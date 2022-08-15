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Новини Війна
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Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад. ФОТО

На російсько-українській війні загинув військовий пілот вищого класу Антон Листопад з Івано-Франківська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, де навчався Антон Листопад.

"З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад - на захисті Свободи і Незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою - орденом "За мужність" 3-го ступеня", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році Антон був визнаний найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ,  був учасником бойових дій на сході України.

"Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30 річниці Незалежності України проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", - розповіли у ліцеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині. ФОТОрепортаж

Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад 01
Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад 02
Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад 03
Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад 04
Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад 05

Автор: 

пам’ять (1190) літак (2968) смерть (6779) втрати (4452) Повітряні сили (2771)


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Топ коментарі
+142
Він просто пішов в небо,тримати міць і волю України. Вічна Пам'ять Герою
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15.08.2022 08:48 Відповісти
+110
Знову історія України пишеться кров'ю кращих її синів. Спочивай на небі , справжній син України.
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15.08.2022 08:49 Відповісти
+77
Лучшие представители нации погибают. Будьте прокляты кацапы, вместе со своими холуями и шестерками.
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15.08.2022 08:54 Відповісти
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Він просто пішов в небо,тримати міць і волю України. Вічна Пам'ять Герою
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15.08.2022 08:48 Відповісти
Геро1 не вмирають.
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15.08.2022 09:56 Відповісти
Знову історія України пишеться кров'ю кращих її синів. Спочивай на небі , справжній син України.
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15.08.2022 08:49 Відповісти
Слава ГЕРОЯМ !!!
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15.08.2022 08:49 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!!
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15.08.2022 08:51 Відповісти
Лучшие представители нации погибают. Будьте прокляты кацапы, вместе со своими холуями и шестерками.
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15.08.2022 08:54 Відповісти
Більшість військових загине, особливо перші..
Вічна пам'ять всім Героям. Низький уклін вашим подвигам.
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15.08.2022 08:55 Відповісти
Перше речення до коми це пророцтво? Щось трохи необдумана фраза. Слово більшість треба замінити на немало.
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15.08.2022 09:24 Відповісти
Дійсно ?
Хай буде немало, але я думаю як написала.
Так відбувається у всіх війнах. Нічого нового.
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15.08.2022 09:52 Відповісти
пуйню ви написали. У другій світовій гинули гітлерівці і совєтські за вашим рецептом. американців у відсотковому вимірі гинуло значно менше. Бо медицина значно краще рятувала ранених. а головне - перш ніж іти на позиції ворога, вони робили масовану артилерійську підготовку і бомбардирування. Приблизно подібне стали робити рашисти на певних ділянках нашої війни. Чому вони можуть це робити? Тому, що неподавлена авіація противника і неподавлені артилерійські (особливо ракетно-артилерійські) частини. Очевидно, що не всі склади рашистів зі зброєю розбомбили.
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15.08.2022 10:49 Відповісти
у другу світову час життя нашого піхотинця на фронті становив максимум 2 тижні...
Не знаю, як зараз, правди ніхто не скаже, може, і правильно...
Війна жахливе явище, тому всі розповіді про війну суційльний жах, а фото хлопців з котиками, навіть, не промінь, а лиже іскра...
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15.08.2022 13:43 Відповісти
чому мені й не сподобалися слова пані: так відбувається в усіх війнах. Не у всіх, лише у безвідповідальних політиків та полководців. недарма вони пустили інфовірус - війна все спише.
Треба, щоб не списувала.
ще один: переможців не судять. Треба судити, коли перемога досталася великою кров'ю і розрухою.
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15.08.2022 18:21 Відповісти
А коли американці вступили у війну?З запізненням у два роки?
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05.02.2023 12:11 Відповісти
