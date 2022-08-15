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Новини Війна
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На Харківщині лінія зіткнення стабільна і мало рухається: якщо дивитися на дистанцію тижня чи двох - ситуація майже не змінилася, - ОВА

рф

Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха дав відповідь щодо заяви міноборони РФ про так зване "звільнення" села Уди на Харківщині та зазначив якою наразі є ситуація в області.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Міноборони (РФ. - Ред.) заявляли, що вони й Київ візьмуть за три дні. Насправді відбуваються перманентні бої, в тому числі й ближні бої, зокрема, біля населеного пункта Уди – це північний захід Харківської області. Але в цілому лінія зіткнення стабільна і вона мало рухається. Ведуться перманентні артилерійські обстріли, тобто бойові дії не припиняються та тривають майже 24 години на добу. Ситуація є неспокійною, але якщо дивитися на дистанцію тижня чи двох - вона майже не змінилася", - акцентував Семенуха.

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Автор: 

Харків (5702) Харківщина (6054) Семенуха Роман (6)


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Какая разница. Тільки зараз Харків одержав 7-8 ракет із бєлгорода. А верховним генералісімусам це до сраки. Щоб ви усі повиздихали на своїй Банковій.
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15.08.2022 03:05 Відповісти
Що це за населений пункт такий - Писок?
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15.08.2022 05:02 Відповісти
На месте,не на месте Харьковчанам до одного места видимо, вопрос до каких пор будут запуски ракет из Белгорода, есть же наверняка склад где хранят эти ракеты. А вообще все больше посещают мысли что Харьков потерпит пока!
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15.08.2022 07:11 Відповісти
Да Харків відгрібає за всіх
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15.08.2022 08:17 Відповісти
7-8 хаймерсі і утюжити 3-4 дня окупантів.Вщент арту і всю фіз силу орків потім контрнаступ.Ділянка фронту невелика.Цього не роблять .Питання до командування чому.
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15.08.2022 20:13 Відповісти
 
 