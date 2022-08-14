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Новини Війна
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З початку повномасштабного вторгнення армія РФ вразила в Україні понад 22 тис. цивільних об’єктів і близько 300 - військових, - МВС

руйнування

Російські війська набагато частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, ніж по військових об’єктах. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ вразила понад 22 тисяч цивільних об’єктів і близько 300 - військових.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ми бачимо цифри — понад 22 тисячі об'єктів цивільних уражених і всього близько 300 — військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", — повідомив Єнін.

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Він зазначив, що війська РФ вражають і об'єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи. Єнін підкреслив, що будь-що може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів російських військ.

Автор: 

армія рф (17842) МВС (3512) Єнін Євген (348) воєнні злочини (1877) руйнування (258)


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Топ коментарі
+7
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14.08.2022 21:40 Відповісти
+3
Шкода що ми не вражаємо військові об'єкти на росіі. Треба налагодити масове виробництво ракет дальністю 1000км і пройтись по військовим об'єктам за парєбріком
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14.08.2022 21:42 Відповісти
+3
де ті правдоруби, які звинувачували Порошенка у підриві за його каденції 4-х складів з ************ і про Іловайськ? Як масштаби руйнувань при Зеленському? Як там Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ізюм. Херсон??? То згідно ващій логіці все це зробив Зеленський, чи все-таки кацапи? Звичайно в цьому випадку це зробили кацапи, а у випадку з 2014 по 2019 року все зробив Порошенко? Так 73%?
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14.08.2022 22:07 Відповісти
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а ви ще чімось займаетесь? чи тільки рахуете? статуправління хренове
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14.08.2022 21:30 Відповісти
де ті правдоруби, які звинувачували Порошенка у підриві за його каденції 4-х складів з ************ і про Іловайськ? Як масштаби руйнувань при Зеленському? Як там Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ізюм. Херсон??? То згідно ващій логіці все це зробив Зеленський, чи все-таки кацапи? Звичайно в цьому випадку це зробили кацапи, а у випадку з 2014 по 2019 року все зробив Порошенко? Так 73%?
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14.08.2022 22:07 Відповісти
Молодці, мусора! З калькулятором дружите!
А Що вам ще робити?!
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14.08.2022 21:32 Відповісти
Надзвичайники входять до складу МВС. Ти цього не знав?
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14.08.2022 21:43 Відповісти
тобто до гівнокомандуючого питань не має??
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14.08.2022 21:43 Відповісти
А ще російська армія вразила некомпетентністю свого командування, непрофесіоналізмом та ганебною мораллю вояків .
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14.08.2022 21:34 Відповісти
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14.08.2022 21:40 Відповісти
Шкода що ми не вражаємо військові об'єкти на росіі. Треба налагодити масове виробництво ракет дальністю 1000км і пройтись по військовим об'єктам за парєбріком
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14.08.2022 21:42 Відповісти
тупой школьник ! 10000 км сразу, чтоб не мало было, быдло поверит !
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14.08.2022 21:51 Відповісти
угу..ще кількасот разів влупити по цивільним об'єкатам, а потім зі всією відповідальністю сповістити, що там стояли зенитки...а ми всього навсього деокупували історичні землі України
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14.08.2022 21:52 Відповісти
Ху*ло переконаний, що все іде за планом. Не змогли окупувати, значить треба просто знищити. З такими руйнуваннями очевидно Україні не просто буде відновитися. Тому знищення цивільної інфраструктури буде відбуватися і далі, бо це серйозно ослаблює нашу економіку, а північні райони України ще й беззахисні від обстрілів.
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14.08.2022 21:44 Відповісти
Украине не просто будет обновиться, потому что зелёные твари уже готовятся дерибанить дотации на восстановление....
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14.08.2022 21:53 Відповісти
Ну? А Украина сколько ? Ведь не только ракетами и пушками взлетают военные объекты... Если ермаку с зеленским не докладывать ( чтоб лукашенке не настучали) то и спецназначенцы могут плодотворно поработать...
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14.08.2022 21:52 Відповісти
 
 