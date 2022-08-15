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Новини Санкції проти Росії
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"Зміни відбуваються всередині": глава МЗС Литви Ландсбергіс пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам

ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою.

Він сказав, що в Росії, ймовірно, є 5−10% людей, які виступають проти війни. Ландсбергіс наголосив, що йдеться про мільйони росіян, яким варто залишатися всередині країни-агресора, щоб вплинути на кремлівський режим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Я вірю, що зміни відбуваються усередині. І якщо ми віримо, що в майбутньому на нас чекає демократична Росія, то її становлення відбуватиметься зсередини та здебільшого виходитиме від тих відсотків", — заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дискусія про візові обмеження для росіян в Європі щодня розширюється, це має привести до відповідних рішень, - Зеленський

Автор: 

віза (736) Литва (2448) росія (66104) Шенген (120) візовий режим (362) Євросоюз (13672) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+23
Читайте історію панове,ніяких змін там не відбудеться,на місце одного чорта,завжди приходить інший чорт,це імперія зла,і вона має зникнути,вірніше сдохнути у муках страшних!
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15.08.2022 00:39 Відповісти
+15
Так,зміни не вирішать «вапрос рузькай души». Аргумент Габрієлюса хороший для виправдання дій по закриттю мишоловки. Хай всередині собі там варяться. Головне закрити всі шпаринки аби не розповсюджувався рюзькомірський сморід по Планеті.
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15.08.2022 00:43 Відповісти
+10
Дивлюся блог Невзорова і він мені завжди подобався, якщо чесно. Але останнього разу Глєбич конкретно так на Айдера наїхав за те що той дуже детально пояснив, чому не буває харошьіх рускіх і чому треба заборонити візи абсолютно всім і чому треба паркан і рів з крокодилами по кордону... Москальска суть все ж таки прорвалася, не витримав...
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15.08.2022 01:17 Відповісти
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Читайте історію панове,ніяких змін там не відбудеться,на місце одного чорта,завжди приходить інший чорт,це імперія зла,і вона має зникнути,вірніше сдохнути у муках страшних!
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15.08.2022 00:39 Відповісти
Боже який наївний цей хлопець. На що ці 5% можуть вплинути? Путін запрє їх або в дурню або у в'язницю на 15 років.
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15.08.2022 02:46 Відповісти
Так гражданин Украины невзоров уже изрыгнул поток дерьма из своей русской пасти по этому поводу.
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15.08.2022 00:40 Відповісти
що саме? абииделся за русскоскрєпних?
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15.08.2022 00:43 Відповісти
Угу, шибко абыделся он, однако, на возможность запрета русским свиньям садиться за Людские столы.
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15.08.2022 00:49 Відповісти
В Турции из гостиницы выставили россиянина: он требовал говорить по-русски и обижал украинок
https://dip.org.ua/ru/turizm-ru/v-turcii-iz-gostinicy-vystavili-rossiyanina-on-treboval-govorit-po-russki-i-obizhal-ukrainok/
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15.08.2022 01:11 Відповісти
Блогерша из Самары плачет из-за бана на Booking.com. Зря на видео спросила у украинок, чей Херсон
https://medialeaks.ru/0908tat-str-sct-booking-no/
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15.08.2022 01:13 Відповісти
Дивлюся блог Невзорова і він мені завжди подобався, якщо чесно. Але останнього разу Глєбич конкретно так на Айдера наїхав за те що той дуже детально пояснив, чому не буває харошьіх рускіх і чому треба заборонити візи абсолютно всім і чому треба паркан і рів з крокодилами по кордону... Москальска суть все ж таки прорвалася, не витримав...
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15.08.2022 01:17 Відповісти
Да я тоже раньше с удовольствием смотрела "Невзоровские среды" . Это был хоть глоток воздуха в затхлом пуйловском пространстве . Но вот последние его выкрутасы я не читала.
Значит сдулся Глебыч.
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15.08.2022 03:04 Відповісти
