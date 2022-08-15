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Кличко просить киян підготувати на зимовий період теплий домашній одяг та ковдри

тепло,тарифи,опалення

У мерії Києва не відкидають, що зима буде надзвичайно важкою. Газ для населення буде і дорожчати він не буде. Але потрібно враховувати, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Стосовно прогнозів, чи вистачатиме Києву газу, чи буде електрика і до чого готуватися місту, Кличко зазначив: "не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ - це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо", - розповів Кличко.

Мер також повідомив, що було закуплено генератори, паливо для цих генераторів. Передусім, вони підуть на лікарні, на садки і школи.

"Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма - 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було. Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це доволі короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - додав Кличко.

Також читайте: Україна на 70% готова до нового опалювального сезону, - Чернишов

Автор: 

газ (10495) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) опалювальний сезон (1754)


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Топ коментарі
+14
Ви статтю читали?Де Віталік там вихваляється?Він сказав про реальний стан ,про можливі диверсії,на які ціна на газ зовсім не впливає.Причисляти Кличка до зебілів,це взагалі некоректно.
Правду Віталік сказав,така зима буде у багатьох українських містах,про прифронтові міста і села взагалі боляче думати,як там все буде.Чи краще,щоб Кличко про шашлики на Новий рік і тепло та комфорт брехав,як найвеличніший?Бо правда вона така,не дуже подобається іноді
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15.08.2022 09:25 Відповісти
+10
У Німеччині заплановано ÷19 для шкіл,дитячих закладів, лікарень. Переживемо, якби тільки газу убивць здихатися.
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15.08.2022 09:04 Відповісти
+8
Зеленський нас зігріє теплими словами та гарячими обіцянками . 73 % так же цього хотіли !
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15.08.2022 09:14 Відповісти
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У Німеччині заплановано ÷19 для шкіл,дитячих закладів, лікарень. Переживемо, якби тільки газу убивць здихатися.
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15.08.2022 09:04 Відповісти
там дома энергоэффективные. а у нас будет дубарь!
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15.08.2022 09:25 Відповісти
Ха-ха-ха. Працюю на німецьку компанію зараз, що займається сертифікацією енергоефективності будинків. Звичайно, там з цим краще, ніж у нас через законодавство, яке забов'язує власників будинків дещо робити, але в цілому, корпорації-домовласники от тільки зараз починають щось думати серйозно в цьому напрямку.
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15.08.2022 09:48 Відповісти
а що буде в Харкові, Миколаєві і менших містах які постійно обстрілюють московити? Зелень дочекається зими і отримає ще один привід перестать стрелять і сойтісь пасрєдінє?
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15.08.2022 09:09 Відповісти
А хіба ви не чули про рішуче проведену потужну реформу децентралізації? Йдіть до свого мера
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15.08.2022 09:15 Відповісти
Я слышал что зеля в своей голове войну закончил, но обстрелы Харькова не прекратились и это не компетенция мэра.
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15.08.2022 09:23 Відповісти
Нет, не слышал.

Слышал в 2014 что АТО должно длится часы.

Но тот кто это говорил уже четвёртый год как ничего не решает.

А тот который решает, который войну в своей голове закончил, что он увидел в глазах *****?
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15.08.2022 09:38 Відповісти
У тебе або слух вибірковий, або нездатність розуміти й оцінювати почуте. Антитерористична операція проти НЕРЕГУЛЯРНИХ збройних формувань РФ і їхніх українських спільників успішно йшла до кінця серпня 2014 року і невдовзі мала закінчитися, але тоді немита ввела на Донбас свої РЕГУЛЯРНІ війська, і це перестало бути АТО, хоча й продовжувалося доволі довго так називатися. Це вже була війна.
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15.08.2022 10:03 Відповісти
1) я писал зебилу

2) пробросы были уже летом 2014
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15.08.2022 10:42 Відповісти
На рашенских болотах ты скорее всего слышал!
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15.08.2022 09:32 Відповісти
У тебя географическая ориентация страдает. А может и сексуальная.

Это было в Мюнхене.

