ЮНІСЕФ призупинила прийом заявок на виплати переселенцям: це необхідно для обробки вже отриманих запитів
На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про припинення прийому заявок на отримання допомоги ВПО.
Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.
Реєстрація на платформі "єДопомога" на програму грошової допомоги спільно від ЮНІСЕФ призупинена о 23:00 14 серпня.
"Це необхідно для обробки заявок і виплати сім'ям, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", — зазначили в організації.
В організації зазначили, що будуть оброблені заявки, подані до 23:00 14 серпня 2022 року.
Також в організації нагадали, що всі вже прийняті заявки пройдуть двоетапну перевірку:
- Технічний відбір, тобто перевірку, правильності внесення даних. Якщо все оформлено правильно, заявник отримає SMS з підтвердженням.
- Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо сім'я відповідає критеріям програми, буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.
В ЮНІСЕФ зазначили, що інформація про подальшу реєстрацію буде доступна пізніше.
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