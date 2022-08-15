Вночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання в Слобідському районі, Мерефі, Чугуєві, - Синєгубов

Цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

"Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. Решта російських ракет до цілей не дісталися", - зазначає Синєгубов.

Він також інформує, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних. У Богодухівському - жінку 83 років, в Ізюмському - 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти", - інформує очільник регіону.

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"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами", - резюмує Синєгубов.