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15.08.2022 08:57 Відповісти
.. Какая накуй Держава ??? Не смешите тапочки моей бабушки )) Не было ее у вас никогда и никогда не будет! Хватит,набаловались многонеуважаемые щеневмерлики за 30 лет своей "нэзалэжноситью" от своей одной извилины от кастрлюли.. Теперь все у вас будет по другому.. Не согласным в затылок 9 грамм свинца.. Остальные по традиции по схронам во Львов..
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16.08.2022 14:21 Відповісти
Вечная память Герою!!!
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15.08.2022 08:58 Відповісти
Вічна пам'ять
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15.08.2022 09:12 Відповісти
А можна хрипату зелупу обрізать???
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15.08.2022 09:14 Відповісти
Героям слава! А прес-секретарю президента в розслабленій позі на першому фото - ганьба в черговий раз. Звідки вони, які їх моральні цінності, хто їх вчив етикету?
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15.08.2022 09:15 Відповісти
..про який етікет може йти мова у поведінці зеленої шушери? Вони настільки імітують завантаженність та опікуванням у справах держави, що поголитися нема часу. Воно думає, що борода та військова форма зробить з зечмоні мужнього воїна?!))))
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15.08.2022 09:25 Відповісти
Вони підкреслюють свою приналежність до своїх. У них написано "краще живий собака як мертвий лев", але висновки зробили українці-тому і не здалися , а даємо москалю в пику.
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15.08.2022 10:04 Відповісти
в очах користувачів інтернету та виборців "папріколу" таки зробить...
Недавно був на одному міроприємстві, вхід за донати для ЗСУ.
Це була тусовка, українська музика, учасники віком 25-35 років. Вечір, ді-джеї, світло, коктейлі.
Організатори дуже пищались, що допомагають ЗСУ, зібрали 22 тисячі грн.
Нікому з них навіть в голову не приходить, що, якби не їх вибір в 2019-му, все це було б не потрібне...
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15.08.2022 13:24 Відповісти
... без сумніву... Нажаль *мудрий нарІд* нічого навіть і при війні зрозуміти не здатний. Тому і ріки крові... знищені судьби...міста... майбутне. З за рашистської паскуди і безмозлого зеленого дурня та такого ж безмозгого народця втрачені десятиліття майбутнього ...... І це трагедія!
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15.08.2022 16:25 Відповісти
до чого зелене не торкнеться - те або зламається, або загине.
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15.08.2022 10:52 Відповісти
Шана
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15.08.2022 09:24 Відповісти
РУС на себе та в хмари!
Шана та довічна повага Антоне.
Слава Україні!.
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15.08.2022 09:27 Відповісти
Слава Українським Льотчикам!
З перших годин великої війни я бачив їх в небі над Київщиною.
Вони йшли в бій проти авіації орків, якої було в рази більше. І вони валили орків!!!
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15.08.2022 09:31 Відповісти
Так,це пам'ять на все життя...Перший день -два наші літаки,мов стріли,пронеслися перед моїм вікном...А потім страшна новина-знищено один наш літак..Для мене це стало першою жахливою втратою з початком великої війни.
Наші золоті соколи закрили собою Київ,Україну.Нема в світі слів,щоб висловити ту біль і дяку їм,тим,що пішли в небо.Лише "Пливе кача"-плач і сум душі за загиблими синами України
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15.08.2022 11:23 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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потрібно пам"ятати що небо над Україною закрило не НАТО а українські соколи а хто і ціною власного життя
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ
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15.08.2022 15:09 Відповісти
Цей бобік зелений тільки подарунки вміє вручати.А воно подумало на чому наші воїни повинні воювати?Тільки чого варте подивитись на фото на льотні шоломи "першої свіжості" ,а літаки і все інше....Добре що бітуму для будівництва(крадівництва)в кацапів і бульбашів на мільярди накупляли...
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15.08.2022 09:31 Відповісти
лети друже
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15.08.2022 09:33 Відповісти
Светлая Вечная память Герою Украины 🙏❤️! Скорбим соболезнование семье …. Смерть рашистским оккупантам
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15.08.2022 09:43 Відповісти
Боже, чи ми зможемо вистояти без таких людей ...
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15.08.2022 09:50 Відповісти
Слава Герою!!!! Людина - легенда, про якого будуть писати книжки та на нього будуть рівнятись нові покоління льотчиків
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15.08.2022 09:55 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.08.2022 09:56 Відповісти
За кілька днів до загибелі президент нагородив його орденом «За мужність» III ступеня.

