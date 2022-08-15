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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ змусили військових РФ відступати на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках, - Генштаб

зсу

На Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках українські військові стримали ворожі штурми і змусили противника відійти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 15 серпня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сімдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

Також читайте: В напрямку Бахмута підрозділи російських окупантів мали частковий успіх, - Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії і танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.

З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне.

Вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.

У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 550 осіб, 233 літаки, 194 гелікоптери, 1 864 танки та 4 126 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки.

Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+24
Кремлівські ідійоти можуть скільки завгодно називати жах , що твориться, "СВО", але все одно, як вони його називають - це повноцінна війна, причому війна у своєму найогиднішому варіанті - війна позиційна, коли ні вперед, ні назад, ні перемога, ні поразка, коли сторона нападаюча не має сил для наступу, а сторона, що обороняється, не має сил для контрнаступу. А люди гинуть...
І будь вони всі там прокляті у своїй Московії, від божевільного параноїка ***** до останнього вані з єпенів, якой замість того, щоб будувати свій дім, поїхав в чужу сторону руйнувати дім чужий
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15.08.2022 07:50 Відповісти
+16
Відступити і припинити штурмові дії це трохи різні речі
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15.08.2022 07:41 Відповісти
+12
Нова порція перемог від Генерального штабу.

Як там Піски, як з арилерійським прикриттям українських позицій і контрбатарейною боротьбою!?
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15.08.2022 08:26 Відповісти
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Відступити і припинити штурмові дії це трохи різні речі
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15.08.2022 07:41 Відповісти
"А какая разница" @
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15.08.2022 14:22 Відповісти
Так що , їх знов відкинули на Бахмацькому напрямку ? А то годину тому писали що вони там просунулися..
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15.08.2022 07:41 Відповісти
Кремлівські ідійоти можуть скільки завгодно називати жах , що твориться, "СВО", але все одно, як вони його називають - це повноцінна війна, причому війна у своєму найогиднішому варіанті - війна позиційна, коли ні вперед, ні назад, ні перемога, ні поразка, коли сторона нападаюча не має сил для наступу, а сторона, що обороняється, не має сил для контрнаступу. А люди гинуть...
І будь вони всі там прокляті у своїй Московії, від божевільного параноїка ***** до останнього вані з єпенів, якой замість того, щоб будувати свій дім, поїхав в чужу сторону руйнувати дім чужий
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15.08.2022 07:50 Відповісти
В єпєнях не будують будинки, там народжуються виключно ру.кожопьі і ру.кожопкі
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15.08.2022 08:19 Відповісти
Не погоджуюсь.
Може чули таке слово -"ізба"?
Це не будинок, не хата, не дім, це таке ноу-хау рускава вані з єпенів - щось середнє між барлогою та хлівом
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15.08.2022 08:30 Відповісти
Выдступили -- за ними і бити іх в окопах
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15.08.2022 08:13 Відповісти
Поїдь і покажи як це треба робить!
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15.08.2022 08:19 Відповісти
Виходим з - під арти -- я вже давно на пенсіі -- роки
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15.08.2022 08:26 Відповісти
Сетки можешь маскировочные плести,а не сутками ересь на сайте писать.
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15.08.2022 08:28 Відповісти
Я при роботі -- в мене дві корови -- так шо не все так запущено
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15.08.2022 08:34 Відповісти
Тоді коровам давай поради.
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15.08.2022 08:36 Відповісти
Нормальні в мене поради -- ше в началі я казав шо не треба хлопців збирати в одному місці -- і Яворів Миколаів Десна КОРДівці -- а кругом всі такі вумні
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15.08.2022 08:47 Відповісти
Час дивлюсь в тебе є-то пліти сітки на фронт.
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15.08.2022 08:51 Відповісти
У нас ше у всіх є час -- не треба мене пресувати
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15.08.2022 09:11 Відповісти
Займись ділом,а не дурню з ранку до ночі пишеш.Вбий в інеті-плести маскувальні сітки.
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15.08.2022 09:15 Відповісти
В чому дурня -- шо вас так заіло
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15.08.2022 09:23 Відповісти
Твої поради Генштаб не читає,не марнуй час,допомогай військовим,починай плісти сітки.
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15.08.2022 09:28 Відповісти
Так тут ми всі Наполеони Ви з Цензора -- плести а не плісти
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15.08.2022 09:33 Відповісти
Краще я не буду перевіряти помилки в вашому суржику.Наполеонам-в палату.
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15.08.2022 09:36 Відповісти
Це мова людеи а не вичурна снобів
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15.08.2022 09:41 Відповісти
Тоді не роби зауваження іншим,про помилки.
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15.08.2022 09:43 Відповісти
А в чому Коваль не правий? І чи не занадто ти спамом зловживаєш?
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15.08.2022 10:18 Відповісти
Щоб "зловживати" спамом-потрібно мінімум 4 людини.Людина цілодобово дає дурні поради військовим,по 2-3 слова в кожній новині.Фурамчани почали його спамити.
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15.08.2022 10:44 Відповісти
Я шо повинен статті писати -- я не багатослівнии
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15.08.2022 11:12 Відповісти
Бо ти нездатен "багато слів" до купи стулить!
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15.08.2022 12:18 Відповісти
Мислеи по древу
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15.08.2022 12:24 Відповісти
А я "молодий і підскакую"! Тільки внуку старшому вчора 14 виповнилося! Різниця у нас із тобою в іншому - я бачив кров і смерть насправді А ти - тільки в кіно! Ти не чув як кричать від болю поранені Не носив на ношах людей що годину тому були живі Про самі обстріли я вже тобі і розказувать не хочу - марна справа! Це треба на собі це відчуть А ти на диван усівся і "шаблею *********"!
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15.08.2022 12:15 Відповісти
Не судіт да не судіми будете
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15.08.2022 12:26 Відповісти
Шо не так - чогож люди такі тверді -- рашка як вдерлася шо поселилась в казармах а ми чо А Цензор каже шо твоі поради нахер кому нужні
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15.08.2022 12:36 Відповісти
А по вашому як треба забирати назад -- тре бігти вперед
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15.08.2022 08:41 Відповісти
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15.08.2022 08:20 Відповісти
Нова порція перемог від Генерального штабу.

