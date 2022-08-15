ЮНІСЕФ призупинила прийом заявок на виплати переселенцям: це необхідно для обробки вже отриманих запитів

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну міжнародна організація ЮНІСЕФ офіційно заявила про припинення прийому заявок на отримання допомоги ВПО.

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

Реєстрація на платформі "єДопомога" на програму грошової допомоги спільно від ЮНІСЕФ призупинена о 23:00 14 серпня.

"Це необхідно для обробки заявок і виплати сім'ям, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", — зазначили в організації.

В організації зазначили, що будуть оброблені заявки, подані до 23:00 14 серпня 2022 року.

Також в організації нагадали, що всі вже прийняті заявки пройдуть двоетапну перевірку:

Технічний відбір, тобто перевірку, правильності внесення даних. Якщо все оформлено правильно, заявник отримає SMS з підтвердженням. Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо сім'я відповідає критеріям програми, буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

В ЮНІСЕФ зазначили, що інформація про подальшу реєстрацію буде доступна пізніше.

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