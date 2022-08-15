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СКЦ надав дозвіл на вивезення зерна з портів України ще 6 кораблям

зерно

Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення.

Два з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської Області на завантаження.

На завтра запланована інспекція решти чотирьох суден – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. За умови успішної перевірки ці кораблі також вирушать до Чорноморська.

Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими Спільним координаційним центром, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, "щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи".

Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден із українським зерном через морський гуманітарний коридор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У порту "Південний" завантажили зерно на судно Brave Commander, що завтра вирушить до Ефіопії. ФОТО

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зерно (3134) корабель (1617) експорт (4524) Чорне море (1678)


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цікаво - кораблі окупанта так само очікують принизливий догляд перед вивезенням (і краденого в тому числі) зерна?...
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15.08.2022 07:07 Відповісти
Так і куди везуть - прибічникам х.йла... отже - везуть туді, куди путєн каже.

"Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."
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15.08.2022 08:10 Відповісти
А таки сидить , інепогано.Та при тому розрахову.головне робить, все для того,щоб краще сидіть та панувать.І хто кому винен?
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15.08.2022 09:32 Відповісти
радость , то какая, а суда в том числе с русскими экипажами, которые заняли места наших моряков, привезут деньги в рашку, потратят их, и в том числе на эти деньги сделают новые снаряды, чтобы стрелять по Украине. А наши моряки продолжают побираться. Жги Вова
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15.08.2022 09:03 Відповісти
Интересно, какой у нас сейчас урожай зерновых, шо розкидываемся зерном направо и налево?
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15.08.2022 09:25 Відповісти
такий, що якщо не буде місця на елеваторах, то згниє. Дощ ось лупить вже який день, без сушилок (а вони є лише в окремих агрофірм і точно на елеваторах) зерно зіпсується гарантовано.
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15.08.2022 10:37 Відповісти
 
 