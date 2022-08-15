Від початку війни РФ в Україні Кривий Ріг прийняв уже 70 тис. внутрішньо переміщених осіб, - Верещук
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кривий Ріг прийняв уже 70 тис. внутрішньо переміщених осіб. Така кількість людей становить понад 10% населення міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
"Сьогодні з командою Мінрегіону відвідали хаб для переселенців у Кривому Розі. Це прифронтове місто прийняло 70 тис. ВПО. Також Кривий Ріг пропустив через себе більш ніж 100 тис. транзитних ВПО", - зазначила Верещук.
Вона зустрілася з керівництвом міста, а також головами сусідніх територіальних громад - Нікополя та Марганця, які останнім часом зазнають атак з боку військ Росії.
Верещук зауважила, що була вражена стійкістю людей, які "спокійно роблять свою роботу".
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