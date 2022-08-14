Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував необхідність продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини.", - сказав він.

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"Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - наголосив президент.