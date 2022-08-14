УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5921 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 165 102

Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить ви підтримуєте агресію проти України, - Зеленський. ВIДЕО

Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І де б ви не перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна.

І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія і ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Ми все звільнимо, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24374)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Как там &бало гогиашвили поживает?
показати весь коментар
14.08.2022 22:14 Відповісти
+35
Зелена наволочь бажає здати увесь південь бо бабки в омані вже отриман
показати весь коментар
14.08.2022 22:16 Відповісти
+33
А в кого квартира чи будинок на росії, чи на окупованій росією території і в кого бізнес процвітає на росії, то той не допомагає?
показати весь коментар
14.08.2022 22:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо в тебе під боком кацапський "кріт" і ти про це мовчиш-отже ти підтримуєш кацапію!!!
показати весь коментар
15.08.2022 11:23 Відповісти
послухай Вікторію Спартц - справжню українку ! та перевір усю партію зелених та оп наявність громадянства кацапії там не один гогілашвілі вилізе, ну та то такє какая разніца
показати весь коментар
16.08.2022 16:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 