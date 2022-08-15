Спецслужби Росії розробили програму у вигляді квест-завдань задля збору координат для ракетних ударів, - Херсонська ОВА

Російські спецслужби хитрістю виманюють у населення необхідні їм координати для ракетних ударів по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за інформацією українських військових, російськими спецслужбами розроблено програму у вигляді квест-завдань – фотографувати із зазначенням геолокації до об’єктів та ділянки місцевості, а потім надсилати ці фотознімки за грошову винагороду.

"Особа, яка погодилася на квести, навіть не має уявлення, що таким чином наражає на небезпеку ворожих ракетних ударів об’єкти інфраструктури та райони розгортання військ. Під обстріли російських військ можуть потрапити і навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, трансформаторні станції, котельні, заклади охорони здоров'я, автостанції та інші важливі заклади та установи.

Такі сумнівні програми можуть завантажувати, зокрема, діти в мережі Інтернет. Надання подібної інформації ворогу, навіть через так звані "квест-програми", наражає на небезпеку мирне населення", - йдеться в повідомленні.

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