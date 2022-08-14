УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5977 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 690 22

Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував необхідність продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очевидне рішення, очевидні причини.", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію: Комплектування військових частин відбувається не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає

"Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - наголосив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) мобілізація (3121) воєнний стан (575)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Яка мобілізація? Весь "квартал" давно за кордоном .
показати весь коментар
15.08.2022 00:04 Відповісти
+12
Все це добре, тільки можна все ж таки перестати займатись благоустроєм, такі як робити нові тротуари в кожному місті або парки в Миколаєві...хлопцям на "нулі" так би ці кошти знадобились
показати весь коментар
15.08.2022 00:07 Відповісти
+7
Його то родичів не мобілізують і друзів також і навіть наближених до офісу. Якщо ти щось хочеш, щоб хтось щось зробив, потрібно завжди себе на місце того ставити і подумати, що би я зробив і чи зміг би це зробити.
показати весь коментар
15.08.2022 00:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка мобілізація? Весь "квартал" давно за кордоном .
показати весь коментар
15.08.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 05:01 Відповісти
Його то родичів не мобілізують і друзів також і навіть наближених до офісу. Якщо ти щось хочеш, щоб хтось щось зробив, потрібно завжди себе на місце того ставити і подумати, що би я зробив і чи зміг би це зробити.
показати весь коментар
15.08.2022 00:05 Відповісти
Та никому это не интересно! Нас держат за скот и отправляют на убой.
показати весь коментар
15.08.2022 00:06 Відповісти
"Вас" - это кого?
показати весь коментар
15.08.2022 00:09 Відповісти
Мабуть , Миколка другий
показати весь коментар
15.08.2022 00:15 Відповісти
Ухвалять Вовочка, ухвалять Не хвилюйся так, у тебе ж кармана Рада , немае чого хвилюватися.
показати весь коментар
15.08.2022 03:14 Відповісти
Все це добре, тільки можна все ж таки перестати займатись благоустроєм, такі як робити нові тротуари в кожному місті або парки в Миколаєві...хлопцям на "нулі" так би ці кошти знадобились
показати весь коментар
15.08.2022 00:07 Відповісти
Бажано оголосити воєнний стан на строк до перемоги над Кацапстаном І вже сьогодні мобілізувати максимум можливовостей
показати весь коментар
15.08.2022 00:10 Відповісти
здурів??? при воєнному стані заборонені вибори-перевибори на всіх щаблях влади

він ж пожиттєвим буде..
показати весь коментар
15.08.2022 00:20 Відповісти
чудило, суши весла, мобілєзатор
показати весь коментар
15.08.2022 00:19 Відповісти
Хренов
показати весь коментар
15.08.2022 01:27 Відповісти
то есть сейчас не военное положение?
показати весь коментар
15.08.2022 00:28 Відповісти
він подовжити хоче...і так запіндюре до нескінченності
показати весь коментар
15.08.2022 00:42 Відповісти
Військовий стан є, але війни немає. Просто відбувається спецоперація. Ми даємо деяким олігархам Росії українське громадянство рятуємо їх від санкцій.
показати весь коментар
15.08.2022 07:48 Відповісти
Піски , що там ?

Режим Зеленського готує Україні другий Маріуполь з оточенням і здачею по наказу!!

Звертатись до совісті Зеленського не варто, її в нього нема, Залужний, а у тебе ?
показати весь коментар
15.08.2022 00:48 Відповісти
Вова, тебе и твоему парламенту больше не быть при власти
показати весь коментар
15.08.2022 01:08 Відповісти
Сними бронь с депутатов и пусть идёт на фронт. Пока ты этого не сделаешь, кури бабму
показати весь коментар
15.08.2022 01:10 Відповісти
а шо й то если не продолжат - то все, война закончилась? или понятие состояние войны уже нет? а что будет, если расстреляют верховную раду, к примеру, и те не проголосуют?
показати весь коментар
15.08.2022 01:52 Відповісти
Хто розстріляє? Зеленський як у фільмі? Нажаль ,ніхто нікого не розстріляє.
показати весь коментар
15.08.2022 03:18 Відповісти
шальная пуля - наповал. ну или Хйло ракетами, чего там, всякое бывает. каждые полгода продолжать мобилизацию во время войны это как-то не очень, чего-то во время второй мировой таких "новшеств" нигде не было вроде. это Хйло может бумажки писать как хочет (как минимум потому что за развязывание агрессивной войны у него до сих пор статья в законах, дурак), хотя с самолетами, ракетами, ядерным терроризмом массовыми пытками, убийствами и т.п. + куча трупов москальни сложно назвать это как-то иначе, но - народ верит.
показати весь коментар
15.08.2022 21:35 Відповісти
 
 