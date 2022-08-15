РФ надає пріоритет просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, - ISW

Американські експерти назвали напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, які є пріоритетними для росіян у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти і українські захисники ведуть активні бойові дії на таких напрямках: місто Харків і північно-східна частина Харківської області по лінії Ізюм – Слов'янськ; Сіверсько-Лисичанський район; Бахмут; район міст Авдіївка-Донецьк; Південь України.

Ці диспозиції свідчать про те, що Москва надає перевагу просуванню своїх військ навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська, водночас намагаючись використати активність сил так званої "ДНР", щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на авдіївському напрямку.

Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак.

Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ.

Склад російських військ уздовж Південного напрямку є відносно різноманітнішим, ніж на інших напрямках.

Російське військове керівництво, ймовірно, спрямувало змішані сили в цей район, щоб захистити його від очікуваного українського контрнаступу.

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Ключові висновки аналітиків інституту: