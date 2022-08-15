ЗСУ змусили військових РФ відступати на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках, - Генштаб
На Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках українські військові стримали ворожі штурми і змусили противника відійти.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 15 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, розпочалася сто сімдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
Ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.
На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.
Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.
На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії і танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.
З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне.
Вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.
У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки.
Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
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І будь вони всі там прокляті у своїй Московії, від божевільного параноїка ***** до останнього вані з єпенів, якой замість того, щоб будувати свій дім, поїхав в чужу сторону руйнувати дім чужий
Може чули таке слово -"ізба"?
Це не будинок, не хата, не дім, це таке ноу-хау рускава вані з єпенів - щось середнє між барлогою та хлівом
Як там Піски, як з арилерійським прикриттям українських позицій і контрбатарейною боротьбою!?
На Харківському та Сіверсько-Лисичанському напрямках діють групи, сформовані, ймовірно, навколо ядер із Західного та Центрального військових округів відповідно.
"Вісь Ізюм-Слов'янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута переважають бійці приватної військової компанії (ПВК Вагнера). А в районі Авдіївки - Донецька діють переважно сили так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях. Але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.
При цьому експерти зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним, формують їх елементи різних військових округів, проміжні сили та добровольчі загони (з засуджених).
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
Командир добробату ще скиглить про бездіяльність Залужного та суцільну зраду?
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