, нам подобається твій стиль.
Кумедна історія розказана вояками на фронті, може стати останньою , або такою собі сповіддю передсмертною.
Б***ь, стодолу и хлев с коровой нам спалили, а мы как дураки радуемся, шо в хате завалялась жменька зерна и мышка на кухне живая и невредимая как и раньше...