(без слів...)

Герої не вмирають!
Небо, вільне українське, прийняло в свої обійми найкращого льотчика... як і всіх інших, хто загинув за Україну...
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15.08.2022 10:22 Відповісти
Наш гундосый бедоносец и тут влез своими грязными лапами...
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15.08.2022 12:05 Відповісти
Помстимося за кожного! Смерть російсько-фашистським загарбникам!
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15.08.2022 10:32 Відповісти
про видатного воїна написали... а скільки загиблих простих, і ще загинуть... хай буде проклята вся раша з її населенням! всі кацапи хай здохнуть в муках, тварюки, разом зі своїм ******!!! кончена нація! мразота!
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15.08.2022 10:47 Відповісти
Мы тоже расслабились все 30 лет. Зная историю этой жестокой варварской страны-рашки,мы допустили демилитаризацию Украины,отдали ракеты,сократили армию и растродали огромное количество вооружений включая и самолеты-а теперь нам этого не хватает и именно из-за этого умирает так много наших солдат:у парашки многократное огневое преимущество. Да еще и во время войны выбрали главой страны человека с капитулянской антимилитаристической риторикой и программой. Мы Украинцы-тоже виноваты что сами себя сделали слабыми имея такого неадекватного соседа. Надеюсь сделаем выводы 1 раз и на тысячу лет
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15.08.2022 11:01 Відповісти
шановний не називайте стадо нацією
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15.08.2022 15:05 Відповісти
Слава та вична шана Герою Украини!
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15.08.2022 10:56 Відповісти
погана прикмета - брати щось у хриплого
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15.08.2022 11:00 Відповісти
Бідосіка
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15.08.2022 13:57 Відповісти
Вічна Шана Герою!
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15.08.2022 11:21 Відповісти
Співчуття рідним та близькім.
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15.08.2022 11:43 Відповісти
Украина теряет лучших,умных,профессиональных,мужественных,душа разрывается от боли и печали. И в тоже время злость и ненависть не только к врагу,но и к этим холеным,брехливым,циничным зеленым мордам.
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15.08.2022 12:56 Відповісти
Будемо випалювати зелень гербіцидом.
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15.08.2022 13:27 Відповісти
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15.08.2022 13:56 Відповісти
Герої не вмирають!
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15.08.2022 14:17 Відповісти
Сердце обливается кровью. Верный отважный сын своего народа. Он не боялся смерти ради Родины. Прощайте ГЕРОЙ!!!
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15.08.2022 14:44 Відповісти
українські військові льотчики всі патріоти
та і не тільки льотчики
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15.08.2022 15:03 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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15.08.2022 15:02 Відповісти
Слава героям Вони будуть жити поки їх будуть пам'ятати Не забуваймо наших захисників
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15.08.2022 15:15 Відповісти
Найкращих втрачаємо...Потім камікадзе літати будуть
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15.08.2022 15:15 Відповісти
по-українськи:
- московський "льотчик" це український летун
- війна у нас московсько-українська
 (росіяни - це мешканці басейну ріки Рось, який має назву також Росія)
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15.08.2022 16:27 Відповісти
Не могу сдержать слезы(((
Герою слава !!!!

Смерть руским тварям!
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15.08.2022 16:54 Відповісти
Боневтик---бедоносец!
Пусть почтой награды посылает и не касается своими рученками наших Героев!
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15.08.2022 20:12 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!!
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17.08.2022 20:33 Відповісти
 
 