Ні,це вилізло назовні його реальне нутро....
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15.08.2022 06:19 Відповісти
І Макаревич теж. Що ще раз доводить неіснування харошіх русскіх
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15.08.2022 06:55 Відповісти
Так,зміни не вирішать «вапрос рузькай души». Аргумент Габрієлюса хороший для виправдання дій по закриттю мишоловки. Хай всередині собі там варяться. Головне закрити всі шпаринки аби не розповсюджувався рюзькомірський сморід по Планеті.
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15.08.2022 00:43 Відповісти
Пока у русского есть шо бухать, и чем это "закусить"( беру в лапки, бо даже не хочу себе представить, таки чем именно дикари заедают то, шо бухают), никаких массовых возмущений на стране-помойке не станется. Русский не выйдет протестовать против ущемления своих прав, нарушений конституции,войны...т.д. Русский шо-то начинает подозревать, когда у него нечего бухать.
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15.08.2022 00:55 Відповісти
Значить російська глибинка ще довго протримається, як хтось сказав: "для них нічого не зміниться, вони, як і раніше, будуть срати в дірку і підтиратися лопухом", ну і запивати все їхнє протухле життя боярою.
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15.08.2022 03:07 Відповісти
Розказував мені давно руський,що водку купили,а їжі немає....то вони снігом закусили....
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15.08.2022 06:22 Відповісти
Я не розумію чому не закрили ще раніше. От дивіться. У кацапів (і це,нажаль, наші схожі моменти) олігархат,політики де лікуються? Правильно. І дітей там же вчать. І вілли з офшорами в них у Європі. Перше,що потрібно було зробити,забрати у всіх кацапів візи,навіть тих родичів політиків,які отримали ВНЖ і додомку. Тому що ці роки мають піклуватись про свій народ. Думати як покращити те,що є,а не захопити нове. Та ще й самі б звичайні кацапи європейцям би подякували.
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15.08.2022 01:23 Відповісти
Окститесь, какая "демократизация" кацапстана?, - он не даже не прошел "исторический путь" от уличного нужника до домашнего унитаза. Для окончательного решения этого "вопроса" нужна: деимпериализация, десоветизация и дегебизация кацапстана, т.е. - "декацапизация".
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15.08.2022 01:37 Відповісти
Люто плюсую.
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15.08.2022 02:49 Відповісти
Винить кацапов нет причины,В том их беда а не вина,
Что Богу не хватило глины , И он слепил их из ГОВНА!
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15.08.2022 03:09 Відповісти
Ці туристи а також ті що на ПМЖ реально небезпечні консерви, яких Пу збирається використати проти країн демократії. Так що їх всіх треба депортувати. Росія має бути за залізною завісою, замкнена, як чумний барак.
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15.08.2022 02:07 Відповісти
Так цього Путін і хоче, посадити своїх рабів під зАмок, потішилися свободою і буде, вперше плани деяких країн Європи збіглися з планами Путіна.
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15.08.2022 03:11 Відповісти
важнее запретить гундяйскую секту на территории страны.
потому что визы могут получать разные кацапы, а в гундяйская секта это организованное кубло наиболее отмороженых кацапофашистов.
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15.08.2022 03:38 Відповісти
Если бы ещё и виды ВНЖ отозвали, тем кто работает было бы замечательно, белорусам кстати тоже, было бы совсем неплохо.
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15.08.2022 06:55 Відповісти
Маленькие, но отважные страны Прибалтики показывают пример всей Европе, как надо бороться с дикой лапотной ордой расеей, во главе которой стоит какое-то *****, срущее в чемодан.
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15.08.2022 07:31 Відповісти
Та нема хороших рашіян.Найбільше,на що вони здатні,«рєбят жалко»
Жоден не пожалкував за зруйнованими українськими містами,«самі віновати,восємь лєт НАШ Донбас бомбілі»
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15.08.2022 07:58 Відповісти
Сами проблемные и создают проблемы по всему миру. Сеют зло ненависть, войны , голод , а люди пожинают. Нечего им делать в цивилизованном сообществе.
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15.08.2022 22:26 Відповісти
 
 