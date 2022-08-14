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Новини Війна
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Завдяки відходу ЗСУ із Золотого вдалося уникнути ще одного Іловайська та Дебальцевого, - Гайдай. КАРТА

зсу

У червні Збройним Силам України загрожувало оточення, але практично із кільця вдалося вийти з мінімальними втратами.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами командира першого механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сергія Мазорчука, з його підрозділу вийшли 350 бійців, з інших – близько півтори тисячі. Під час виходу в його батальйоні загинули лише три військовослужбовці, п'ятеро отримали поранення. Трагедії вдалося уникнути", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що у кінці червня батальйони 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка виходили з району Золотого - Гірського. Тоді росіяни з обох боків оточували українських захисників.

Завдяки відходу ЗСУ із Золотого вдалося уникнути ще одного Іловайська та Дебальцевого, - Гайдай 01

"Наші позиції були під постійним прицілом великої кількості артилерії росіян. Також досить часто вони використовували авіацію. Коли росіяни взяли Новотошківське, ЗСУ були змушені перегрупуватися і розвернутися лівіше. Якщо до того наші військові утримували п'ять кілометрів, то після маневру прийшлося майже десять", - додав Гайдай.

Далі загарбники взяли Світличне, Нижнє і вийшли до Тошківки. На початку червня вже й Попасна, яку ЗСУ мужньо обороняли більше трьох місяців, опинилася під контролем ворога, сказав він.

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Після Попасної росіяни захопили Комишуваху і Врубівку. Тож, 19 червня, коли відбувся прорив у Тошківці, стало зрозумілим, що потрібно залишати Золоте через загрозу кільця. Інакше, тоді міг трапитися ще один Іловайськ або Дебальцеве. 20 червня вже було розпорядження відходити через Гірське.

"Справа у тому, що у Тошківці є терикон, де росіяни тоді зайняли кругову оборону і фактично перегородили центральну трасу, якою українським бійцям підвозили допомогу. Залишалася тільки польова дорога протяжністю десять кілометрів. Українські бійці намагалися їхати через Новоіванівку, де залишалася підконтрольною частина дороги. Тоді ж хотіли евакуювати наших поранених. Їхали двома машинами й потрапили під артилерійський обстріл. Одна машина згоріла. На щастя, всі залишилися живі. Після того почали планувати для виходу іншу дорогу", - продовжив Гайдай.

Глава ОВА зазначив, що під час відходу із Золотого спочатку зайняли оборону на околицях Гірського. Це був підготовчий етап виходу в бік Лоскутівки – Лисичанська. Але того ж дня росіяни здійснили просування по польових дорогах і вийшли в селище за два кілометри від Лоскутівки. Тоді коридор залишався лише у чотири-п'ять кілометрів.

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За словами Гайдая, виходили вночі у кілька етапів, у період з 20:00 21 червня підрозділи вже почали помалу відтягуватися з Золотого – Гірського. Піхота їхала автомобілями "Пікап" кілька кілометрів, а далі йшли пішки до Лисичанська орієнтовно 17-20 кілометрів. Групи нараховували не більше сорока людей.

"О 03:20, коли почало світати, на позиціях ще залишилася техніка і 70 військових. Це була остання група – піхота виходила на броні. Усіх на техніці не вивозили, бо колону зазвичай обстрілює артилерія. Техніку теж виводили двома колонами. Зробили маневр, який мінімізував вплив ворожої артилерії по колоні", - пояснив очільник ОВА.

Також він зазначив, що між Вовчоярівкою та Лоскутівкою знову потрапили майже в оточення. У ЗСУ був на позиції танк у якості вогневої засідки. Він встиг підбити три танки та один БТР противника – завдяки цьому вдалося вийти. У день виходу ЗСУ росіяни зайшли в Лоскутівку і кільце закрилося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися вперед. Бої тривають і вдень, і вночі, - Гайдай

Автор: 

Іловайськ (269) Дебальцеве (134) Золоте (206) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+24
А Маріуполь? Чи й надалі будуть тикати тільки Іловайськом та Дебальцевим? Ліцеміри!
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15.08.2022 00:10 Відповісти
+23
С Мариуполя 2700 в плен, по плану Єрмака и Зели, єто не котел?
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15.08.2022 00:04 Відповісти
+16


а завдяки гундосику ш його друзям-зрадникам рашистам вдалося вбити десятки тисяч кращих воїнiв України...
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15.08.2022 00:29 Відповісти
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Так але писали там цілий взвод попав, якщо не більше, так працюють командири
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15.08.2022 00:01 Відповісти
В полон
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15.08.2022 00:02 Відповісти
А наступний "котел" -- Лисичанськ
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15.08.2022 00:02 Відповісти
С Мариуполя 2700 в плен, по плану Єрмака и Зели, єто не котел?
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15.08.2022 00:04 Відповісти
это русский.
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15.08.2022 00:04 Відповісти
русский, любишь своего фюрера?
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15.08.2022 00:33 Відповісти
...какое ты вумное для новорожденного, вася А давай то же самое по-твоему, на греческом?
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15.08.2022 00:36 Відповісти
А Маріуполь? Чи й надалі будуть тикати тільки Іловайськом та Дебальцевим? Ліцеміри!
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15.08.2022 00:10 Відповісти
До речі, Дебальцеве - це один до одного - те ж Золоте. Не було там котла. Виходили так само, як і з того ж Золотого.
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15.08.2022 01:06 Відповісти
Так пропаганда же. Мало того наши же засекретили потери на юге вообще.
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15.08.2022 01:11 Відповісти
Але ж я в статті не побачив нічого про Іловайськ і Дебальцево . Це вже в заголовочок добавили щоб ми знали : великий боневтік не допустив не те що Порох.
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15.08.2022 07:03 Відповісти
А що допустив Порох? Едине що не встиг, з махновщини зробити нормальне військо ось і поперлись за славою та грошима від Колимського.
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15.08.2022 08:58 Відповісти


а завдяки гундосику ш його друзям-зрадникам рашистам вдалося вбити десятки тисяч кращих воїнiв України...
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15.08.2022 00:29 Відповісти
Щось не подобається як Боневтік Оманський здає потроху Донбас ....
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15.08.2022 01:12 Відповісти
А що ви щось інше від нього очікували?
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15.08.2022 03:20 Відповісти
Це перемога????
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15.08.2022 06:00 Відповісти
Маріуполя, с@ки. Маріуполя.
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15.08.2022 06:36 Відповісти
Відхід їз Золотого почався коли ще Зеля приїзджав туда та приказав сложити зброю. Який це рік був ?
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15.08.2022 08:04 Відповісти
Як стверджують історики, Черчіль сказав: "Вдалими евакуаціями війни не виграють."
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15.08.2022 09:17 Відповісти
Його вдала операція "Динамо" дозволила зберегти ядро Британського експедиційного корпусу і в майбутньому завдяки йому виграти битву за Британію.
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15.08.2022 09:32 Відповісти
 
 