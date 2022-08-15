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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку війни РФ в Україні Кривий Ріг прийняв уже 70 тис. внутрішньо переміщених осіб, - Верещук

єс,переселенці

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кривий Ріг прийняв уже 70 тис. внутрішньо переміщених осіб. Така кількість людей становить понад 10% населення міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Сьогодні з командою Мінрегіону відвідали хаб для переселенців у Кривому Розі. Це прифронтове місто прийняло 70 тис. ВПО. Також Кривий Ріг пропустив через себе більш ніж 100 тис. транзитних ВПО", - зазначила Верещук.

Вона зустрілася з керівництвом міста, а також головами сусідніх територіальних громад - Нікополя та Марганця, які останнім часом зазнають атак з боку військ Росії.

Верещук зауважила, що була вражена стійкістю людей, які "спокійно роблять свою роботу".

Також дивіться: У Запоріжжі запрацював хаб для переселенців із Херсонської області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1362) переселенці (986) Верещук Ірина (685)


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Люди вынуждены бросать свои дома, чтобы не попасть под огонь кацапни. А что делать, кому охота погибать. Ну ничего, будет и на нашей улице праздник, не долго осталось ждать, кацапы за все ответят своими жизнями.
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15.08.2022 07:23 Відповісти
Закрыто дело по покушению на шефира. Вскрылись не очень красивые факты конфликта шефира с криворожским юзиком. Что теперь делать? Обратиться с посланием к ООН с описанием хода рехформ от зеленского.
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15.08.2022 07:23 Відповісти
Ну чи найдеться хто в Україні.хто публічно закриє вонючий рот цій українській гниді. Крім шкоди ще нічого не зробила ,а базікає кожний день.Таке враження ,що вона в цьому змагається з ще одним базікалом.
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15.08.2022 07:38 Відповісти
Підказує тій стороні куди пуляти ракетами. Наводчиця.
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15.08.2022 08:38 Відповісти
Закінчена Стерва !
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15.08.2022 10:55 Відповісти
Потвора
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15.08.2022 11:21 Відповісти
А в чем твоя заслуга, кремлевская ***** ?
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15.08.2022 14:45 Відповісти
Курва, як же ти схожа на кремлівську маньку.
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15.08.2022 15:49 Відповісти
 
 