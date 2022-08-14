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Новини Війна
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Дискусія про візові обмеження для росіян в Європі щодня розширюється, це має привести до відповідних рішень, - Зеленський

росія,віза

Президент Володимир Зеленський очікує, що в Європі ухвалять рішення про візові обмеження для громадян РФ.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна працює над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб "простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається".

"Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень", - додав президент.

Читайте: Україна багато разів пропонувала керівництву РФ закінчити війну, але Росія продовжує вірити в терор, - Зеленський

Автор: 

віза (736) Зеленський Володимир (24374) росія (66104) Євросоюз (13672)


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Топ коментарі
+4
Вже є інфа, що росіяни масово скуповують побутові дрони, подорожуя в ЄС. МЗС має закликати конфісковувати ці товари. Це рішення митні органи країн ЄС можуть ствердити швидше, ніж уряди.
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14.08.2022 23:38 Відповісти
+2
Чисто из любопытства...а какие ограничения для дикарей УЖЕ ввела Украина?
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14.08.2022 23:47 Відповісти
+2
ніяких обмежень до росіян у Європі зараз немає
сьогодні перетинав кордон з боку Турції до ЄС
бачив всі паспорти, бо віддали після штампіків копою
у цілому автобусі з українців я був один - тобто один синій паспорт мій, один білорус - у них такий самий колір паспорта як у нас, один був зелений діпломатичний
пара болгар, пара турок - колори схожі з російскими, але трохи темніші

всі інші у автобусі були росіяне
поцікавився у них, як вони заїзжають до Європи - відповіли, що болгарська віза коштує 80 баксів, а полний шегнен видає Іспанія, коштує 400 баксів

тобто 90% відсотків автобусу були росіяне
щодо ватності, це важке питання, можливо просто тримають язик за зубами
але у мене була одна розмова з росіянином - він каже що чекисти - просто "вредители", тобто провини за війну з Україною вони не бачать, вони зі своєї точки зору на все це дивляться - що сакції зменшили єкономчне зростання їх країни, казали що в них 2021-й рік був найбільш успішним за всі роки існування росії, наприкад обсяги будіництва житла фантастично зростали, але санкції обмежили їх зростання, тому вони незадоволені чекистами

ще звернув увагу, що багато росіян вперше в житті поїхали до Європи, їх багато що дивувало, навіть платні туалети дивували
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14.08.2022 23:54 Відповісти
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Сейчас ЕС введет запрет на визы, но опять на пол шишечки, с кучей исключений, которые кацапы легко смогут обходить
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14.08.2022 23:37 Відповісти
правильно, будуть обмеження лише на туристичні візи. а у гості до рідниих, лікування і іншу святу русску хрєню = вход свабоден.
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15.08.2022 00:45 Відповісти
Я ж це і кажу. Наприклад, що заважатиме кацапським діаспорам у той же Німеччині мати свої медичні клініки, які будуть співпрацювати із мокшанськими і виписувати до москви липові запрошувався на лікування. В той же час на кацапії придумають багато інших схем та повідкривають купу агенцій для оформлення цих віз за цими мутними схемами... Питання стане тільки в ціні отримання шпигунської візи
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15.08.2022 01:02 Відповісти
Та й не всі страни в Європі на це погодяться ,не видавати туристичнi візи оркам .
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15.08.2022 07:34 Відповісти
Вже є інфа, що росіяни масово скуповують побутові дрони, подорожуя в ЄС. МЗС має закликати конфісковувати ці товари. Це рішення митні органи країн ЄС можуть ствердити швидше, ніж уряди.
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14.08.2022 23:38 Відповісти
Вже незабаром північ, а йому все не спиться. Мабуть Лєнка десь на гастролях.
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14.08.2022 23:38 Відповісти
Зачем им Европа ? Они не европейцы,
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14.08.2022 23:39 Відповісти
а ті, хто був у Європі і має річні візи - виють і палчуть. а скрєпні валєнки кричать "не був і не нада"
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15.08.2022 00:47 Відповісти
в люсі рейтінг крепчяе - в буби мельчае ...
зелена серія буба вбиває люсю - набирає ******** з обох сторон...
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14.08.2022 23:40 Відповісти
Чисто из любопытства...а какие ограничения для дикарей УЖЕ ввела Украина?
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14.08.2022 23:47 Відповісти
Клоун накатав черговий відосик.
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14.08.2022 23:50 Відповісти
йти забув: не пропускають до 60 років чоловіків з русскоскрєпним аусвайсом
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15.08.2022 00:48 Відповісти
поц зелений - знищі своє касапське громадянство перше ніж до когось прийобуватись.
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14.08.2022 23:50 Відповісти
кацапське громадянство припинити неможливо, навіть за гроші
громадянство припиняється не по заяві, це просто бажання, а це бажання ніколи не буде задовілнено Імператором Всесвіту, як дивиться сам на себе Путлер

