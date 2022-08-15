Перед пунктами пропуску на виїзд з України утворилися черги із понад сотні автомобілів та 9 автобусів
Станом на ранок понеділка, 15 серпня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів та автобусів, пішоходів немає.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.
Так, на кордоні з Польщею перед ПП "Устилуг" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів. У "Шегинях" утворилася черга з 2 автобусів, в "Раві-Руській" – із 5. Тоді як на інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.
На кордоні зі Словаччиною в "Малому Березному" та "Малих Селменцях" без черг. У пункті пропуску "Ужгород" очікують 15 легкових автомобілів та 2 автобуси, пішоходи відсутні.
На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у чотирьох пунктах пропуску. Зокрема, у "Тисі" у чергах стоять 20 автомобілів, у "Косино" – 10. Крім того, у "Лужанці" утворилася черга також із 10 автівок, а у "Вилку" – із 15.
На кордоні з Румунією черги є лише на пункті пропуску "Порубне" – 15 автомобілів. Водночас у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг не спостерігається взагалі.
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🤣🤣🤣утворилися черги із понад сотні автомобілів Джерело:
30 хвилин тривае прохід кордону - ВОТ чому потрібно вчитись українським прикордонникам .
30 хвилин - це не черга - тількі паспорт показуешь , вони його сканують - і все.
в Україні на кордоні 100 авто на одному КП будуть стоять місяц
100 балів
грузи дійсно стоять на митниці по 5 днів, і дійсно нічого не робиться
⁉️⁉️⁉️А ДЕ ТОЙ ПРИДУРОК НАЙЕМ , який так турбувався
що АВТО ІЗ НУЛЬОВИМ РОЗМИТНЕННЯМ заважають грузовим вантажам і роблять чергу? лишив українців дешевих авто , а черги не зникли . НО ЦЕ корупціонера Найема , виполнившего заказ АВТОБАРИГ вже не турбуе