"Зміни відбуваються всередині": глава МЗС Литви Ландсбергіс пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою.

Він сказав, що в Росії, ймовірно, є 5−10% людей, які виступають проти війни. Ландсбергіс наголосив, що йдеться про мільйони росіян, яким варто залишатися всередині країни-агресора, щоб вплинути на кремлівський режим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Я вірю, що зміни відбуваються усередині. І якщо ми віримо, що в майбутньому на нас чекає демократична Росія, то її становлення відбуватиметься зсередини та здебільшого виходитиме від тих відсотків", — заявив міністр.

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