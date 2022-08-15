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Новини Війна
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Окупанти обстрілюють Салтівський район Харкова, 5 поранених. Приліт на дах дев’ятиповерхівки. ВIДЕО (оновлено)

Наразі російські окупанти завдають ударів по Харкову. За оновленою інформацією, внаслідок обстрілу поранено 5 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ. 

"Увага, жителі Салтівського району, перебувайте в укриттях!", - зазначив він.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу Салтівського району міста двоє людей зазнали поранення. 

"Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поряд із зупинкою громадського транспорту", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання в Слобідському районі, Мерефі, Чугуєві, - Синєгубов

Пізніше Терехов повідомив, що у Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, приліт на дах, попередньо без жертв.

"Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - звертається він до мешканців міста. 

За словами Терехова, ще за однією адресою у Салтівському районі приліт на подвір'я, посікло машини, вибито у будинку вікна, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв.

"Жодних військових об'єктів там не було і бути не могло. Говорив з першого дня і не втомлюся повторювати - ця війна геноцид та знищення українського народу", - зауважує Терехов. 

За оновленою інформацією від Терехова, внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено.

"Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі. Сподіваюся, їхня кількість не збільшиться", - додав очільник міста.

"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, 4 людей госпіталізували, 2 з них - у тяжкому стані. 1 людині надали допомогу на місці. Медичні та рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань", - зазначив пізніше Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17854) обстріл (29234) Харків (5702) Терехов Ігор (314) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+3
На щастя над містом не літає їхня авіація, як це було на початку війни. Якби вдалося відсунути їх до кордону, то ми б могли взяти під вогневий контроль ту частину території, з якої ведеться обстріл наприклад ураганами. Звичайно від ракет це не убезпечить, але суттєво б зменшило небезпеку.
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15.08.2022 11:20 Відповісти
+3
Які питання у харків'ян і до кого?

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Німченко Василь
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
Ларін Сергій
Дунаєв Сергій
Козак Тарас
Столар Вадим
Іоффе Юлій
Папієв Михайло
Абрамович Ігор
Ісаєнко Дмитро
Скорик Микола
Суркіс Григорій
Кісільов Ігор
Загородній Юрій
Бурміч Анатолій
Льовочкіна Юлія
Колтунович Олександр
Мамка Григорій
Кальцев Володимир
Павленко Юрій
Приходько Наталія
Чорний Віктор
Борт Віталій
Макаренко Михайло
Волошин Олег
Плачкова Тетяна
Пузанов Олександр
Мамоян Суто
Кузьмін Ренат
Качний Олександр
Славицька Антоніна
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15.08.2022 11:44 Відповісти
+2
З таки темпами Харків чекає жахлива депопуляція ... навіть і півмільйона населення не буде
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15.08.2022 11:09 Відповісти
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З таки темпами Харків чекає жахлива депопуляція ... навіть і півмільйона населення не буде
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15.08.2022 11:09 Відповісти
Головне постійно лохам вішати локшину на вуха про якесь там відновлення міста.
показати весь коментар
15.08.2022 11:15 Відповісти
Які питання у харків'ян і до кого?

ЗЕкоманда - 42.72%
ОПЗЖ - 26, 55%
-------------------------------
69,27%

Бойко Юрій
Рабінович Вадим
Медведчук Віктор
Королевська Наталія
Льовочкін Сергій
Німченко Василь
Шуфрич Нестор
Кива Ілля
Ларін Сергій
Дунаєв Сергій
Козак Тарас
Столар Вадим
Іоффе Юлій
Папієв Михайло
Абрамович Ігор
Ісаєнко Дмитро
Скорик Микола
Суркіс Григорій
Кісільов Ігор
Загородній Юрій
Бурміч Анатолій
Льовочкіна Юлія
Колтунович Олександр
Мамка Григорій
Кальцев Володимир
Павленко Юрій
Приходько Наталія
Чорний Віктор
Борт Віталій
Макаренко Михайло
Волошин Олег
Плачкова Тетяна
Пузанов Олександр
Мамоян Суто
Кузьмін Ренат
Качний Олександр
Славицька Антоніна
показати весь коментар
15.08.2022 11:44 Відповісти
ви клоун чи так?

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15.08.2022 12:10 Відповісти
И все живы, за кордоном, с паспортами на выбор, бабла в банках лярды, тут шестерки стерегут бизнес, и знаем где---ну какие коменты?
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15.08.2022 22:29 Відповісти
Харків поки що не зруйнований повністю тому, що набагато більший, ніж той Маріуполь.
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15.08.2022 11:10 Відповісти
На щастя над містом не літає їхня авіація, як це було на початку війни. Якби вдалося відсунути їх до кордону, то ми б могли взяти під вогневий контроль ту частину території, з якої ведеться обстріл наприклад ураганами. Звичайно від ракет це не убезпечить, але суттєво б зменшило небезпеку.
показати весь коментар
15.08.2022 11:20 Відповісти
Добре, що бувають люди, які це розуміють. А у Генштабі, думають інакше. Тупін потихеньку своїми ракетами з бєлгорода, і без ураганів, зруйнує місто вщент.
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15.08.2022 12:07 Відповісти
а кто же тогда сдерживает этот "русский мир", чтобы он не пришел на запад Украины? эти, как вы выразились, "чужие" умирают на фронте, чтобы таким как вы, типа "своим", хорошо елось и спалось. хватит уже всех мазать дерьмом, и раскалывать страну в угоду агрессору. "чужой" для украинцов может быть только "за поребриком" и тех кто им прислуживает. и кстати, у вас там тоже "*******" хватает, готовых недорого продаться за "угорский мир"...
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15.08.2022 17:06 Відповісти
 
 