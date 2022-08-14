Дискусія про візові обмеження для росіян в Європі щодня розширюється, це має привести до відповідних рішень, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що в Європі ухвалять рішення про візові обмеження для громадян РФ.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна працює над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб "простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається".

"Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень", - додав президент.

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