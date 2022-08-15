Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43 750 осіб, 233 літаки, 195 гелікоптерів, 1 876 танків та 4 141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 750.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1876 (+12) од,

бойових броньованих машин - 4141 (+15) од,

артилерійських систем - 985 (+5) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків -233 (+0) од,

гелікоптерів - 195 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 187 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3044 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment - 92 (+1).

Також читайте: Українські воїни знищили ворожий танк, САУ та бойову машину десанту, - ОК "Південь"

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.