Як там Піски, як з арилерійським прикриттям українських позицій і контрбатарейною боротьбою!?
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15.08.2022 08:26 Відповісти
і в мене таке ж саме питання, як там Піски? Хто їх контролює?
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15.08.2022 08:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WE5aqxhyUcM
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15.08.2022 09:44 Відповісти
там тебе чекають, полководця. Без тебе ніяк. поїдь, наведи лад
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15.08.2022 14:59 Відповісти
Якісь ******** мене банят -- я за Кошулинського
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15.08.2022 08:35 Відповісти
До речі, а де тягнибок? На якому фронті воює? Щось його зовсім не чути, чисто згас. А до 24 лютого з телевізора не вилазив, разом з гадею...
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15.08.2022 08:52 Відповісти
Тягнибок стишився -- я за Кошулинського
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15.08.2022 09:08 Відповісти
Стишився?! А то як? І що, весь його "патрійотизм" погас? До речі, Кошулинський мав би якийсь шанс, але ж та **** феесбешна, тягнибок... так що...
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15.08.2022 09:47 Відповісти
З Ярошем і Корчинським шифровки в Центр готують...
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15.08.2022 09:29 Відповісти
Нє -- вони рішают нерішаємоє
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15.08.2022 09:36 Відповісти
Рішают нерішаємоє
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15.08.2022 11:02 Відповісти
тягнибок береже себе, він - вождь, загине вождь - партія розбіжиться.
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15.08.2022 10:21 Відповісти
То ми зайняли їхні позиції, коли орки відступили, чи ми відбили наступ і змусили відійти на старі позиції???
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15.08.2022 08:58 Відповісти
...думаю, що на старі. Тобто умовно "старі". Бо ще вчора писали, що орки мають "обмежений успіх" в напрямку Бахмута== іншими словами--ми відступаємо.
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15.08.2022 09:57 Відповісти
******** банят -- у них времені вагон і малєнькая тєлєжка
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15.08.2022 09:43 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/donbas/_vijska-rf-atakuyut-********-u-skladi-shesti-grup-isw/1106116 Касапи воюють в Україні у складі шістьма групами (по жюково-сталінськи - шістьма фронтами), які сформовані у різних військових округах лаптєстану та окупованих територій, повідомляє черговий огляд Інституту вивчення війни (ISW). Вони орієнтовані на Харків та Харківську область, по лінії Ізюм - Слов'янськ, Сіверсько-Лисичанський район, а також на Бахмут, район Авдіївки - Донецька та південь України.

