УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6029 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 958 5

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 750 осіб, 233 літаки, 195 гелікоптерів, 1 876 танків та 4 141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 750.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1876 (+12) од,

бойових броньованих машин - 4141 (+15) од,

артилерійських систем - 985 (+5) од,

РСЗВ  - 261 (+0) од,

засоби ППО  - 136 (+0) од,

літаків -233 (+0) од,

гелікоптерів - 195 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 187 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3044 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment - 92 (+1).

Також читайте: Українські воїни знищили ворожий танк, САУ та бойову машину десанту, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 750 осіб, 233 літаки, 195 гелікоптерів, 1 876 танків та 4 141 броньована машина 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) знищення (7586) техніка (1857) втрати (4452)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, зер гут!
показати весь коментар
15.08.2022 09:20 Відповісти
100% gut 👍
показати весь коментар
15.08.2022 09:25 Відповісти
Гаряче сьогодні! І орків немало, і по техніці гуд!!!
показати весь коментар
15.08.2022 09:29 Відповісти
а це означає, що орки наступають, закидають наші окопи м'ясом і залізяччам. Не показали в цьому звіті лише, скількома снарядами та бомбами орки нас закидали ...
показати весь коментар
15.08.2022 10:28 Відповісти
Лаптєльот всьо.
показати весь коментар
15.08.2022 09:44 Відповісти
 
 