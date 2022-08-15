Кличко просить киян підготувати на зимовий період теплий домашній одяг та ковдри
У мерії Києва не відкидають, що зима буде надзвичайно важкою. Газ для населення буде і дорожчати він не буде. Але потрібно враховувати, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.
Стосовно прогнозів, чи вистачатиме Києву газу, чи буде електрика і до чого готуватися місту, Кличко зазначив: "не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ - це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо", - розповів Кличко.
Мер також повідомив, що було закуплено генератори, паливо для цих генераторів. Передусім, вони підуть на лікарні, на садки і школи.
"Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було. Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це доволі короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - додав Кличко.
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Слышал в 2014 что АТО должно длится часы.
Но тот кто это говорил уже четвёртый год как ничего не решает.
А тот который решает, который войну в своей голове закончил, что он увидел в глазах *****?
2) пробросы были уже летом 2014
Это было в Мюнхене.
"
Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну"."
Правду Віталік сказав,така зима буде у багатьох українських містах,про прифронтові міста і села взагалі боляче думати,як там все буде.Чи краще,щоб Кличко про шашлики на Новий рік і тепло та комфорт брехав,як найвеличніший?Бо правда вона така,не дуже подобається іноді
Тема статті-правда про зиму в столиці.щоб деякі наївні не чекали,що все буде ,як до великої війни.А вам захотілося зраду розігнати,і вирвавши речення,перенести діалог в зовсім інше русло.
научись правильно писАть имя мэра Киева. или вам любителям нелоха этого не дано?
Мовою спілкуватись руськаязичная чєлюсть мєшаєт, Манька?
З таким ставленням до людей ми ніколи не станемо Європою...
Агов, як вам там - хочете жити як жили раніше, як інфантильні вівці? Тоді або допомагайте, або не заважайте, а зараз позакривайте свої ротяки, а то ці соціальні комунікації випустили у світ усіх вас, тупих і самовпевнених недоучок, які вважають що їхня думка така важлива...
Проблема не в профілактиці, а в тому, що Київтеплоенерго не переказав гроші Київгазу.
Цікаво, в розвинених країнах таке можливо взагалі?
И им не объяснить, что в проблемных уловиях газ нужно экономить летом для зимы. Поэтоиу и проводится операция прикрытия, мол воду не греем потому, что трубы проверяем!
"Да ладно! Зима будет тёплой, морозы будут ну максимум до -5С. К чему там готовиться? Газ у нас сейчас есть, мы его постоянно закачиваем в хранилища. Так что беспокоиться не о чем! Запасаемся мяском к новогоднему шашлычку. "