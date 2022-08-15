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Перед пунктами пропуску на виїзд з України утворилися черги із понад сотні автомобілів та 9 автобусів

лужанка

Станом на ранок понеділка, 15 серпня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів та автобусів, пішоходів немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

Так, на кордоні з Польщею перед ПП "Устилуг" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів. У "Шегинях" утворилася черга з 2 автобусів, в "Раві-Руській" – із 5. Тоді як на інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в "Малому Березному" та "Малих Селменцях" без черг. У пункті пропуску "Ужгород" очікують 15 легкових автомобілів та 2 автобуси, пішоходи відсутні.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у чотирьох пунктах пропуску. Зокрема, у "Тисі" у чергах стоять 20 автомобілів, у "Косино" – 10. Крім того, у "Лужанці" утворилася черга також із 10 автівок, а у "Вилку" – із 15.

На кордоні з Румунією черги є лише на пункті пропуску "Порубне" – 15 автомобілів. Водночас у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг не спостерігається взагалі.

Читайте: 20-кілометрова смуга біля держкордону на Сумщині повністю замінована, - МВС

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) кордон (4822) черга (226)


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Топ коментарі
+8
Це квартал 95 їде на гастролі.
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15.08.2022 09:54 Відповісти
+7
Блин , хто пише назви? 20 авто на КП - це черга із 100 авто ????

🤣🤣🤣утворилися черги із понад сотні автомобілів Джерело:
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15.08.2022 09:54 Відповісти
+6
..хіба це черга?
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15.08.2022 09:53 Відповісти
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..хіба це черга?
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15.08.2022 09:53 Відповісти
Це квартал 95 їде на гастролі.
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15.08.2022 09:54 Відповісти
Ні , це глядачі на їхні концерти їдуть . 73процентні .
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15.08.2022 10:05 Відповісти
https://fb.watch/eVGrN6IILn/
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15.08.2022 10:05 Відповісти
Блин , хто пише назви? 20 авто на КП - це черга із 100 авто ????

🤣🤣🤣утворилися черги із понад сотні автомобілів Джерело:
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15.08.2022 09:54 Відповісти
Не полінився, підрахував. У статті переховано 9 автобусів і 110 автівок. Вказано саме "черги". Отже помилок у назві немає. Хоча чувство гумора у автора присутнє.
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15.08.2022 10:00 Відповісти
Опанувати українську не просто, тим більш коли вчився в російськомовній школі та ще все життя прожив у такому середовищі. Але помилка у назві є. Треба писати "з понад", а не "із понад".
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15.08.2022 10:17 Відповісти
Болгарсько турецький кордон - 12 ‼️‼️‼️ корідорів , ТИСЯЧІ АВТО З ЕС ІДУТЬ У ВІДПУСКУ .
30 хвилин тривае прохід кордону - ВОТ чому потрібно вчитись українським прикордонникам .

30 хвилин - це не черга - тількі паспорт показуешь , вони його сканують - і все.

в Україні на кордоні 100 авто на одному КП будуть стоять місяц
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15.08.2022 10:25 Відповісти
Ну що ж з Святом Війська Польського. Дякую за підтримку України і за притулок для її біженців. Разом до Перемоги
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15.08.2022 10:04 Відповісти
Люди їдуть на роботу,все нормально,де їм діватися,живу коло паспортного столу,вдень і вночі черга за загран паспортами,чого тільки там в черзі не почуєшь,плани наполеонів по підкоренню Європи..
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15.08.2022 10:10 Відповісти
Отак потихеньку і відновлюється Річ Посполита,без кацапів і їхнйого руського гидотного миру..
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15.08.2022 10:17 Відповісти
Ідуть не тількі у Польщу
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15.08.2022 10:34 Відповісти
Так звичайно,не тільки в Польшу,а по всій Європі,але саме в Польші до наших людей ставляться як до рідних,всі іньші країни приймають наших як гостей,довгостроково саме з Польши є шанс заціпится надовго в Европі.
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15.08.2022 11:13 Відповісти
та постійно такі черги.
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15.08.2022 10:13 Відповісти
Брехня , на пункті пропуску Порубне стоїть черга з України 25 км з вантажних автомашин , на в'їзд в Україну 20 км з вантажних автомобілей . В основному це машини з зерном і паливом, які дуже потрібні Україні (валютна виручка і енергоносії ).Привіт ціні на енергоносії і 10% податку на валюту для імпорта. Водії в черзі проводять до 5 днів. І вирішувати цю проблему ніхто не збирається. А проблема вирішується : збільшенням кількості пунктів пропуску , штатної кількості прикордонників , митників в пунктах пропуску, які займаються оформлення вантажів ,створення терміналів, де могли б оформлятись зерно , паливо за межами пункту пропуску і слідувати колонами закордон . Така домовленість і технологічні схеми повинні бути двохсторонні. І питання черг буде зняте. Для цього не потрібно домовлятись з Туреччиною , ООН і Росією. Якщо величезні черги на кордоні і нічого не робиться для вирішення проблеми це комусь дуже вигідно.
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15.08.2022 10:22 Відповісти
Якщо величезні черги на кордоні і нічого не робиться для вирішення проблеми це комусь дуже вигідно.‼️‼️‼️