громадянство кацапське припиняється ІМЕННИМ УКАЗОМ ПУТЛЕРА, і ніяк інакше
таких указів було пара за 30 років, ну декілька людей після багаторічних юридичних процедур, позовов у суд та величезні гроші адвокатам змогли піднятися на той Єверест, щоб їх включили до іменного указу самого Путлера
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15.08.2022 00:09 Відповісти
Простіше буде, якщо рашковани при перетині кордону з ЄС будуть заповнювати анкету з графою підримки-непідтримки дій рф. Тоді тим, хто не підтримує прийдеться вибирати: не підтримувати й повертатись назад, або підтримувати, але потім щось пояснювати при поверненні на болота.
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14.08.2022 23:53 Відповісти
брехатимуть. бо дуже хоцця
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15.08.2022 00:49 Відповісти
Не так. Хочеш отримати шенгенську візу - додай квитанцію на пожертву в 1000 євро на ЗСУ, потім будуть розглядати твій запит!
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15.08.2022 01:11 Відповісти
ніяких обмежень до росіян у Європі зараз немає
сьогодні перетинав кордон з боку Турції до ЄС
бачив всі паспорти, бо віддали після штампіків копою
у цілому автобусі з українців я був один - тобто один синій паспорт мій, один білорус - у них такий самий колір паспорта як у нас, один був зелений діпломатичний
пара болгар, пара турок - колори схожі з російскими, але трохи темніші

всі інші у автобусі були росіяне
поцікавився у них, як вони заїзжають до Європи - відповіли, що болгарська віза коштує 80 баксів, а полний шегнен видає Іспанія, коштує 400 баксів

тобто 90% відсотків автобусу були росіяне
щодо ватності, це важке питання, можливо просто тримають язик за зубами
але у мене була одна розмова з росіянином - він каже що чекисти - просто "вредители", тобто провини за війну з Україною вони не бачать, вони зі своєї точки зору на все це дивляться - що сакції зменшили єкономчне зростання їх країни, казали що в них 2021-й рік був найбільш успішним за всі роки існування росії, наприкад обсяги будіництва житла фантастично зростали, але санкції обмежили їх зростання, тому вони незадоволені чекистами

ще звернув увагу, що багато росіян вперше в житті поїхали до Європи, їх багато що дивувало, навіть платні туалети дивували
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14.08.2022 23:54 Відповісти
Щодо доходів, навіть статистика підтверджує, що січень-лютий 2022 року - це найбільший рівень надходження коштів за весь час існування рф... Якби не війна зараз, 2022 рік був би рекордним за їхнім ВВП... Отакі офігєнні санкції були введені Обамою, Шмеркєль, Оландом та іншими європроститутками за Крим та розв'язання війни в Європі у 2014 році!
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15.08.2022 01:09 Відповісти
То їх наявність унітазів в туалетах здивувала.
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15.08.2022 02:56 Відповісти
Нарешті дочекалися. Я вже хвилюватися почав як цей психоз на труси не влупили. Чекаємо нових перлів
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15.08.2022 00:22 Відповісти
та закрывайте вообще всякую возможность въезда, там лютый трэш происходит



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15.08.2022 01:15 Відповісти
Страшно дивитися, вони ще Тінейджери а вже така ненависть до України в очах.
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15.08.2022 07:39 Відповісти
нет, не до Украины. До чего скажут. На данный исторический момент Украина - только частность.
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15.08.2022 10:26 Відповісти
Более актуальных проблем у проснувшегося небритого почему-то Президента нет? Почему снаряды 152 мм не ищете? Орки практически безнаказанно наших расстреливают на Донбассе из тяжелого вооружения. Потери страшные, а вы все там пустопорожней муйней занимаетесь!
Те же кацапы весь мир прочесывают в поисках боеприпасов, сами производство наращивают. Или вы капитуляции хотите?
Займитесь, наконец ДЕЛОМ, блд, вместе с МО, МИДом, ОП, хотя нет, без ОП лучше...
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15.08.2022 12:29 Відповісти
 
 