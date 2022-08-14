Війська РФ ввечері обстріляли з "Градів" Марганецьку громаду на Дніпропетровщині: зафіксовано 20 пострілів, - облрада

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Близько шостої години вечора окупаційні війська російської федерації з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі. Зафіксовано 20 пострілів. Минулося без постраждалих, інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Також ввечері з‘явилося повідомлення про те, що люди чули вибух в Покровській громаді Синельниківського району. Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області.

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У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад.

В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно, наразі ситуація всюди контрольована.

Попереду ще багато роботи. Але правда на нашому боці, тож і Перемога обов’язково буде за нами. Віримо в Збройні сили України, в Президента і в свою державу. Разом здолаємо будь-якого ворога", - розповів він.