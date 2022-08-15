На Миколаївщині ворожі снаряди пошкодили готель, навчальний заклад, гаражі та будинки: ворог гатив по обласному центру та селах, - ОВА

На Миколаївщині протягом доби зафіксовано ворожі обстріли трьох громад.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Вночі, 15 серпня, близько 2:40, росіяни обстріляли Миколаїв. Пошкоджено навчальний заклад, в ньому обвалилась частина будівлі, та готель на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

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Вночі 15 серпня ворог обстріляв село Котляреве Шевченківської громади та село Поляна Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та гаражі, інформація уточнюється. Зранку окупанти гатили по селу Широке. В результаті чого пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає.

14 серпня, орієнтовно о 9:30, 12:00, 16:00 та 21:00 зафіксовані обстріли за межами села Широке Широківської громади. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Протягом минулої доби були обстріли околиць селища Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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