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Новини Війна
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Спецслужби Росії розробили програму у вигляді квест-завдань задля збору координат для ракетних ударів, - Херсонська ОВА

росія

Російські спецслужби хитрістю виманюють у населення необхідні їм координати для ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за інформацією українських військових, російськими спецслужбами розроблено програму у вигляді квест-завдань – фотографувати із зазначенням геолокації до об’єктів та ділянки місцевості, а потім надсилати ці фотознімки за грошову винагороду.

"Особа, яка погодилася на квести, навіть не має уявлення, що таким чином наражає на небезпеку ворожих ракетних ударів об’єкти інфраструктури та райони розгортання військ. Під обстріли російських військ можуть потрапити і навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, трансформаторні станції, котельні, заклади охорони здоров'я, автостанції та інші важливі заклади та установи.
Такі сумнівні програми можуть завантажувати, зокрема, діти в мережі Інтернет. Надання подібної інформації ворогу, навіть через так звані "квест-програми", наражає на небезпеку мирне населення", - йдеться в повідомленні.

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армія рф (17854) росія (66104) спецслужби (271) інфраструктура (493) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+10
У скумбрії вже є досвід в цій справі.
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15.08.2022 10:33 Відповісти
+9
да легко, ловите координаты мрази

55.753554675730626, 37.61617730923064 => https://www.google.com/maps/@55.7534214,37.6158119,264m/data=!3m1!1e3

55.74946418465245, 37.60319753072036 https://www.google.com/maps/@55.7487669,37.6022064,528m/data=!3m1!1e3

и ****** не обычными зарядами а ядерными килотонн на 20-30
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15.08.2022 10:46 Відповісти
+5
А якщо ввести координати позицій саміх кацапів?
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15.08.2022 10:48 Відповісти
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Боже, про яку хитрість і гроші тут. Хто не захоче цього робити, то ніщо не допоможе. Хитрість....
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15.08.2022 10:32 Відповісти
Уявляєте, знаходяться такі дурні. Одного підлітка у Києві ще взимку спіймали, фотографував за гроші наші блокпости. Так йому грошей не заплатили. Тобто не тільки дурень, а ще й лох.
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15.08.2022 10:35 Відповісти
Які на* квести під час війни. То пи* треба давати за це
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15.08.2022 10:32 Відповісти
У скумбрії вже є досвід в цій справі.
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15.08.2022 10:33 Відповісти
Дурні - то основа росії. Не дарма у них в казках всю винагороду отримує молодший Іван-дурень. Це ж треба мати зовсім трохи розуму, щоб вже збагнути: не просто так під час війни платять гроші за фотографії місцевості, ще й з координатами.
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15.08.2022 10:33 Відповісти
antoni.ua1984

@antoni_ua

Коли Азербайджанець, пан Раміс, пояснює нашій Мосейчук, що таке російські ліберали. Аби зрозуміла ще..
Бо плюси піарять кацапів.
https://twitter.com/antoni_ua/status/1556051330187382787
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15.08.2022 10:35 Відповісти
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15.08.2022 10:36 Відповісти
Ця капча дуже легко обходиться автоматично: достатньо визначити фото з чорною стрічкою.
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15.08.2022 10:37 Відповісти
Єдиний "хороший русскій", крім дохлих, це, на мою думку, Бабченко. Всі інші - *******.
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15.08.2022 12:08 Відповісти
Рассчитано на идиотов и лохов оторванных от реальности.
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15.08.2022 10:37 Відповісти
Таких багато. МММ-2011 тому доказ.
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15.08.2022 10:39 Відповісти
тому і треба нашим дітям пояснити цю фігню... і перевірити їх телефони (бо деякі діти й до 30))) бувають такими наївними)))
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15.08.2022 10:42 Відповісти
да легко, ловите координаты мрази

55.753554675730626, 37.61617730923064 => https://www.google.com/maps/@55.7534214,37.6158119,264m/data=!3m1!1e3

55.74946418465245, 37.60319753072036 https://www.google.com/maps/@55.7487669,37.6022064,528m/data=!3m1!1e3

и ****** не обычными зарядами а ядерными килотонн на 20-30
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15.08.2022 10:46 Відповісти
+100500!!!
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15.08.2022 10:49 Відповісти
А якщо ввести координати позицій саміх кацапів?
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15.08.2022 10:48 Відповісти
гарна ідея
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15.08.2022 10:50 Відповісти
квест завдання, порівняно зтим що патрушев поставив керувати Україною кремлівського пдораса дєрьмака, то так собі.
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15.08.2022 10:55 Відповісти
Це для дітей,діти можуть не знати про передачу координат разом з фото.
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15.08.2022 11:44 Відповісти
Хитровы.банные лишнехромосомные безумцы рассчитывают, что применяя террор и брехню смогут напугать убиваемые ими народы и тогда Запад перестанет давать оружие и отпор, начнет опять давать технологии и комплектующие, чтобы завтра оказаться жертвой кремлеского рейха, путлер ты идиот, тебе и твоей банде капец.
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15.08.2022 12:03 Відповісти
 
 