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Українські воїни знищили дві бази та один склад боєприпасів російських окупантів, - Братчук

вибух

Збройні Сили України ліквідували дві бази окупантів та один склад боєприпасів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, в неділю, 14 серпня, були "демілітаризовані" дві бази окупантів - у міста Токмак (Запорізька область) та в місті Попасна на Луганщині.

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Крім цього, знищено ворожий склад боєкомплекту у Бериславському районі Херсонської області.

Автор: 

ліквідація (4089) знищення (7586) Токмак (75) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+7
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Ок.
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14.08.2022 23:40 Відповісти
+4
Піски поки що тримаються , але режим Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу. звертатиcь до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?
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15.08.2022 00:46 Відповісти
+2
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14.08.2022 23:43 Відповісти
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14.08.2022 23:40 Відповісти
жодна зелена **** Волинь не зламає.
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15.08.2022 02:28 Відповісти
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14.08.2022 23:43 Відповісти
При чому тут братчук, це ж не Одеса. Чи піде на підвищення?
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14.08.2022 23:52 Відповісти
Papasna Himars kacapskaja PVO 100-0
https://twitter.com/i/status/1558905302401138688
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15.08.2022 00:00 Відповісти
Yeee-Haaa, motherfuckers!!!
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15.08.2022 00:07 Відповісти
Мне показалось или у чувака американский флаг на шевроне 🧐
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15.08.2022 00:17 Відповісти
Не показалось
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15.08.2022 08:49 Відповісти
Піски - шо з ними?
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15.08.2022 00:08 Відповісти
Піски під нами 👍🏼
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15.08.2022 00:23 Відповісти
Піски поки що тримаються , але режим Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу. звертатиcь до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?
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15.08.2022 00:46 Відповісти
теж так думаю, дай мені боже помилку на сдачу Писок....
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15.08.2022 01:26 Відповісти
А что Залужный может сделать если вооружения тяжёлого не хватает для поддержки пехоты ?
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15.08.2022 06:46 Відповісти
bybi lenky, ny ili juzika!
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15.08.2022 02:03 Відповісти
 
 