З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

З початку повномасштабного нападу працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкоджено 180 тисяч 205 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів та 846 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 101 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 68 тис. 374 гектари", - йдеться у повідомленні.

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