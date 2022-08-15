Неспроможність своєї армії окупувати всю Донеччину Кремль може сприйняти як відступ від максималістських цілей в Україні, - британська розвідка
Раніше глава "ДНР" заявляв, що для проведення "референдуму" щодо приєднання до РФ треба "звільнення" всієї Донеччини.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що глава так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) Денис Пушилін заявив, що дата референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після "повного звільнення" ДНР.
У червні 2022 року журналісти-розслідувачі публікували докази стратегії планування "ДНР" щодо проведення такого "референдуму" та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до Росії.
"Цілком імовірно, що Росія перебуває на передовій стадії планування проведення референдуму, хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування. Кремль, ймовірно, сприйме те, що військові поки що не окупували всю Донецьку область, відступом для своїх максималістських цілей в Україні", - наголосили в повідомленні.
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На Харківському та Сіверсько-Лисичанському напрямках діють групи, сформовані, ймовірно, навколо ядер із Західного та Центрального військових округів відповідно.
"Вісь Ізюм-Слов'янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута переважають бійці приватної військової компанії (ПВК Вагнера). А в районі Авдіївки - Донецька діють переважно сили так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях. Але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.
При цьому експерти зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним, формують їх елементи різних військових округів, проміжні сили та добровольчі загони (з засуджених).
Пріоритет для РФ становлять: - регіони південної України; - місто Харків і північно-східна частина Харківської області по лінії Ізюм - Слов'янськ; - Сіверсько-Лисичанський район; - Бахмут; - райони міст Авдіївка - Донецьк.
"В той же час висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов'янська свідчить про те, що ця територія не в центрі головної уваги Росії та може бути вразливою перед українськими контратаками", - ідеться в повідомленні. Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ. Водночас склад російських військ уздовж Південного напрямку є відносно різношерстнішим, ніж на інших напрямках.
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».