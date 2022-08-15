Війська РФ ввечері вдарили із "Градів" та ствольної артилерії по населених пунктах Дніпропетровщини, - Вілкул

Ввечері 14 серпня війська РФ обстріляли населені пункти Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу, передає Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Також це безумна орда продовжує тероризувати обстрілами мирні громади в результаті чого гинуть цивільні, знищується інфраструктура, горять поля з врожаєм.

Сьогодні на нашому напрямку у Криворізькому районі орки обстріляли Широківську громаду. Без втрат. І декілька разів Зеленодольську громаду.

Останній раз о 19-10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Костромка Зеленодольської громади. В результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередач та сільхозпостройки. Потерпілих серед мирного населення не має. Проводиться перевірка.

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Нікопольський район – три обстріли за ніч та ще три – декілька годин тому. Вночі по місту Нікополь - 20 прильотів зі ствольної артилерії. Пошкоджено 17 багатоповерхових та приватних будинків, школу, магазини, газопроводи та електромережі. Без втрат. О 19-14 ворог здійснив три постріли по береговій лінії поблизу с. Іллінка Марганецької міської ТГ. О 19-42 -ще три постріли поблизу с. Придніпровське Червоногригорівської селищної ТГ. Попередньо – без втрат. По мирних кварталах міста Марганець – 30 прильотів із "Градів" вночі. Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та електромережі. Біля шостої вечора – ще один обстріл з "Градів", 20 реактивних снарядів. Минулося без постраждалих, руйнування з’ясовуються. О 17-27 відбувся обстріл з РСЗВ "Град" - близько 20 пострілів – також по території території с. Іллінка Нікопольського району. Горить суха трава на відкритій території прибережної зони поза межами населеного пункту. Наші рятівники працюють. Наслідки з’ясовуються", - розповів Вілкул.