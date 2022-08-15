Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад. ФОТО

На російсько-українській війні загинув військовий пілот вищого класу Антон Листопад з Івано-Франківська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, де навчався Антон Листопад.

"З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад - на захисті Свободи і Незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою - орденом "За мужність" 3-го ступеня", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році Антон був визнаний найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ, був учасником бойових дій на сході України.

"Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30 річниці Незалежності України проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", - розповіли у ліцеї.

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