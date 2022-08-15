На Харківщині лінія зіткнення стабільна і мало рухається: якщо дивитися на дистанцію тижня чи двох - ситуація майже не змінилася, - ОВА

Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха дав відповідь щодо заяви міноборони РФ про так зване "звільнення" села Уди на Харківщині та зазначив якою наразі є ситуація в області.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Міноборони (РФ. - Ред.) заявляли, що вони й Київ візьмуть за три дні. Насправді відбуваються перманентні бої, в тому числі й ближні бої, зокрема, біля населеного пункта Уди – це північний захід Харківської області. Але в цілому лінія зіткнення стабільна і вона мало рухається. Ведуться перманентні артилерійські обстріли, тобто бойові дії не припиняються та тривають майже 24 години на добу. Ситуація є неспокійною, але якщо дивитися на дистанцію тижня чи двох - вона майже не змінилася", - акцентував Семенуха.

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