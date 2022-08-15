Захищаючи Україну, загинув один із найкращих військових пілотів Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад. ФОТО
На російсько-українській війні загинув військовий пілот вищого класу Антон Листопад з Івано-Франківська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради, де навчався Антон Листопад.
"З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад - на захисті Свободи і Незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом високою державною нагородою - орденом "За мужність" 3-го ступеня", - йдеться у повідомленні.
У 2019 році Антон був визнаний найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ, був учасником бойових дій на сході України.
"Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30 річниці Незалежності України проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", - розповіли у ліцеї.
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Вічна пам'ять всім Героям. Низький уклін вашим подвигам.
Хай буде немало, але я думаю як написала.
Так відбувається у всіх війнах. Нічого нового.
Не знаю, як зараз, правди ніхто не скаже, може, і правильно...
Війна жахливе явище, тому всі розповіді про війну суційльний жах, а фото хлопців з котиками, навіть, не промінь, а лиже іскра...
Треба, щоб не списувала.
ще один: переможців не судять. Треба судити, коли перемога досталася великою кров'ю і розрухою.
Недавно був на одному міроприємстві, вхід за донати для ЗСУ.
Це була тусовка, українська музика, учасники віком 25-35 років. Вечір, ді-джеї, світло, коктейлі.
Організатори дуже пищались, що допомагають ЗСУ, зібрали 22 тисячі грн.
Нікому з них навіть в голову не приходить, що, якби не їх вибір в 2019-му, все це було б не потрібне...
Шана та довічна повага Антоне.
Слава Україні!.
З перших годин великої війни я бачив їх в небі над Київщиною.
Вони йшли в бій проти авіації орків, якої було в рази більше. І вони валили орків!!!
Наші золоті соколи закрили собою Київ,Україну.Нема в світі слів,щоб висловити ту біль і дяку їм,тим,що пішли в небо.Лише "Пливе кача"-плач і сум душі за загиблими синами України
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потрібно пам"ятати що небо над Україною закрило не НАТО а українські соколи а хто і ціною власного життя
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
(без слів...)
Герої не вмирають!
Небо, вільне українське, прийняло в свої обійми найкращого льотчика... як і всіх інших, хто загинув за Україну...
та і не тільки льотчики
- московський "льотчик" це український летун
- війна у нас московсько-українська
(росіяни - це мешканці басейну ріки Рось, який має назву також Росія)
Герою слава !!!!
Смерть руским тварям!
Пусть почтой награды посылает и не касается своими рученками наших Героев!