Окупанти обстрілюють Салтівський район Харкова, 5 поранених. Приліт на дах дев’ятиповерхівки. ВIДЕО (оновлено)

Наразі російські окупанти завдають ударів по Харкову. За оновленою інформацією, внаслідок обстрілу поранено 5 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, жителі Салтівського району, перебувайте в укриттях!", - зазначив він.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу Салтівського району міста двоє людей зазнали поранення.

"Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поряд із зупинкою громадського транспорту", - написав він.

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Пізніше Терехов повідомив, що у Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, приліт на дах, попередньо без жертв.

"Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - звертається він до мешканців міста.

За словами Терехова, ще за однією адресою у Салтівському районі приліт на подвір'я, посікло машини, вибито у будинку вікна, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв.

"Жодних військових об'єктів там не було і бути не могло. Говорив з першого дня і не втомлюся повторювати - ця війна геноцид та знищення українського народу", - зауважує Терехов.

За оновленою інформацією від Терехова, внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено.

"Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, їхня кількість не збільшиться", - додав очільник міста.

"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, 4 людей госпіталізували, 2 з них - у тяжкому стані. 1 людині надали допомогу на місці. Медичні та рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань", - зазначив пізніше Синєгубов.