"

Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском ланче в Мюнхене заявил, что "в своем мозгу закончил войну"."
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15.08.2022 09:40 Відповісти
возможно, я с вами редко общаюсь
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15.08.2022 10:45 Відповісти
А що, мер може сам Стугни, Вільхи, Грім, танки, системи ППО закупити? Якщо так, то павіщо нам зелупа, чмігалі і інші зелуні рагулі?
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15.08.2022 09:25 Відповісти
Что ты предлогаешь сдаться? Иди сдайся. Будет тебе и вода и тепло в Гулаге
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15.08.2022 09:29 Відповісти
Так русня тут и днем и ночью к этому призывает, прикрываясь украинскими флагми под никами
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15.08.2022 09:34 Відповісти
Ех. Ось що значить нема реформаторів у владі. Газ, такий товар як всє, не дорожчає. І навіть полум'яний борцун з корупцією у газовій сфері Віталік вихваляється цим. Зєбіли, ну что жи ви надєлалі?!
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15.08.2022 09:14 Відповісти
Ви статтю читали?Де Віталік там вихваляється?Він сказав про реальний стан ,про можливі диверсії,на які ціна на газ зовсім не впливає.Причисляти Кличка до зебілів,це взагалі некоректно.
Правду Віталік сказав,така зима буде у багатьох українських містах,про прифронтові міста і села взагалі боляче думати,як там все буде.Чи краще,щоб Кличко про шашлики на Новий рік і тепло та комфорт брехав,як найвеличніший?Бо правда вона така,не дуже подобається іноді
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15.08.2022 09:25 Відповісти
А ви читали? "...газ для населення буде і що дорожчати він не буде...." Чи це він не хвалиться, а бідкається, пригадуючи як газ здорожчав вдесятеро, завдяки політсилі, яку він колись очолював?
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15.08.2022 09:31 Відповісти
Слушай, провокатор. Ты весь форум уже засрал...
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15.08.2022 09:36 Відповісти
Ще раз-ви статтю читали?Чи видерти речення з контексту,і мусолити його,відриваючи від теми написаного -це не маніпуляція?Кличко не хвалиться,і не бідкається-він називає факти.
Тема статті-правда про зиму в столиці.щоб деякі наївні не чекали,що все буде ,як до великої війни.А вам захотілося зраду розігнати,і вирвавши речення,перенести діалог в зовсім інше русло.
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15.08.2022 09:38 Відповісти
Руссскій воєнний корабль, іді *****!
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15.08.2022 10:07 Відповісти
Зеленський нас зігріє теплими словами та гарячими обіцянками . 73 % так же цього хотіли !
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15.08.2022 09:14 Відповісти
оце пасміюцця, мляді
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15.08.2022 09:27 Відповісти
Спасибо Виталий!
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15.08.2022 09:17 Відповісти
Про гаряче водопостачання в Києві, я так розумію, взагалі можна забути як в принципі?
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15.08.2022 09:18 Відповісти
Б-же, ще є люди, яким подобається, що їм гріють воду та через півКиєва дірявими трубами подають втридорога
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15.08.2022 09:22 Відповісти
Ні не подобається. Але Педаля і смотрящіє протягнули принцип "брав-не брав". При наявності бойлера і лічильника все одно будете платити за транспортування, подачу на будинок тощо.
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15.08.2022 09:26 Відповісти
Та знаю. Ще й відмовиться від цієї подачі майже нереально
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15.08.2022 09:33 Відповісти
убогая!
научись правильно писАть имя мэра Киева. или вам любителям нелоха этого не дано?
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15.08.2022 09:50 Відповісти

