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Новини Війна
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Війська РФ ввечері обстріляли з "Градів" Марганецьку громаду на Дніпропетровщині: зафіксовано 20 пострілів, - облрада

дніпропетровщина

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Близько шостої години вечора окупаційні війська російської федерації з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі. Зафіксовано 20 пострілів. Минулося без постраждалих, інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Також ввечері з‘явилося повідомлення про те, що люди чули вибух в Покровській громаді Синельниківського району. Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району. ФОТОрепортаж

У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад.

В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно, наразі ситуація всюди контрольована.

Попереду ще багато роботи. Але правда на нашому боці, тож і Перемога обов’язково буде за нами. Віримо в Збройні сили України, в Президента і в свою державу. Разом здолаємо будь-якого ворога", - розповів він.

Автор: 

армія рф (17842) обстріл (29206) Дніпропетровська область (3865)


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Дивимося вечірні бовканя яневтика та радіємо
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14.08.2022 20:57 Відповісти
Ніхто йому не радий,нехай бовкає. Як живуть вони на кордоні смерті і життя, хочеться вірити, що витримають, вистоять і виживуть. Боріться і перемагайте. Бережіть людей
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14.08.2022 21:14 Відповісти
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14.08.2022 21:00 Відповісти
Це, певно, "часткові"™ обстріли!
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14.08.2022 21:01 Відповісти
Спостерігаємо та рахуєм
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14.08.2022 21:04 Відповісти
Без паники! Больше позитивных видео!
https://www.youtube.com/watch?v=HUibzsORpzc

и здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=BusTyhym5R8
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14.08.2022 21:09 Відповісти
Партизани підірвали черговий міст під Мелітополем.
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14.08.2022 21:33 Відповісти
Головне перестати стриляти
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14.08.2022 21:54 Відповісти
 
 