Двоє рятувальників поранені внаслідок повторного обстрілу під час ліквідації пожежі на Донеччині, один - у важкому стані, - ДСНС

14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке Донецької області, стався повторний обстріл, в результаті чого зазнали поранення двоє рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Черговий акт звірства від російських покидьків. Під час ліквідації пожежі, внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників!

Як уточняється, 14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун 1981 р.н. та Юрій Мінаков 1996 р.н.

Вночі молодший сержант служби цивільного захисту Юрій Мінаков на реанімобілі був доставлений до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова та наразі перебуває в реанімації, стан важкий.

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Юрій Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування м. Добропілля, Покровського району. Стан задовільний.