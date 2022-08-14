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Новини Війна
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Російський "воєнкор Среда" вказав місце штабу ПВК "Вагнер", по якому вдарили HIMARS ЗСУ. ФОТО

Повідомляється про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами російських пропагандистів, ЗСУ завдали удару по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній. РосЗМІ повідомляють, що серед "вагнерівців" є вбиті та поранені.

"Базу вагнерівців у Попасній спалив черговий російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал. Після чого з найманцями сталася чергова "кумедна історія". Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених злочинців, яких набирали до "Вагнера" з російських в'язниць, а воєнкору Середі вручається премія імені Коца", - пише Казанський.

Водночас "Радио Свобода" опублікувало геолокацію п'ятиповерхівки за адресою "Миронівська, 12" у Попасній, яку "засвітив" на фотографіях російський "воєнкор Середа". У телеграм-каналах "ЧВК Вагнера" підтверджують удар.

Російський воєнкор Среда вказав місце штабу ПВК Вагнер, по якому вдарили HIMARS ЗСУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 200 російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні, – ЗМІ

Російський воєнкор Среда вказав місце штабу ПВК Вагнер, по якому вдарили HIMARS ЗСУ 02
Російський воєнкор Среда вказав місце штабу ПВК Вагнер, по якому вдарили HIMARS ЗСУ 03
Російський воєнкор Среда вказав місце штабу ПВК Вагнер, по якому вдарили HIMARS ЗСУ 04
Російський воєнкор Среда вказав місце штабу ПВК Вагнер, по якому вдарили HIMARS ЗСУ 05

Автор: 

Донбас (22357) ПВК Вагнер (1542) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+85
В нас державні канали займаються тим же. Приїжжають на полігони чи в частини і зливають все в телевізор
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14.08.2022 20:31 Відповісти
+74
Побольше бы таких "хороших" руцких!
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14.08.2022 20:31 Відповісти
+74
Не державні канали, а депутати "Слуга Народу" і цьому є підтверджені факти
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14.08.2022 20:41 Відповісти
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дегенерат, выложивший ее фотографии в свой телеграм-канал
наши взяли его пример, и предупреждают рашистов , умно
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14.08.2022 21:16 Відповісти
Наш журналіст, який видає таку інформацію - або ідіот, або завербований.
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14.08.2022 21:19 Відповісти
А вам, добродійко, не прийшло в голову, що між цими двома подіями пройшло чимало часу? Нє?
То, може, пора усвідомити, що в голову можна не лише жерти, а й зрідка нею думати? Чи навіть це для вас заскладно?
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14.08.2022 21:34 Відповісти
навіщо Казанський спалив нашого інформатора?
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14.08.2022 21:20 Відповісти
Слава російським дебілам!
Давайте ще адреси!
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14.08.2022 21:24 Відповісти
Наверное, все таки, имени поца.
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14.08.2022 21:26 Відповісти
чекаємо наступний репортаж
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14.08.2022 21:35 Відповісти
ой молодець чи середа чи простір. ти побільше роби таких репортажів!!!
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14.08.2022 21:42 Відповісти
На нiч , дуже забавна iсторiя... Середа - респект ,давай ще чогось забавненького
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14.08.2022 21:47 Відповісти
Прости, но я написал почти то же самое, не читая твой пост.
Мне кажется, что мы родственники.
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14.08.2022 22:41 Відповісти
Цікаві пости від осіб які вважають що Казанський розповсюдив секретну інформацію.)) Реально,або дурні,або єрмаківські уйобки. Доречі,схожий наїзд був недавно на Марченка за розповсюдження х.. зна чого секретного про що давно 3,14здять слуги у відосіках.
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14.08.2022 21:54 Відповісти
На дєрмаковського уйобка підходиш саме ти . І плещеш язиком як зечмоні мабуть так само.
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15.08.2022 01:20 Відповісти
"Встретили как родного, рассказали пару забавных историй"...
Я им подкинул ещё одну...))))
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14.08.2022 22:02 Відповісти
А я гадаю - не треба було вказувати хто саме це виклав в інет. Ну покарають його, і що? Більше нікуди не пустять. А от промовчали би, то він ще не раз підказав би куди бити.
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14.08.2022 22:30 Відповісти
факт
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15.08.2022 00:29 Відповісти
В погоне за сенсацій -дурні говорять об істочніках ...
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15.08.2022 06:21 Відповісти
Земля бетоном.
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14.08.2022 22:35 Відповісти
Присвоить Среде почетное звание Середа и рассказать еще много забавных историй!
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14.08.2022 22:37 Відповісти
Середа підняв 10 лямів від США.
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14.08.2022 22:41 Відповісти
У нас 1+ 1 показав теж ремонт танків, після чого прилетіли ракети. Але справу так і не відкрили.
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14.08.2022 22:42 Відповісти
Ніззя.
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15.08.2022 07:09 Відповісти
А чому не відкрили? Тому що Г+Г канал пропагандистський і підконтрольний,що наказали те і роблять. Так само і з свинособачим пропаганлистом,поїхав і засвітив те що наказали. Якщо хтось вірить що це так звана атсєбячіна то *** вгадали,не жили ці хто вірить при Совку.
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15.08.2022 21:54 Відповісти
молодец!
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14.08.2022 22:42 Відповісти
"Вагиновцы" накрылись вагиной.
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14.08.2022 22:47 Відповісти
Говорят, Пригожин пропал после удара.
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14.08.2022 22:50 Відповісти
Восемь с половиной льет данбили Бамбас.
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14.08.2022 22:56 Відповісти
Нелох на бомбардувальнику прилетів, усьо бомбіл; ***** було паліть контору.
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14.08.2022 23:05 Відповісти
*Привітно зустріли, хильнули, запили - І ватників купа вже у могилі...*
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14.08.2022 23:16 Відповісти
Наскільки я розумію - це так звані "Черьомушки" в Попасній - вони якраз крайні з боку так званого ЛНР.

