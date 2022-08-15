Кличко просить киян підготувати на зимовий період теплий домашній одяг та ковдри

У мерії Києва не відкидають, що зима буде надзвичайно важкою. Газ для населення буде і дорожчати він не буде. Але потрібно враховувати, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Стосовно прогнозів, чи вистачатиме Києву газу, чи буде електрика і до чого готуватися місту, Кличко зазначив: "не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ - це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо", - розповів Кличко.

Мер також повідомив, що було закуплено генератори, паливо для цих генераторів. Передусім, вони підуть на лікарні, на садки і школи.

"Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було. Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це доволі короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - додав Кличко.

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