100 балів
грузи дійсно стоять на митниці по 5 днів, і дійсно нічого не робиться

⁉️⁉️⁉️А ДЕ ТОЙ ПРИДУРОК НАЙЕМ , який так турбувався

що АВТО ІЗ НУЛЬОВИМ РОЗМИТНЕННЯМ заважають грузовим вантажам і роблять чергу? лишив українців дешевих авто , а черги не зникли . НО ЦЕ корупціонера Найема , виполнившего заказ АВТОБАРИГ вже не турбуе
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15.08.2022 10:33 Відповісти
Шановна! Кого Ви збільшувати пропонуєте? Прикордонників? Митників? Іх як мишей у зерносховищі на кожному пункті перетину. Особиво прикордонників!! У закритих для міжнародних польотів аеропортах сидять десятки прикордонників та митників! Чернівці...Івано_Франківськ... Ужгород... Те що на румунсько-українському кордоні з румунської сторони робить дві людини..у нас мінімум десять... І вони дублюють один одного. Згадайте у Порубному... Вас при в*їзді зустрічають аж ТРИ прикордонника ...щоб записати номер Вашої автівки і дати папірець. І випускають Вас теж пара... щоб забрати папірець. То що НІЧОГО НЕ РОБИТСЯ ... це реальний факт.
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15.08.2022 11:45 Відповісти
Ми говоримо про вантажні перевезення товарів в Україну і із Україну. Не про вашу персону, яка з відкісь прилетіла в Європі і навколо якої всі бігали , хоча дуже сомніваюсь. Мова іде про створення нових пунктів пропуску ( а вони без прикордонників і митників не працюють) ,програмного забезпечення , нових робочих місць , обладнаних ******** технікою. І оформляти вантажні перевезення товарів не дуже просто, тут не один місяць потрібно вчитись. Зверніть увагу , як всі в Європі прикордоники працюють, вони сканують паспорти ( що значно прискорюює оформлення ), а наші вносять дані вручну з клавіатури.
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15.08.2022 21:03 Відповісти
... у Порубному черги зі сторони Румунії легкових з десяток та пара автобусів... і з півсотні вантажівок. Зі сторони України легковиків трохи та автобусів. А от ВАНТАЖНА!! черга закінчується аж під самими Чернівцями. Люди стоять по ПЯТЬ!! --СІМ!! суток. Це наша зелена митниця *ОПІКУЄТЬСЯ* швидким контролем та пропуском вантажів !! У румунів на легкові авто працює дві людини....і все поспівають... у нас три митника і аж ДЕВЯТЬ!!! прикордонників!!! Один з напарником видає папірець на в*їзді... третій показує до якого віконця ставати... трое сидять у приміщенні... але працює з документами один...далі на папірці ставять печатку... яку забирають на виїзді з пункту. А прилетіли до одного з аеропортів Західної України.... не повірити... прибігло до літака біля десятка прикордонників та прикордонниць... та з пяток митників... І фоторгафують всі технологічні люки... риються де тільки можливо і митники і прикордонники..))) Велике щастя, що зброю везуть не прямо в Україну літаками. А то вона місяцями б добиралася до ЗСУ.
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15.08.2022 10:40 Відповісти
5-7 діб черга на паром в Орлівці(румунський кордон)
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15.08.2022 10:44 Відповісти
..20 хвилин.. Паром румуно-болгарський кордон у Селістрі..., Аж вити хочеться від зеленої влади паскуд.
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15.08.2022 11:36 Відповісти
який бовдур написав таку назву до цієї інформації?
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15.08.2022 10:42 Відповісти
дети за рулем, а мамки на переднем сидении
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15.08.2022 10:54 Відповісти
Маринують людей, щоб Шмига переможно запустив анонсовану електронну чергу.
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15.08.2022 11:26 Відповісти
 
 