Далі іде пустир, і розбита заправка.

Був там у 2015-му, майже одразу після звільнення Попасної.
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14.08.2022 23:44 Відповісти
"Письмо позвало в дорогу", як то кажуть.
Пиши далі, ваєнкор, нам подобається твій стиль.
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15.08.2022 00:47 Відповісти
Або пісьмо позвало,або ФСБ послало. В верхах іде зачистка,а низи щоб пропетляли? Не той випадок.
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15.08.2022 21:57 Відповісти
Дайте ему селедки.
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15.08.2022 02:22 Відповісти
Агент "Середа"!
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15.08.2022 02:24 Відповісти
ну и нахрена говорить от куда у вас инфотмация о дислокации вагнера!?
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15.08.2022 02:43 Відповісти
Висновок.
Кумедна історія розказана вояками на фронті, може стати останньою , або такою собі сповіддю передсмертною.
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15.08.2022 03:42 Відповісти
Фронт не місце сповіді і ставка кумедій. Розказана публічним людям кумедія може стати обставинами смерті
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15.08.2022 03:50 Відповісти
самая ..забавная .. история когда ЗСУ накрыли ракетами выродков *****-вагнера . погибли не русские люди как пишет тот ******* . погибли двуногие животные ---- рашисты
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15.08.2022 06:30 Відповісти
Хай підкажіть ще щось цікаве, бажано в напрямку Бахмута
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15.08.2022 06:58 Відповісти
дебилы,что сказать еще.
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15.08.2022 07:31 Відповісти
Да блин, а ведь и в Мински кто-то звонил и Офиса Президента, чтобы спасти тех самых "вагнеровцев". Это вам не военкор с фотографией.
Б***ь, стодолу и хлев с коровой нам спалили, а мы как дураки радуемся, шо в хате завалялась жменька зерна и мышка на кухне живая и невредимая как и раньше...
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15.08.2022 07:42 Відповісти
два дєбіла ето сіла
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15.08.2022 08:29 Відповісти
Валькирии воротят нос и разбирать отказываются
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15.08.2022 08:57 Відповісти
Не понимаю зачем надо было об этом "военкоре" сообщать? Пускай и дальше бы наводил наши ракеты. Надо думать не о "красном словце", а о нашей победе над врагом всем, в том числе и журналистам. Враг следит за каждым нашим сообщением, за каждым словом.
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15.08.2022 09:32 Відповісти
ещё одна забавная история. о том, как один парашный щелкопёр к ним приезжал, добавилась к рассказам орков ))
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15.08.2022 10:13 Відповісти
А Амнезия Интернешенл не хочет высказаться по поводу того что подразделение МО РФ-ЧВК Вагнер делает свой штаб в ЖИЛОМ ДОМЕ прикрываясьмирными гражданами которые там возможно живут? ВСУ если и заселяли гражданские обьекты то это были кинотеатры,Спортзалы и тд где в принципе люди не живут не могут жить и на то время всем было понятно что например детский сад или спортзал при школе-он во время военных действий не работает и детей там быть не может. А вот в многоквартирном доме который заселил Вагнер-там не факт что нет мирняка.
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15.08.2022 11:06 Відповісти
А от сАма "забавная история", на мою думку, сталася вже потім.
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15.08.2022 11:24 Відповісти
у момент хвастощів мозок активує мезолімбічний тракт, відповідальний за процес отримання задоволення, і покращує ворога (робота над помилками) - у майбутньому таких легких цілей ЗСУ вже не отримає. Фронт не місце для задоволення своїх дитячих вологих журналюшних комплексів.
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15.08.2022 11:52 Відповісти
Не надо было кацапам напоминать их тупость. Домашний скот тоже учится.
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15.08.2022 12:03 Відповісти
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