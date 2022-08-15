Неспроможність своєї армії окупувати всю Донеччину Кремль може сприйняти як відступ від максималістських цілей в Україні, - британська розвідка

Раніше глава "ДНР" заявляв, що для проведення "референдуму" щодо приєднання до РФ треба "звільнення" всієї Донеччини.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що глава так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) Денис Пушилін заявив, що дата референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після "повного звільнення" ДНР.

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У червні 2022 року журналісти-розслідувачі публікували докази стратегії планування "ДНР" щодо проведення такого "референдуму" та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до Росії.

"Цілком імовірно, що Росія перебуває на передовій стадії планування проведення референдуму, хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування. Кремль, ймовірно, сприйме те, що військові поки що не окупували всю Донецьку область, відступом для своїх максималістських цілей в Україні", - наголосили в повідомленні.

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