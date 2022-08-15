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Новини Війна
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Війська РФ ввечері вдарили із "Градів" та ствольної артилерії по населених пунктах Дніпропетровщини, - Вілкул

вілкул

Ввечері 14 серпня війська РФ обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу, передає Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Також це безумна орда продовжує тероризувати обстрілами мирні громади в результаті чого гинуть цивільні, знищується інфраструктура, горять поля з врожаєм.

Сьогодні на нашому напрямку у Криворізькому районі орки обстріляли Широківську громаду. Без втрат. І декілька разів Зеленодольську громаду.

Останній раз о 19-10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади. В результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередач та сільхозпостройки. Потерпілих серед мирного населення не має. Проводиться перевірка.

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Нікопольський район – три обстріли за ніч та ще три – декілька годин тому. Вночі по місту Нікополь - 20 прильотів зі ствольної артилерії. Пошкоджено 17 багатоповерхових та приватних будинків, школу, магазини, газопроводи та електромережі. Без втрат. О 19-14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу с. Іллінка Марганецької міської ТГ. О 19-42 -ще три постріли поблизу с. Придніпровське Червоногригорівської селищної ТГ. Попередньо – без втрат. По мирних кварталах міста Марганець – 30 прильотів із "Градів" вночі. Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та електромережі. Біля шостої вечора – ще один обстріл з "Градів", 20 реактивних снарядів. Минулося без постраждалих, руйнування з’ясовуються. О 17-27 відбувся обстріл з РСЗВ "Град" - близько 20 пострілів – також по території території с. Іллінка Нікопольського району. Горить суха трава на відкритій території прибережної зони поза межами населеного пункту. Наші рятівники працюють. Наслідки з’ясовуються", - розповів Вілкул.

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1362) Дніпропетровська область (3869)


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Кацапи , здохніть всі і дайте нам спокій !🤬
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15.08.2022 00:53 Відповісти
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15.08.2022 00:55 Відповісти
чудово - начальник штабу Дніпра Геннадій Корбан - НЕ В"ЇЗДНИЙ в Україну і немає можливості керувати штабом оборони міста ! Це що. - розвод чи ДИВЕРСІЯ з боку зевлади ?!! Зате з Вілкула роблять героя. якраз на майбутні вибори !
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15.08.2022 00:57 Відповісти
сукі зелені - в вас е відповідь оркам?
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15.08.2022 00:59 Відповісти
У них крім грошей в офшорах нічого немає і в головах теж вітер свище.
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15.08.2022 02:43 Відповісти
то мабуть питання зависло там де повинні були зависнути відповідачі... - ну от сумно ж...
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15.08.2022 07:18 Відповісти
вїлкул теж в євакуації, як *мер* Мелітополя федоров фейсбучний?
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15.08.2022 09:35 Відповісти
Нет. Вилкул на месте в городе.
Вообще меня в войну удивили два человека-Вилкул и Терехов...
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15.08.2022 20:05 Відповісти
 
 