Посол України Кізім відреагував на слова представника Міноборони Білорусі про "непричетність" до війни: Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь не лише підтримує, а й є прямим учасником так званої російської військової спецоперації.

Про це заявив український посол у Білорусі Ігор Кізім, передає Цензор.НЕТ.

Посол відреагував на слова офіційного представника Міноборони – Валерія Ревенка, сказані ним у нещодавньому інтерв'ю "Супутнику бай" про те, що Київ "не готовий до конструктивного діалогу".

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"Гадаю, треба розуміти про яку готовність говорить офіційний представник міноборони. Адже військово-політичне керівництво Білорусі, на відміну від експертів-прогандистів, розуміє, що з 24 лютого, з моменту, коли Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися до України, несучи смерть та руйнування, слово "конструктивний" стало недоречним. Він також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло в Україну з території Білорусі з використанням усієї можливої ​​інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що ми не учасники збройного протистояння ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше. А ще це суперечить словам А.Лукашенка, який в інтерв'ю Франс-прес прямо сказав, що він (у його інтерпретації Білорусь) не лише підтримує, а й є прямим учасником так званої російської військової спецоперації", - наголосив Кізім.

За його словами, Ревенко правильно зауважив, що "обстановка на півдні в Україні розвивається", однак "головне зробити об'єктивні висновки з розвитку ситуації та чесно доповісти "нагору", що поразка Росії неминуча".

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"Ця війна потрібна лише Росії. Білорусі, як і Україні, вона не потрібна. Це видно за опитуваннями білорусів, які, на відміну від "zомбованих" росіян, абсолютно не хочуть воювати з українцями і підтримую нас. Дослухайтеся до них. А ще багато білорусів під час зустрічей кажуть: "Слава Україні!", - зазначив посол.