Українські воїни знищили дві бази та один склад боєприпасів російських окупантів, - Братчук

Збройні Сили України ліквідували дві бази окупантів та один склад боєприпасів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, в неділю, 14 серпня, були "демілітаризовані" дві бази окупантів - у міста Токмак (Запорізька область) та в місті Попасна на Луганщині.

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Крім цього, знищено ворожий склад боєкомплекту у Бериславському районі Херсонської області.