З початку повномасштабного вторгнення армія РФ вразила в Україні понад 22 тис. цивільних об’єктів і близько 300 - військових, - МВС

Російські війська набагато частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, ніж по військових об’єктах. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ вразила понад 22 тисяч цивільних об’єктів і близько 300 - військових.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ми бачимо цифри — понад 22 тисячі об'єктів цивільних уражених і всього близько 300 — військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", — повідомив Єнін.

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Він зазначив, що війська РФ вражають і об'єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи. Єнін підкреслив, що будь-що може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.