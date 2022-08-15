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Новини Війна
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Посол України Кізім відреагував на слова представника Міноборони Білорусі про "непричетність" до війни: Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України

кізім

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь не лише підтримує, а й є прямим учасником так званої російської військової спецоперації.

Про це заявив український посол у Білорусі Ігор Кізім, передає Цензор.НЕТ.

Посол відреагував на слова офіційного представника Міноборони – Валерія Ревенка, сказані ним у нещодавньому інтерв'ю "Супутнику бай" про те, що Київ "не готовий до конструктивного діалогу".

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"Гадаю, треба розуміти про яку готовність говорить офіційний представник міноборони. Адже військово-політичне керівництво Білорусі, на відміну від експертів-прогандистів, розуміє, що з 24 лютого, з моменту, коли Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України, несучи смерть та руйнування, слово "конструктивний" стало недоречним. Він також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло в Україну з території Білорусі з використанням усієї можливої ​​інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що ми не учасники збройного протистояння ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше. А ще це суперечить словам А.Лукашенка, який в інтерв'ю Франс-прес прямо сказав, що він (у його інтерпретації Білорусь) не лише підтримує, а й є прямим учасником так званої російської військової спецоперації", - наголосив Кізім.

За його словами, Ревенко правильно зауважив, що "обстановка на півдні в Україні розвивається", однак "головне зробити об'єктивні висновки з розвитку ситуації та чесно доповісти "нагору", що поразка Росії неминуча".

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"Ця війна потрібна лише Росії. Білорусі, як і Україні, вона не потрібна. Це видно за опитуваннями білорусів, які, на відміну від "zомбованих" росіян, абсолютно не хочуть воювати з українцями і підтримую нас. Дослухайтеся до них. А ще багато білорусів під час зустрічей кажуть: "Слава Україні!", - зазначив посол.

армія рф (17854) Білорусь (7969) вторгнення (380) посольство України (285)


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Топ коментарі
+19
Бульбаші паскуди.
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15.08.2022 09:03 Відповісти
+16
Чому в нас ще є дипломатичні відносини з сраними драниками?
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15.08.2022 09:06 Відповісти
+13
Сернд бульбашів 70 відсотків таких рашистів як і серед кацапів вони вбивали українців, і під Черніговом і під Гостомелем
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15.08.2022 09:09 Відповісти
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Бульбаші паскуди.
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15.08.2022 09:03 Відповісти
під кончених придурків їм вигодно косити... чмошна нація...
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15.08.2022 11:02 Відповісти
сама назва "посол Білорусі" вже є хибною.
тому на те що гавкає холуй лукашенко взагалі не варто звертати уваги
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15.08.2022 09:05 Відповісти
По ходу там написано "посол України"...
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15.08.2022 09:35 Відповісти
Чому в нас ще є дипломатичні відносини з сраними драниками?
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15.08.2022 09:06 Відповісти
Через білорашку в Україну повертається багато людей, які вимушені були тікати з окупованих територій через рашку. З Харківської області, через бєлгородську, з Херсонської, через Крим. В них інших варіантів не було.
Цим людям треба допомогати у поверненні на Неньку через білорашку...
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15.08.2022 09:50 Відповісти
можете підказати як саме повертаються ті ваші уявні люди через бєлоруссію? Космічно червоточиною? Магічним закляттям телепорту? Грою в Minesweeper в реальному житті?
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16.08.2022 20:36 Відповісти
Сернд бульбашів 70 відсотків таких рашистів як і серед кацапів вони вбивали українців, і під Черніговом і під Гостомелем
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15.08.2022 09:09 Відповісти
це вже підтвердили бійці полку Калиновського.
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15.08.2022 11:04 Відповісти
Як же добре, що через участь Білорусі у війні ми рішуче розірвали з ними дипломатичні стосунки.

Тобто ніт.
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15.08.2022 09:11 Відповісти
Чому не відкликане посольство з бульбашії?
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15.08.2022 09:15 Відповісти
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙
@DNikitich
***. Як же смішно було. Особливо зараз. Коли допоміг прямим ворогам України.
https://twitter.com/DNikitich/status/1558477651584638977
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15.08.2022 09:22 Відповісти
https://twitter.com/mamay1950/status/1559011836237848576 https://twitter.com/mamay1950/status/1559011836237848576

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15.08.2022 09:23 Відповісти
ЦЕ ЛУКАВСТВО. Так він же ЛУКАвШенко
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15.08.2022 09:24 Відповісти
Відповідь всім, хто питає, чому досі існують дипвідносини із бєларусієй (розміщено на сайті Посольства України в РБ): "Відповідно до Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, яка була уведена в дію Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № , «у відносинах з Республікою Білорусь буде послідовно демонструватися солідарність із білоруським народом у прагненні розвивати європейську, демократичну і правову державу, а також не допустити обмеження державного суверенітету Республіки Білорусь з боку Російської Федерації. Інтересам України відповідає розвиток прагматичного українсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва. Буде вжито заходів для завершення договірно-правового оформлення державного кордону України з сусідніми державами, зокрема процес демаркації державного кордону України з Республікою Білорусь".
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15.08.2022 09:24 Відповісти
Ну тіпа із 26 серпня 2021 року нічого не змінилось...
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15.08.2022 09:37 Відповісти
26 серпня 2021 вже як 4 місяці російські війська готувались до вторгнення в Україну з території Бєлоруссії.
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16.08.2022 20:38 Відповісти
Нарешті цей нікчема писка розкрив, сидить у тій білорасєї ху... Ньою займається...
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15.08.2022 09:35 Відповісти
Цей російський холуй дозволив зі своєї країни обстрілювати українців і я не хочу знати, чи це стріляли руZкіє, чи стріляли білоруси , бо я точно знаю, що гинули українці!

"Нет разницы между убийством человека и принятием решения, в результате которого этого человека убьют другие. Это в точности то же самое, если не хуже..."

© Голда Меир
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15.08.2022 10:09 Відповісти
Бульбашей потрібно теж натягнути репараціями. І якщо не зможуть платити відбирати теріторіями та підприємствами.
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15.08.2022 10:20 Відповісти
Белорусы давно обрабатываются рашистской пропагандой при поддержке Лукашеску, вопрос в их решительности - как "удачно" прошла попытка "миром" протестовать против своего таракана так же и будет с попыткой самого таракана массово бросить белорусов в топку войны.
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15.08.2022 11:02 Відповісти
Прежде чем хаить всех беларусов, нужно вспомнить наш 2019-й год, и наличие у нас 73% виборців, які голосують серцем.
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15.08.2022 12:23 Відповісти
так у нас є 73% дурнів. Але є решта нормальних, які і тягнуть на собі Україну. На Бєлорусії дурнів 99.99%.
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16.08.2022 20:39 Відповісти
 
 