УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13720 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 137 118

Україна багато разів пропонувала керівництву РФ закінчити війну, але Росія продовжує вірити в терор, - Зеленський

зеленський

Росія досі переконана, що зможе досягти своїх цілей терором та різними формами шантажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, саме тому українці повинні захищатися та відповідати на кожен прояв терору.

"На жаль, у нас є втрати. Але ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції", - підсумував президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить ви підтримуєте агресію проти України, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+59
"Закончить войну" дегенератам можно асфальтом, сдачей юга и шашлычками на майские.
Закончить войну можно только полным военным разгромом Параши и её уничтожением.
показати весь коментар
14.08.2022 22:42 Відповісти
+54
тупорилий ватосовок,затям війни закінчують або ПЕРЕМОГОЮ,або ПОРАЗКОЮ,так що ти там пропонувало?
показати весь коментар
14.08.2022 22:42 Відповісти
+51
просто перестать стрелять.....................
показати весь коментар
14.08.2022 22:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
15.08.2022 01:22 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 01:24 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 01:25 Відповісти
Ідіот...
показати весь коментар
15.08.2022 02:41 Відповісти
Зелю- геть !
показати весь коментар
15.08.2022 07:03 Відповісти
В ОТСТАВКУ, ГНИДА!!!!!!
показати весь коментар
15.08.2022 02:42 Відповісти
закінчення війни це Перемога а не якась маячня
показати весь коментар
15.08.2022 03:46 Відповісти
Говорити, що воно клоун то вже навіть комплімент...
показати весь коментар
15.08.2022 05:32 Відповісти
Клоун в цирку смішить дітей, а на Банковій блазень.
показати весь коментар
15.08.2022 10:32 Відповісти
А навіщо це їм пропонувати ? Щоб віддати Одессу та Ізмаїл ?
показати весь коментар
15.08.2022 07:02 Відповісти
Вкид , як народ сприйме це, значить у ОП йде така розмова, не без допомоги єрмака, для чого ж їхали в Оман, для чого і про що та арахамія договорюється з гаманцем *****. Лише про здачу України. Українцям потрібно щось робити і то дуже важне, з владою, з єрмаками, з московськими кротами, та своїми зеленими запроданцями.
показати весь коментар
15.08.2022 07:25 Відповісти
Если б тупоголовые 73% не выбрали наивных оленей, то таких бы страшных последствий для Украины не было.
показати весь коментар
15.08.2022 07:44 Відповісти
"Но мы должны бороться на всех уровнях..." и начать с тебя
показати весь коментар
15.08.2022 08:03 Відповісти
Ze борется с Ольгой ********** успешно...а с Вовиком Шалавьеввм Димой Сикелевым не очень ...
показати весь коментар
15.08.2022 08:39 Відповісти
Лохбонэвтик продолжает усиленно торговать территориями Украины. И это гарант целостности и суверинитета страны. Убирайся уже в отставку!!!
показати весь коментар
15.08.2022 09:35 Відповісти
В пустой, пронюханной башке Оманского-Осла война уже закончилась...
показати весь коментар
15.08.2022 10:14 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 13:36 Відповісти
Фанати зелі досі вірять в нього. Годуй і далі лайном з єрмаком.
показати весь коментар
15.08.2022 19:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 