Мовою спілкуватись руськаязичная чєлюсть мєшаєт, Манька?
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15.08.2022 11:15 Відповісти
Та i менi бiлше до вподоби - Вiталик - педалик))) Ну любе вiн велосипед!
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15.08.2022 11:27 Відповісти
Мене тариф на гарячу воду влаштовує, не влаштовує, що її немає вже 2,5 місяці. До 01.08 її відсутність прикривали "гідравлічними випробуваннями", а після 01.08 теплоенерго відповідає, що вони не переказали гроші Київгазу за підігрів води !!!
З таким ставленням до людей ми ніколи не станемо Європою...
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15.08.2022 09:27 Відповісти
чартової матері, мене просто (я так скажу) надзвичайно дивують ті ДЕБІЛИ, які не можуть скласти 2 до 2 і накінець побачити, що у нас війна, що може трапитися все, що завгодно. А то говорять: "ой, вода не така гаряча, чи в магазинах немає мого хліба, чи ще щось. Ви що, зовсім на іншій планеті живете? ЄЙ, ІДІОТИ, ВИ НЕ ЗАКРИЄТЕСЯ ВІД ВІЙНИ В СВОЇХ КВАРТИРІ. це ви голосували за цього барана, який асфальт клав, а точніше гроші пиляв на цьому, бо дороги подорожчали в 3 рази, чи чекали шашлики, замість того, щоб робити зброю і збільшувати армію.
Агов, як вам там - хочете жити як жили раніше, як інфантильні вівці? Тоді або допомагайте, або не заважайте, а зараз позакривайте свої ротяки, а то ці соціальні комунікації випустили у світ усіх вас, тупих і самовпевнених недоучок, які вважають що їхня думка така важлива...
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15.08.2022 09:38 Відповісти
А без образ спілкуватися можете?
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15.08.2022 09:44 Відповісти
ні, не можу, я і так стримуюся ще. бо задовбали ви, примітивні обивателі, які тільки про свій шлунок і думаєте і то не завжди, інколи самі не знаєте, чого реально хочете. Навіть, якщо справді подивитися, то про дітей своїх, про свої здоров'я ніц не думаєте, бо якби думали, то поводилися по іншому. Живете навіть не сьогоднішнім днем, а якимись ілюзіями і в якомусь вами побудованому світі, однак вигрібати через таку вашу поведінку мають усі. Бо, бачте, у нас загальне виборче право і рівні в ньому і алкаш з неуком і освідчена, мотивована людина.
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15.08.2022 11:03 Відповісти
с таким электорат нам ближе азия. средняя!
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15.08.2022 09:52 Відповісти
Бойлер та його встановлення коштують не дуже великих грошей (на 50л щось близько 3700 гр + за роботу майстру). Звичайно, неприємно, що треба витратити кошти, шукати місце для бойлера та можливість підключення, але воно того варте. Ніколи не залежиш від гарячого водопостачання (яке і у мирні часи не завжди було)-дуже зручно.
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15.08.2022 09:46 Відповісти
Не в кожному будинку електропроводка може витримати підключення бойлера
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15.08.2022 09:55 Відповісти
Каждый, даже с алюминиевой проводкой. Мощность бойлера не превыщает мощность утюга.
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15.08.2022 10:28 Відповісти
Електропраскою користуєтеся вдома ? Вона споживає 2-2,5 кВт. Бойлер на 50л-1,5 кВт. Протягнути від елетрощитка день у коридорі до ванної окремий провід 2,5 кв.мм у наружному пластиковому коробі, встановити диф-автомат та розетку - не є проблемою.
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15.08.2022 10:36 Відповісти
Сейчас Киев полностью с горячей водой.
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15.08.2022 09:49 Відповісти
Неправда!
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15.08.2022 09:53 Відповісти
Что неправда? Профилактика почти закончилась во всем городе. Есть отдельные места с проблемами как и годами раньше. А скажи на какой улице нет горячей воды.
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15.08.2022 10:26 Відповісти
Читайте мій коментар від 09:27.
Проблема не в профілактиці, а в тому, що Київтеплоенерго не переказав гроші Київгазу.
Цікаво, в розвинених країнах таке можливо взагалі?
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15.08.2022 10:46 Відповісти
Так в на какой улице в Киеве отсутствует горячаяя вода???
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15.08.2022 19:44 Відповісти
на печерске)))
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15.08.2022 22:54 Відповісти
https://znaj.ua/ru/politics/213630-zelenskiy-vislovivsya-pro-drakonivski-tarifi-rishennya-ye
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15.08.2022 10:15 Відповісти
Понятно, что крикливых дураков - полным полно!
И им не объяснить, что в проблемных уловиях газ нужно экономить летом для зимы. Поэтоиу и проводится операция прикрытия, мол воду не греем потому, что трубы проверяем!
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15.08.2022 10:41 Відповісти
60% Києва з гарячою водою, 40% без. Це по-Вашому економія на зиму?
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15.08.2022 10:47 Відповісти
Всю жизнь на 2-4 недели в Киеве отключали летом горячую воду для профилактики оборудования. При испытаниях всю жизнь происходили поломки и утечки. В чем суть зрады в 2022 году?
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15.08.2022 19:47 Відповісти
Фантазія мовою оригіналу:

"Да ладно! Зима будет тёплой, морозы будут ну максимум до -5С. К чему там готовиться? Газ у нас сейчас есть, мы его постоянно закачиваем в хранилища. Так что беспокоиться не о чем! Запасаемся мяском к новогоднему шашлычку. "
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15.08.2022 11:01 Відповісти
Вы там у себя в Германии утепляйтесь, для начала, а не лезьте в Украину
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15.08.2022 19:49 Відповісти
 
 