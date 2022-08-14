Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував необхідність продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини.", - сказав він.
"Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - наголосив президент.
Топ коментарі
+13 Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар15.08.2022 00:04 Відповісти Посилання
+12 Алекс Морган
показати весь коментар15.08.2022 00:07 Відповісти Посилання
+7 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар15.08.2022 00:05 Відповісти Посилання
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він ж пожиттєвим буде..
Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу!!
Звертатись до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?