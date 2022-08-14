Україна багато разів пропонувала керівництву РФ закінчити війну, але Росія продовжує вірити в терор, - Зеленський

Росія досі переконана, що зможе досягти своїх цілей терором та різними формами шантажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, саме тому українці повинні захищатися та відповідати на кожен прояв терору.

"На жаль, у нас є втрати. Але ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції", - підсумував президент.

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