Посол України Кізім відреагував на слова представника Міноборони Білорусі про "непричетність" до війни: Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України
Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь не лише підтримує, а й є прямим учасником так званої російської військової спецоперації.
Про це заявив український посол у Білорусі Ігор Кізім, передає Цензор.НЕТ.
Посол відреагував на слова офіційного представника Міноборони – Валерія Ревенка, сказані ним у нещодавньому інтерв'ю "Супутнику бай" про те, що Київ "не готовий до конструктивного діалогу".
"Гадаю, треба розуміти про яку готовність говорить офіційний представник міноборони. Адже військово-політичне керівництво Білорусі, на відміну від експертів-прогандистів, розуміє, що з 24 лютого, з моменту, коли Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України, несучи смерть та руйнування, слово "конструктивний" стало недоречним. Він також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло в Україну з території Білорусі з використанням усієї можливої інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що ми не учасники збройного протистояння ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше. А ще це суперечить словам А.Лукашенка, який в інтерв'ю Франс-прес прямо сказав, що він (у його інтерпретації Білорусь) не лише підтримує, а й є прямим учасником так званої російської військової спецоперації", - наголосив Кізім.
За його словами, Ревенко правильно зауважив, що "обстановка на півдні в Україні розвивається", однак "головне зробити об'єктивні висновки з розвитку ситуації та чесно доповісти "нагору", що поразка Росії неминуча".
"Ця війна потрібна лише Росії. Білорусі, як і Україні, вона не потрібна. Це видно за опитуваннями білорусів, які, на відміну від "zомбованих" росіян, абсолютно не хочуть воювати з українцями і підтримую нас. Дослухайтеся до них. А ще багато білорусів під час зустрічей кажуть: "Слава Україні!", - зазначив посол.
Будь ласка, зачекайте...
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тому на те що гавкає холуй лукашенко взагалі не варто звертати уваги
Цим людям треба допомогати у поверненні на Неньку через білорашку...
Тобто ніт.
@DNikitich
***. Як же смішно було. Особливо зараз. Коли допоміг прямим ворогам України.
https://twitter.com/DNikitich/status/1558477651584638977
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