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Новини Війна
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Вночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання в Слобідському районі, Мерефі, Чугуєві, - Синєгубов

харків

Цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих.

"Попередньо: кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. Решта російських ракет до цілей не дісталися", - зазначає Синєгубов.

Він також інформує, що протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних. У Богодухівському - жінку 83 років, в Ізюмському - 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти", - інформує очільник регіону.

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"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами", - резюмує Синєгубов.

Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) Харків (5702) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859) Бєлгород (512)


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Де зелене тріпло? Воно ж обіцяло давати адекватну відповідь.
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15.08.2022 08:57 Відповісти
Хаха. Видосиков от Лохабонэвтик обсмотрелись? Как он может адекватно ответить своему кумиру, если обещал поднести ему Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
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15.08.2022 09:08 Відповісти
Він уже забув коли,кому і що він обіцяв. Читала вчора танкіста з виходом з Маріуполя, як вони ішли 170 км до своїх. Невже не можна було і Азовсталі захисників вивести маленькими групами, так ні злоба на Азов взяла верх. А ви пишите про його дерев'яні обіцянки
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15.08.2022 09:09 Відповісти
У Боневтіка війна в голові давно закінчилася
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15.08.2022 09:10 Відповісти
"...Близько 3 години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода..." - они там даже не знают точно когда и сколько "прилетело", потому что воздушную тревогу включили уже после первых взрывов. они же должны предупреждать, а не воронки в земле и жертвы считать. зачем они тогда вообще нужны...
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15.08.2022 16:42 Відповісти
 
 