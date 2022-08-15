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Новини Війна
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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

міни,розміновування

З початку повномасштабного нападу працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкоджено 180 тисяч 205 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів та 846 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 101 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 68 тис. 374 гектари", - йдеться у повідомленні.

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*******-ермака тільки нє - а там сама кацапська бімба!
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15.08.2022 02:23 Відповісти
нєужєлi єрьмакъа обєзврєдiлi?
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15.08.2022 02:33 Відповісти
Було б добре ,якщо так.
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15.08.2022 02:36 Відповісти
самойловічі - підете в Україну війну воювати?
вас знешкодять за півтори години...
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15.08.2022 04:15 Відповісти
*** не ходить в Україну з війною.. - сукі ви *** олесі-іванкі порчені.... - не ходить в Україну з війною.. - положемо всіх...
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15.08.2022 05:32 Відповісти
дивись на стени в опі, моніка, - можливо ти все бачиш раз в останній...
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15.08.2022 04:24 Відповісти
буба клоп-наполеон якого світ ще не бачив...
захід хлоп хлоп - Україна плаче...
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15.08.2022 04:34 Відповісти
хлопці - сапери за тим і тренувалися - то їхня робота...
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15.08.2022 04:40 Відповісти
 
 