На Харківському та Сіверсько-Лисичанському напрямках діють групи, сформовані, ймовірно, навколо ядер із Західного та Центрального військових округів відповідно.
"Вісь Ізюм-Слов'янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута переважають бійці приватної військової компанії (ПВК Вагнера). А в районі Авдіївки - Донецька діють переважно сили так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях. Але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.
При цьому експерти зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним, формують їх елементи різних військових округів, проміжні сили та добровольчі загони (з засуджених).
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15.08.2022 09:54 Відповісти
Звільнення територій без наступу не буває! Окопна і позиційна війна приводить лише до безглуздих втрат! 8 років ховались в окопах на Донбасі і це лише призвело до нової війни!
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15.08.2022 10:35 Відповісти
Буває.Ведеться постійна аеророзвідка,є нові цілі.Артилерія виїзжає і цілі знищуються,головне,щоб ціль побільша була.Кацапи розбиту техніку замінюють,кацапів 200 теж замінюють.Кацапія величезна по розмірам країна.
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
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15.08.2022 12:20 Відповісти
Буває.Ведеться постійна аеророзвідка,є нові цілі.Артилерія виїзжає і цілі знищуються,головне,щоб ціль побільша була.Кацапи розбиту техніку замінюють,кацапів 200 теж замінюють.Кацапія величезна по розмірам країна.
Один підрозділ ЗСУ не може сам наступати,так і в котел можливо попасти.Потрібна чітка ясна операція командування і озброєння для наступу потрібне всяке озброєння.
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15.08.2022 12:21 Відповісти
Буває, в 1918 на німців ніхто не наступав, просто в них ресурси закінчились.
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15.08.2022 12:35 Відповісти
Революція сталась в Німеччині -- вони и згорнулись
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15.08.2022 12:38 Відповісти
То було політичне рішення нової влади Німеччини - Веймарської республіки.
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15.08.2022 12:39 Відповісти
А там виходу не було, не було чим годувати людей, та же РІ ще пів року після революції воювала
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15.08.2022 12:44 Відповісти
Хочу спитати - як там Піски?
Командир добробату ще скиглить про бездіяльність Залужного та суцільну зраду?
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15.08.2022 12:24 Відповісти
Треба брату передзвонити, він ще не знає, що його захопили разом з батареєю.
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15.08.2022 12:46 Відповісти
Щойно зареєструвалася, цапа?
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15.08.2022 12:48 Відповісти
Цікавий прапор у тебе... Воюєшь там?
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15.08.2022 13:03 Відповісти
Ситуація постійно змінюється,про Піски ЗСУ знає.Вам,що за кожну годину потрібна інформація?Антирадарні комплекси до кацапів тихенько під'їзжають,цілі находяться,аеророзвідка цілі находить,рухома артилерія цілі відпрацьовує,техніка і кацапи нищаться.
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15.08.2022 12:46 Відповісти
Дякую. А то мене в іншій гілці, де командир один всі соплі на Залужного витратив, майже у зрадника записали,
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15.08.2022 13:02 Відповісти
Авдеевку и Пески крысы мавзолейные берут 8 лет к ряду...😁
Чемпионы мира....стадо путлерских баранов ...
Сегодня ровно 22 года назад подлодку Курск официально признали дохлятиной...
С праздником краснопузые...🙊 ШариковЫ...
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15.08.2022 12:43 Відповісти
******** банят пресуют
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15.08.2022 12:48 Відповісти
Випий "брому" і вгамуйся.
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15.08.2022 13:25 Відповісти
Бром не бере -- випив з перцем
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15.08.2022 14:28 Відповісти
Шановні, що зараз у Пєсках?
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15.08.2022 14:22 Відповісти
З'являються нові Чорнобаївки,кацапи постійно сунуть в одне і теж місце,розстрілюють ся і знов туди сунуть.Чого вони сунуть в одне місце помирати?Туди танки і важкка техніка суне.Як то їх хтось туди затягує.
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15.08.2022 15:58 Відповісти
Може якиись полтергеист
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15.08.2022 16:01 Відповісти
 
 