Українські воїни знищили дві бази та один склад боєприпасів російських окупантів, - Братчук
Збройні Сили України ліквідували дві бази окупантів та один склад боєприпасів.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, в неділю, 14 серпня, були "демілітаризовані" дві бази окупантів - у міста Токмак (Запорізька область) та в місті Попасна на Луганщині.
Крім цього, знищено ворожий склад боєкомплекту у Бериславському районі Херсонської області.
Топ коментарі
+7 phantom4
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+4 Amber
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+2 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар14.08.2022 23:43 Відповісти Посилання
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