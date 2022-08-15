СКЦ надав дозвіл на вивезення зерна з портів України ще 6 кораблям
Шести кораблям надали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення.
Два з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської Області на завантаження.
На завтра запланована інспекція решти чотирьох суден – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. За умови успішної перевірки ці кораблі також вирушать до Чорноморська.
Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.
За процедурами, узгодженими Спільним координаційним центром, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, "щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи".
Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден із українським зерном через морський гуманітарний коридор.
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