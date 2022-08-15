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"Зміни відбуваються всередині": глава МЗС Литви Ландсбергіс пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою.
Він сказав, що в Росії, ймовірно, є 5−10% людей, які виступають проти війни. Ландсбергіс наголосив, що йдеться про мільйони росіян, яким варто залишатися всередині країни-агресора, щоб вплинути на кремлівський режим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Я вірю, що зміни відбуваються усередині. І якщо ми віримо, що в майбутньому на нас чекає демократична Росія, то її становлення відбуватиметься зсередини та здебільшого виходитиме від тих відсотків", — заявив міністр.
Топ коментарі
+23 Timur Davidov
показати весь коментар15.08.2022 00:39 Відповісти Посилання
+15 Rulya Kosh
показати весь коментар15.08.2022 00:43 Відповісти Посилання
+10 vadyan
показати весь коментар15.08.2022 01:17 Відповісти Посилання
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https://dip.org.ua/ru/turizm-ru/v-turcii-iz-gostinicy-vystavili-rossiyanina-on-treboval-govorit-po-russki-i-obizhal-ukrainok/
https://medialeaks.ru/0908tat-str-sct-booking-no/
Значит сдулся Глебыч.
Что Богу не хватило глины , И он слепил их из ГОВНА!
потому что визы могут получать разные кацапы, а в гундяйская секта это организованное кубло наиболее отмороженых кацапофашистов.
Жоден не пожалкував за зруйнованими українськими містами,«самі віновати,восємь лєт НАШ Донбас бомбілі»